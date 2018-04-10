С каким пробегом машину лучше вообще не покупать?

Очевидно, если вы задались таким вопросом, то не располагаете лишними деньгами. Причем величина этой суммы очень относительна. Для молодого парня, мечтающего о первом автомобиле, это может быть 50–100 тыс. руб. А для кого-то, настроившегося купить подержанный Toyota Land Cruiser, сумма может достигать полутора миллионов. Разница, что называется, на порядок. И тем не менее существуют общие критерии, по которым следует принимать решение о покупке автомобиля.
Вспомним, из каких основных частей состоит автомобиль и как пробег влияет на состояние каждой из них.
Кузов
Кузов всегда считался главным узлом автомобиля. Хотя раньше на отечественных машинах существовала такая процедура, как «замена кузова». Причем кузов можно было купить как голый — то есть все те элементы, которые покрашены на заводе в основной цвет, так и «обитый» — такому нужны были только двигатель с коробкой и мосты, чтобы стать полноценным автомобилем. Практически это был кузов, снятый со сборочного конвейера перед процедурой «женитьбы» — объединения кузова с ходовкой. Те времена безвозвратно ушли.
Теперь поговорим о том, как кузов изнашивается от пробега и как от времени.
Многое зависит от того, отечественный перед нами автомобиль или «иностранец». Многолетняя практика показывает, что кузовные детали отечественных машин гниют достаточно быстро. Поэтому для наших годы страшнее пробега. А вот большинство иномарок даже в возрасте 10–15 лет почти невосприимчивы к коррозии, если только в результате технологического просчета не «зацветает» одна-две детали. А вот если машина побывала в аварии, то вероятность коррозионных повреждений кузова выше, несмотря на самый распрекрасный дилерский ремонт.
А что же дает, вернее, забирает у кузова большой пробег. Кузов сделан, в основном, из мягких и пластичных сталей — недаром же он изготовлен холодной штамповкой. Тем не менее многие тысячи километров пробега приводят к усталостным трещинам как сварных соединений, так и массива деталей, особенно в местах сосредоточенных нагрузок и концентраторов напряжений.
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Трещина чашки кузова говорит о чрезмерных нагрузках и усталости металла.
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Трещины в верхней части проема багажника вызваны или регулярными перегрузами, или некачественным кузовным ремонтом.
Большой пробег можно определить по состоянию передней части автомобиля. Камешки из-под колес едущих впереди автомобилей оставляют следы на любых лакокрасочных покрытиях, а иногда возникают даже небольшие вмятины. Чем их больше, тем больше дорог повидал автомобиль.
Рассматривать для приобретения следует только автомобили, у которых нет трещин силовых элементов каркаса кузова. Автомобили с такими трещинами опасны в эксплуатации, ремонт, если только вы не сварщик, довольно сложен и дорог, а перегретый при сварке металл станет очагом новых коррозионных повреждений. Кстати, имейте в виду, что корродирует кузов, когда машина стоит, а трескается — исключительно от пробега.
Конечно, больше изнашиваются кузова автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. О такой эксплуатации свидетельствует наличие тягово-сцепного устройства, сильно затертые поверхности багажного отделения, да и тип кузова расскажет о многом. Например, кузов универсал в большинстве случаев берут, чтобы много возить. Такие «грузовики» с пробегами более 150 тыс. км я бы точно не рассматривал для покупки.
Салон
Все, с чем соприкасаются водитель и пассажиры автомобиля во время поездки, принято называть общим понятием «салон». Очевидно, что чем дольше происходит это взаимодействие, тем больше будет износ и хуже состояние. А поскольку в машине обычно не живут, то износ будет пропорционален пробегу. Недаром даже не очень опытные покупатели знают, что смотреть в первую очередь нужно на состояние оплетки рулевого колеса, рукоятки рычага коробки передач и накладок педалей. Но об этом знают и продавцы и довольно часто жульничают с этими элементами. Руль «сновья» — в чехол, накладки педалей стараются заменить перед продажей, а ручку КП меняют на тюнинговую. На сиденьях — само собой — чехлы. В результате на рынке появляется относительно недорогой, к примеру, седан-двухлетка, с пробегом 25 тыс. км. А на самом деле это машина из такси с пробегом за 200 тыс. км.
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На ключе зажигания стерты кнопки и изношено жало — пробег больше 100 тыс. км.
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Салон после курильщика долго придется приводить в порядок.
Поэтому салон нужно осматривать более тщательно. Просиженные ли сиденья, каков износ замков дверей и состояние ключа зажигания. Посмотреть следует состояние порогов, карт дверей, ремней безопасности, затерты ли кнопки на панели приборов и подрулевые переключатели.
Внимательный осмотр салона многое может рассказать о пробеге автомобиля, и только вам решать, хотите ли вы прокуренный салон и прожженные сиденья.
Прислушайтесь к внутреннему голосу. Что для вас важнее: внешний вид, мощный мотор или состояние салона? Внешность автомобиля видят те, кто снаружи. Ураганный движок последнее время обеспечивает ураган штрафов. Ну а салон наблюдаете только вы.
