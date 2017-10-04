Когда нужно подливать в мотор масло? Как часто его надо менять? Можно ли определить его состояние по запаху? Отвечаем на самые популярные вопросы!

Современный автомобиль постоянно внушает владельцу, что он, в общем-то, наездник (юзер, дебил, пользователь — нужное подчеркнуть). Кончится топливо — дуй на АЗС: тебе его нальют. Загорится лампочка — дуй в банкомат, а потом на сервис: там тебе выкатят счет. Но сам никуда не лезь! Тем, кому все-таки интересно немножко покопаться в масляной теме, мы постарались подготовить ответы на самые популярные вопросы, постоянно возникающие в интернете и нашей почте.

Что будет, если в двигателе мало масла?

Будет плохо! Допустимый уровень масла ограничен метками MAX и MIN, выход за которые недопустим. Если, к примеру, уровень снизится ниже «ватерлинии», то масляный насос начнет время от времени «глотать воздух» — такое обычно происходит при поворотах, ускорениях и замедлениях. В результате давление масла может понижаться, а часть деталей начнет работать «по сухому», оставаясь без смазки. Чем дольше вы будете «не замечать» низкий уровень масла, тем сильнее будет износ всех трущихся элементов мотора.

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Это еще не всё. При низком уровне масла его температура значительно вырастает. Это понятно: меньшему объему нужно охлаждать тот же самый мотор. Из-за этого масло гораздо быстрее утрачивает свои свойства. А силовой агрегат, естественно, начинает перегреваться.

Зимой низкий уровень масла также опасен. Возможно такое сочетание температуры окружающего воздуха и вязкости масла, при котором сразу после пуска всё масло будет перекачано насосом в верхнюю часть двигателя, а стекать обратно в поддон, к маслоприемнику, оно не будет успевать.

Сказки про то, как моторы работают вообще без масла, оставим их создателям. Те режимы, в которых кудесники-присадочники гоняют свои моторы на выставках, легко выдерживает любой двигатель, не обработанный никакими присадками и добавками. Но очень недолго! А при реальной нагрузке мотор без масла помрет через несколько десятков километров, а то и быстрее. Постоянно ездить без масла могут разве что электромобили. Кроме того, если все время ехать под горку, также можно обойтись без смазочных материалов. А вот ДВС это категорически противопоказано.

Почему масла в моторе вдруг стало мало — вопрос отдельный. Угар — от естественного до высокого, банальная течь — причины могут быть разные. Но об этом не сейчас. Тем, кому интересно, почему моторы кушают масло, советуем заглянуть вот сюда.

На каком моторе надо проверять уровень — на холодном или на горячем?

На остывшем! То есть на том, который немного постоял после работы. Смысл простой: нужно, чтобы масло успело стечь из верхних частей в поддон картера, где его уровень и можно будет определить с помощью щупа. Надо выждать хотя бы минут десять, иначе замер будет необъективен: значительная часть масла просто не успеет вернуться из магистралей в картер. При этом автомобиль должен стоять по возможности ровно. Следует вытащить масляный щуп, протереть его ветошью, после чего вставить обратно и вынуть снова.

Интересно, каждый ли водитель сегодня знает про существование вот такого щупа?

Как часто надо менять минеральное, полусинтетическое, синтетическое масло?

Источник мудрости во всех случаях один — руководство по эксплуатации конкретного автомобиля. Рекомендации производителей всегда указывают и тип масла, и периодичность его замены. Однако есть очень важный нюанс: эти рекомендации подразумевают некий среднестатистический автомобиль, условия эксплуатации которого неизвестны. Именно поэтому каждый пользователь должен вносить поправку лично под себя. Как правило, смысл простой: меняй чаще!

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Сейчас на рынке автомобилей, в особенности — бюджетных, производитель стремится к снижению такого показателя, как стоимость владения. Снижать расходы на топливо — это хорошо, а вот диктовать жесткую периодичность ТО вне зависимости от условий эксплуатации — дело весьма сомнительное. Некоторые азиатские фирмы прямо говорят, что замена масла раз в 15 тыс. км пробега — это, мол, нормально, и даже в трудных условиях сокращать межсервисный пробег не рекомендуют. Понятно, что цена обладания машиной будет при этом строго определенной и минимальной, но вот что станет с ресурсом?

Многочисленные заявления автопроизводителей, что масло в их моторах может ходить без замены десятки тысяч километров, — это, на наш взгляд, вынужденная рекламная мера, заставляющая их просто повторять высказывания конкурентов. Последние ведь уже наобещали то же самое. Действительно, ну как можно регламентировать срок замены масла по показаниям одометра, не зная реальных условий использования автомобиля? Одна машина будет неторопливо кататься по спокойным и чистым финским дорогам, вторая сразу же застрянет в пробке на МКАД, а третья будет глотать песок где-то в Средней Азии. Отсюда очевидный вывод: определять периодичность замены масла должен владелец. Если, конечно, ему хоть немножко жаль свою бибику.

Мы убеждены, что про замену масла по километражу надо забыть: это просто условная верхняя граница допустимых возможностей. В реальности же автомобиль редко находится в тепличных условиях. Сегодня это стало настолько очевидно, что производители нехотя согласились: дескать, эксплуатацию машины в условиях мегаполиса надо приравнять к особо тяжелой! Ведь постоянное торчание в вялоползущей пробке убивает масло ничуть не хуже грязного бездорожья. О том, что происходит с маслом в пробках, мы уже рассказывали.

