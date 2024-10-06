Бестселлер Omoda C5 для России получил обновленную версию: раскрываем ее особенности

Обновленная версия кроссовера Omoda C5 дебютирует в России в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года на российском рынке появится обновленный кроссовер Omoda C5. Полюбившийся многим автомобиль получил ряд изменений в дизайне, которые сделают его еще более привлекательным.

Обновленный Omoda C5

Omoda C5 преобразился, получив новую решетку радиатора, измененный бампер, более тонкие L-образные дневные ходовые огни, отсутствие светящейся полосы под капотом, а также перенесенный шильдик с названием бренда. Эти изменения придают автомобилю более современный и спортивный вид.

Обновленный Omoda C5

Техническая начинка без изменений: Под капотом Omoda C5 по-прежнему предлагается два варианта двигателя: 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. с вариатором для переднеприводной версии и 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач для полноприводной версии.

Omoda C5, несмотря на обновление, продолжает оставаться доступным кроссовером. В октябре 2024 года цена на него выросла на 50 тысяч рублей, и сейчас стартует от 2,28 млн рублей. Напомним, что модель стабильно входит в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей в России.

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Источник: Российская газета