Сиденья с обивкой из кожи выглядят лучше, чем тканевые, при малых и средних пробегах, а если машина старая, то кожа может трескаться. А чехлы, которые рано или поздно придется надеть на сиденья, лучше держатся на тканевых обивках. Салон сохраняет пристойный вид у бюджетных моделей до 150–200 тыс. км, а у более дорогих автомобилей способен сохранять достойный вид и после 300 тыс. км.
Двигатель и ходовая часть
Вот эти элементы непосредственно изнашиваются во время движения. Больше пробег — хуже их состояние. Поэтому здесь нужна вдумчивая проверка и диагностика. Но она сильно затруднена, потому что большая часть элементов находятся в нижней части автомобиля, покрыты слоем грязи и не сразу показывают свои дефекты. Если вы к тому же не ездили раньше на таком же или хотя бы соплатформенном автомобиле, то можете некоторые дефекты не заметить и, наоборот, некоторые особенности принять за неисправности. Есть смысл обратиться к специалистам по таким автомобилям или найти знакомого с такой моделью. Определив приблизительно по двум вышеописанным составным частям автомобиля его пробег, можно понять, что менялось, ремонтировалось и что пока должно быть исправным в ходовой части и двигателе.
Ресурс двигателей — понятие очень расплывчатое и многогранное, причем на него огромное влияние оказывает степень заботы предыдущего владельца. На одном полюсе частники, проезжающие в год не более 15 тыс. км и регулярно (а то и чаще) меняющие расходники. И совсем другая жизнь у автомобилей, работающих в корпоративных парках, такси — там огромные пробеги. Я уже не говорю о персоналках с водителем. В этом случае двигатель зимой (да и летом из-за кондиционера) выключают только на ночь, а масло меняют по пробегу. При этом двигатель «намолотил» больше тысячи часов и масло не только постарело, но и утратило основные свои свойства. Есть владельцы, которые вообще, как это сейчас модно говорить, «не заморачиваются» по поводу технического обслуживания. Бензин залил — и ладно. Так ведь и топливо разные хозяева наливают разные, кто улучшенное на брендовых заправках, а кто самый дешевый девяносто второй. В любом случае проблемы с силовым агрегатом начнутся в бюджетном сегменте после 150 тыс.км, а у более дорогих автомобилей — после 200–250 тыс. км.
Трансмиссия — второй по стоимости и сложности агрегат автомобиля. Конечно, если автомобиль полно- или заднеприводный, то она разделена на несколько элементов и надежность ее несколько меньше, чем у автомобиля с простенькой переднеприводной схемой трансмиссии. Ремонт сложного автомата или вариатора может обойтись очень дорого. Поэтому важна качественная, профессиональная диагностика перед покупкой. Первые проблемы с вариаторами могут начаться уже после 80 тыс. км пробега. Коробки передач с двумя сцеплениями ходят без проблем столько же или немного больше, а гидромеханический автомат — при правильной эксплуатации и обслуживании — порой вдвое и втрое больше.
Подвески, тормозная система и рулевое управление, конечно, первым делом изнашиваются от пробега, но и время влияет на ресурс некоторых деталей. Резинки в подвеске теряют эластичность, трескаются и выходят из строя. В тормозах и рулевом коррозия нарушает уплотнение узлов.
Важно помнить только одно. Любые детали и узлы, перечисленные в этой главе, можно заменить. И двигатель целиком теперь тоже меняется без утомительного переоформления в ГАИ (номер двигателя ведь теперь в регистрационных документах не указывается). Остается оценить экономическую целесообразность приобретения автомобиля с дефектами этих систем. Возможно, цена будет намного ниже — автомобиль не на ходу, а вы справитесь легко и быстро. Но известны случаи, когда ушлый продавец показывал небольшой видимый дефект (например, не позволявший запустить двигатель), и покупатель «западал» на машину. Потом, притащив ее в гараж или во двор, обнаруживал значительно более сложный и «дорогой» недостаток.
Выводы
Реальным ограничением жизни автомобиля является состояние кузова. Кузов страдает как от времени эксплуатации, так и от пробега. Трещины на кузовах недорогих автомобилей могут появляться к 150 тыс. км пробега, а у автомобилей более высоких классов и именитых производителей ресурс этого главного элемента автомобиля может превышать 300 тыс. км. И, конечно, значительное повреждение кузова коррозией также снижает его прочность. При аварии автомобиль не защитит водителя и пассажиров так, как рассчитывали конструкторы. Такой автомобиль тоже нельзя рекомендовать к покупке.
Остальные элементы автомобиля можно заменить и ездить дальше, вопрос только в вашем терпении и наличии финансов. Ездить ли в салоне с запахом «из-под покойника», на автомобиле, жрущем масло, с коптящим двигателем и «хрюкающей» коробкой передач? Или все это починить? Или лучше выбрать другую машину?
В комментариях поделитесь тем, видели ли вы трещины на кузове своих автомобилей. С каким самым большим реальным пробегом приходилось покупать автомобили?
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