Исходя из этого, мы советуем сокращать межсервисный срок замены масла в полтора-два раза. При этом необходимо периодически оценивать реальное состояние масла — хотя бы по масляному щупу. Если оно сильно грязное или вдруг начинает скатываться подобно капелькам воды — нужна срочная замена. Любителей «страшилок» на масляную тему просим заглянуть сюда.

Как проверить состояние масла?

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Мы неоднократно рекомендовали всем простейший приём оценки качества масла. Назовем его «капельной» пробой. Для этого теплое масло с кончика щупа капните на лист пористой бумаги — кусочек газеты, а лучше — пожертвовать бумажным фильтром для кофеварки. При этом гигиенические салфетки использовать не стоит, т.к. в них уже содержится полтаблицы Менделеева. Если капля растечется по бумаге, образовав несколько концентрических кругов, то пока можно ездить дальше: такое масло мотор не прикончит. А вот если оно соберется в сгусток в точке падения капли и никуда течь не захочет — то это уже беда. Бегом — менять!

Считается, что средние сроки замены масла — это 5–7 тыс. км для «минералок» и 10–12 тыс. км — для «синтетик». А вообще, лучше всего делать промежуточные ТО через 7,5 тыс. км — удобно, как раз посередине между обычными, пятнадцатитысячными. На всякий случай напоминаем: замена масла всегда сопровождается заменой масляного фильтра.

Кстати, вновь хотим предупредить автовладельцев, ездящих мало. Они порой не меняют масло по нескольку лет, считая, что машина проехала-то всего ничего — тысяч пять или восемь. Ошибка! Масло в запечатанной канистре такой срок выдержит, но как только его залили в двигатель и тот поработал хоть немного, начинается процесс окисления масла кислородом воздуха. Ведь внутренняя поверхность всех-всех деталей двигателя составляет несколько квадратных метров, и вся эта поверхность покрыта масляной пленкой. Так что малоездящие товарищи обречены на ежегодную замену масла.

Даже если ежегодный пробег небольшой, менять моторное масло нужно не реже одного раза в год.

Какое масло доливать?

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Что подлить в мотор, если, к примеру, в дороге уровень масла снизился ниже минимума?

Лучше всего, конечно же, возить с собой литрушку того масла, которое было залито в машину во время планового ТО. Но если багажник пустой, а в придорожном магазинчике вашего масла не видать, то в качестве временной меры можно долить и другое масло, максимально близкое по группе качества к требуемому. Все современные масла при сертификации проходят тесты на совместимость с наиболее известными «коллегами», да и не так-то много в мире базовых основ и присадок. Поэтому ни одно современное масло ваш двигатель с ходу не угробит, если вы не будете тому содействовать сами. Но при первой возможности все же проведите плановую замену всего масла. Кстати, это еще полезно и потому, что остаток масла, еле улавливаемый щупом, очень быстро стареет, так что риск дальше кататься на нем, даже после доливки свежего, будет высоким. Вам это надо? Промывать при этом двигатель или нет, можно почитать здесь, а также вот здесь.

Как долить масло?

При этой операции трудно что-либо испортить. Основная опасность — не перепутать заливную горловину двигателя и, скажем, горловину коробки передач: такие случаи были. Вторая возможная неприятность — вылить половину канистры мимо. Чтобы этого не случилось, пользуйтесь воронкой, только чистой. Обычно у большинства автомобилей уровень между риской MAX и MIN на щупе соответствует примерно одному литру масла. Если вам тяжело сразу оценить необходимый объем доливки, то старайтесь не торопиться, время от времени проверяя щупом уровень масла. Только не забывайте дать ему время добраться до поддона картера. Перелив масла не столь опасен, как недолив, но лучше не надо!

Новое масло может иметь различные цвета. Не пугайтесь, если в моторе оно вскоре потемнеет — это верный признак того, что масло уже работает и приносит пользу!

О цвете, вкусе и запахе масла

На вкус моторное масло особо никто не пробует. И вам не советуем…

Вначале о цвете. Учтите, что даже новое масло в канистре может не быть светлым. Многие производители, используя переработанную основу масла, допускают цвет вплоть до светло-коричневого. А в двигателе масло может только темнеть. Причем если у вас дизель, то потемнение происходит сразу после первого пуска двигателя на новом масле. В девяностых годах прошлого века, когда и автосервисы, и автовладельцы были изрядно криминализированы, дело доходило чуть ли не до стрельбы. И всё потому, что после замены масло в дизеле мгновенно становилось черным. И начинались разборки: мол, ты масло не менял вообще!

Новые времена стали чуть мягче, а владельцы — чуть грамотнее. И теперь понимающие люди радуются, когда масло постепенно темнеет. Это значит, что оно работает, моющие присадки заставляют грязь не задерживаться на стенках двигателя, а плескаться в масле и вместе с ним уходить. Желательно почаще, о чем и написано выше.

Определить состояние масла по запаху могут только истинные гуру…

А что касается запаха, то тут можно отметить несколько вариантов. Если масло сильно окислилось, то не стоит удивляться запаху тухлых яиц. Такое масло способно вызывать коррозию узлов мотора. Если в масло попал бензин, то такое масло пахнет… Правильно — чем же еще, если не бензином?