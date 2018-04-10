С каким пробегом машину лучше вообще не покупать?

Как выбрать такой подержанный автомобиль, чтобы он приносил удовольствие от поездок, а общение с ним не превратилось бы в непрерывный ремонт?

Очевидно, если вы задались таким вопросом, то не располагаете лишними деньгами. Причем величина этой суммы очень относительна. Для молодого парня, мечтающего о первом автомобиле, это может быть 50–100 тыс. руб. А для кого-то, настроившегося купить подержанный Toyota Land Cruiser, сумма может достигать полутора миллионов. Разница, что называется, на порядок. И тем не менее существуют общие критерии, по которым следует принимать решение о покупке автомобиля.

Вспомним, из каких основных частей состоит автомобиль и как пробег влияет на состояние каждой из них.

Кузов

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Кузов всегда считался главным узлом автомобиля. Хотя раньше на отечественных машинах существовала такая процедура, как «замена кузова». Причем кузов можно было купить как голый — то есть все те элементы, которые покрашены на заводе в основной цвет, так и «обитый» — такому нужны были только двигатель с коробкой и мосты, чтобы стать полноценным автомобилем. Практически это был кузов, снятый со сборочного конвейера перед процедурой «женитьбы» — объединения кузова с ходовкой. Те времена безвозвратно ушли.

Теперь поговорим о том, как кузов изнашивается от пробега и как от времени.

Многое зависит от того, отечественный перед нами автомобиль или «иностранец». Многолетняя практика показывает, что кузовные детали отечественных машин гниют достаточно быстро. Поэтому для наших годы страшнее пробега. А вот большинство иномарок даже в возрасте 10–15 лет почти невосприимчивы к коррозии, если только в результате технологического просчета не «зацветает» одна-две детали. А вот если машина побывала в аварии, то вероятность коррозионных повреждений кузова выше, несмотря на самый распрекрасный дилерский ремонт.

Возраст этого автомобиля, который эксплуатировался на острове Крит, приближается к двадцати годам. А пробег меньше 100 тыс. км. По острову много не накатаешь…

А что же дает, вернее, забирает у кузова большой пробег. Кузов сделан, в основном, из мягких и пластичных сталей — недаром же он изготовлен холодной штамповкой. Тем не менее многие тысячи километров пробега приводят к усталостным трещинам как сварных соединений, так и массива деталей, особенно в местах сосредоточенных нагрузок и концентраторов напряжений.

Трещина чашки кузова говорит о чрезмерных нагрузках и усталости металла.

Трещины в верхней части проема багажника вызваны или регулярными перегрузами, или некачественным кузовным ремонтом.

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Большой пробег можно определить по состоянию передней части автомобиля. Камешки из-под колес едущих впереди автомобилей оставляют следы на любых лакокрасочных покрытиях, а иногда возникают даже небольшие вмятины. Чем их больше, тем больше дорог повидал автомобиль.

Рассматривать для приобретения следует только автомобили, у которых нет трещин силовых элементов каркаса кузова. Автомобили с такими трещинами опасны в эксплуатации, ремонт, если только вы не сварщик, довольно сложен и дорог, а перегретый при сварке металл станет очагом новых коррозионных повреждений. Кстати, имейте в виду, что корродирует кузов, когда машина стоит, а трескается — исключительно от пробега.

Конечно, больше изнашиваются кузова автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. О такой эксплуатации свидетельствует наличие тягово-сцепного устройства, сильно затертые поверхности багажного отделения, да и тип кузова расскажет о многом. Например, кузов универсал в большинстве случаев берут, чтобы много возить. Такие «грузовики» с пробегами более 150 тыс. км я бы точно не рассматривал для покупки.

Салон

Все, с чем соприкасаются водитель и пассажиры автомобиля во время поездки, принято называть общим понятием «салон». Очевидно, что чем дольше происходит это взаимодействие, тем больше будет износ и хуже состояние. А поскольку в машине обычно не живут, то износ будет пропорционален пробегу. Недаром даже не очень опытные покупатели знают, что смотреть в первую очередь нужно на состояние оплетки рулевого колеса, рукоятки рычага коробки передач и накладок педалей. Но об этом знают и продавцы и довольно часто жульничают с этими элементами. Руль «сновья» — в чехол, накладки педалей стараются заменить перед продажей, а ручку КП меняют на тюнинговую. На сиденьях — само собой — чехлы. В результате на рынке появляется относительно недорогой, к примеру, седан-двухлетка, с пробегом 25 тыс. км. А на самом деле это машина из такси с пробегом за 200 тыс. км.

Под оплеткой зачастую скрывается вот такое затертое рулевое колесо.

На ключе зажигания стерты кнопки и изношено жало — пробег больше 100 тыс. км.

Салон после курильщика долго придется приводить в порядок.



Как скоро уйдет запах из такого салона?

Поэтому салон нужно осматривать более тщательно. Просиженные ли сиденья, каков износ замков дверей и состояние ключа зажигания. Посмотреть следует состояние порогов, карт дверей, ремней безопасности, затерты ли кнопки на панели приборов и подрулевые переключатели.

Внимательный осмотр салона многое может рассказать о пробеге автомобиля, и только вам решать, хотите ли вы прокуренный салон и прожженные сиденья.

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Прислушайтесь к внутреннему голосу. Что для вас важнее: внешний вид, мощный мотор или состояние салона? Внешность автомобиля видят те, кто снаружи. Ураганный движок последнее время обеспечивает ураган штрафов. Ну а салон наблюдаете только вы.

Сиденья с обивкой из кожи выглядят лучше, чем тканевые, при малых и средних пробегах, а если машина старая, то кожа может трескаться. А чехлы, которые рано или поздно придется надеть на сиденья, лучше держатся на тканевых обивках. Салон сохраняет пристойный вид у бюджетных моделей до 150–200 тыс. км, а у более дорогих автомобилей способен сохранять достойный вид и после 300 тыс. км.

Двигатель и ходовая часть

Вот эти элементы непосредственно изнашиваются во время движения. Больше пробег — хуже их состояние. Поэтому здесь нужна вдумчивая проверка и диагностика. Но она сильно затруднена, потому что большая часть элементов находятся в нижней части автомобиля, покрыты слоем грязи и не сразу показывают свои дефекты. Если вы к тому же не ездили раньше на таком же или хотя бы соплатформенном автомобиле, то можете некоторые дефекты не заметить и, наоборот, некоторые особенности принять за неисправности. Есть смысл обратиться к специалистам по таким автомобилям или найти знакомого с такой моделью. Определив приблизительно по двум вышеописанным составным частям автомобиля его пробег, можно понять, что менялось, ремонтировалось и что пока должно быть исправным в ходовой части и двигателе.

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Ресурс двигателей — понятие очень расплывчатое и многогранное, причем на него огромное влияние оказывает степень заботы предыдущего владельца. На одном полюсе частники, проезжающие в год не более 15 тыс. км и регулярно (а то и чаще) меняющие расходники. И совсем другая жизнь у автомобилей, работающих в корпоративных парках, такси — там огромные пробеги. Я уже не говорю о персоналках с водителем. В этом случае двигатель зимой (да и летом из-за кондиционера) выключают только на ночь, а масло меняют по пробегу. При этом двигатель «намолотил» больше тысячи часов и масло не только постарело, но и утратило основные свои свойства. Есть владельцы, которые вообще, как это сейчас модно говорить, «не заморачиваются» по поводу технического обслуживания. Бензин залил — и ладно. Так ведь и топливо разные хозяева наливают разные, кто улучшенное на брендовых заправках, а кто самый дешевый девяносто второй. В любом случае проблемы с силовым агрегатом начнутся в бюджетном сегменте после 150 тыс.км, а у более дорогих автомобилей — после 200–250 тыс. км.

Трансмиссия — второй по стоимости и сложности агрегат автомобиля. Конечно, если автомобиль полно- или заднеприводный, то она разделена на несколько элементов и надежность ее несколько меньше, чем у автомобиля с простенькой переднеприводной схемой трансмиссии. Ремонт сложного автомата или вариатора может обойтись очень дорого. Поэтому важна качественная, профессиональная диагностика перед покупкой. Первые проблемы с вариаторами могут начаться уже после 80 тыс. км пробега. Коробки передач с двумя сцеплениями ходят без проблем столько же или немного больше, а гидромеханический автомат — при правильной эксплуатации и обслуживании — порой вдвое и втрое больше.

Ремонт вариатора может оказаться дорогим удовольствием.

Подвески, тормозная система и рулевое управление, конечно, первым делом изнашиваются от пробега, но и время влияет на ресурс некоторых деталей. Резинки в подвеске теряют эластичность, трескаются и выходят из строя. В тормозах и рулевом коррозия нарушает уплотнение узлов.

Важно помнить только одно. Любые детали и узлы, перечисленные в этой главе, можно заменить. И двигатель целиком теперь тоже меняется без утомительного переоформления в ГАИ (номер двигателя ведь теперь в регистрационных документах не указывается). Остается оценить экономическую целесообразность приобретения автомобиля с дефектами этих систем. Возможно, цена будет намного ниже — автомобиль не на ходу, а вы справитесь легко и быстро. Но известны случаи, когда ушлый продавец показывал небольшой видимый дефект (например, не позволявший запустить двигатель), и покупатель «западал» на машину. Потом, притащив ее в гараж или во двор, обнаруживал значительно более сложный и «дорогой» недостаток.

Выводы

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Реальным ограничением жизни автомобиля является состояние кузова. Кузов страдает как от времени эксплуатации, так и от пробега. Трещины на кузовах недорогих автомобилей могут появляться к 150 тыс. км пробега, а у автомобилей более высоких классов и именитых производителей ресурс этого главного элемента автомобиля может превышать 300 тыс. км. И, конечно, значительное повреждение кузова коррозией также снижает его прочность. При аварии автомобиль не защитит водителя и пассажиров так, как рассчитывали конструкторы. Такой автомобиль тоже нельзя рекомендовать к покупке.

Остальные элементы автомобиля можно заменить и ездить дальше, вопрос только в вашем терпении и наличии финансов. Ездить ли в салоне с запахом «из-под покойника», на автомобиле, жрущем масло, с коптящим двигателем и «хрюкающей» коробкой передач? Или все это починить? Или лучше выбрать другую машину?

В комментариях поделитесь тем, видели ли вы трещины на кузове своих автомобилей. С каким самым большим реальным пробегом приходилось покупать автомобили?