Скоро лето: готовим кондиционер к сезону

Теплые весенние деньки — повод вспомнить про кондиционер: живой он у нас или нет? Как правильно обслуживать его, чтобы он все лето радовал прохладой?

Когда осенью на термометре первый раз показываются значения плюс 10°C, то кажется: ой, какой кошмар, холодно. А когда та же цифра высвечивается по весне, то автолюбители начинают судорожно искать кнопку кондиционера, о которой зимой как-то забылось.

Подготовку к сезону кондиционирования воздуха можно разделить на несколько этапов.

Работоспособность системы

Включив кондиционер, мало убедиться, что он подает охлажденный воздух в салон. Следует, особенно на сильно неновой машине, проверить его эффективность и, соответственно, оценить степень зарядки системы хладагентом.

Включите кондиционер. Компрессор начал работать, подавая хладагент.

Возьмитесь рукой за металлическую трубку обратной магистрали (толстая, идет из салона в компрессор).

Скоро, буквально через несколько секунд, рука должна ощутить, как трубка леденеет, становится даже холоднее, чем если бы вы взяли в руки сосульку. Количество хладагента может быть признано достаточным, если от холода в руке начинает ломить кости. Возможна ситуация, когда трубка будет не столь холодной, как описано выше. Тогда следует посетить специализированный сервис по обслуживанию кондиционеров для диагностики утечек и зарядки кондиционера. Хотя можно, конечно же, и потянуть время, понадеявшись на русское авось, и попробовать проездить еще один летний сезон без подзарядки. Но будет обидно, если полезный девайс сдохнет в самую жару.

Каков возможный срок эксплуатации системы без подзарядки? Мне доводилось иметь дело с десятилетними автомобилями, у которых дозаряжать хладагент не приходилось. Правда, пробеги при этом были невелики. Видимо, большой пробег действует на систему даже сильнее, чем срок эксплуатации. Ну и самый худший вариант, это когда компрессор кондиционера даже не включается. Значит датчик давления хладагента «почуял» низкое значение параметра и не дал разрешения на включение системы. Тут поможет только посещение специализированного сервиса для полной диагностики.

Еще одна возможная причина низкой эффективности кондиционера — это насмерть забитый конденсатор, расположенный сразу за решеткой радиатора. За ним прячется радиатор системы охлаждения, а в близком соседстве могут располагаться еще несколько радиаторов. Но если теплообменник системы кондиционирования основательно забит зимней грязью, то он начнет выполнять роль знаменитой картонки. Такую когда-то ставили перед радиатором на плохо прогревающиеся в лютые морозы отечественные автомобили. На хороших «точках», занимающихся обслуживанием кондиционеров, есть специальное оборудование, позволяющее промыть теплообменник кондиционера без демонтажа.

Чистота — залог здоровья

Работоспособность кондиционера по холодному контуру — это только половина дела. Нужно еще, чтобы охлажденный воздух, поступающий из кондиционера, имел достаточный напор и чтобы в нем отсутствовали посторонние запахи, споры грибов и бактерии. Вот здесь лучше положиться на свои силы.

Самым простым методом является приобретение аэрозольного баллончика с очистителем кондиционера. Устройство снабжено трубкой, позволяющей забраться в недра системы и даже дотянуться до испарителя кондиционера.

Промываем систему через трубочку и ждем, пока грязная жидкость стечет через дренаж.

Затем продуваем систему на максимальной скорости вентилятора и при открытых дверях.

Другим способом является использование специального очистителя кондиционера, который распыляет препарат на вход контура рециркуляции системы кондиционирования. Этот аэрозольный баллон немного напоминает гранату. Раз нажал на клапан, и устройство благополучно выпустит все содержимое в атмосферу. Так что, проверять девайс ни в магазине, ни в гараже, еще не добравшись до автомобиля, нельзя.

Выпускать баллон надо не в атмосферу, а в воздухозаборник системы рециркуляции, расположенный в салоне, обычно в районе ног пассажира.

При этом должны быть включены система рециркуляции, вентилятор и кондиционер. После такой процедуры желательно заменить воздушный фильтр. Аэрозольный препарат обеззараживает и дезодорирует поверхности испарителя кондиционера и часть каналов, по которым проходит воздух. Почему часть? Да потому, что мы не затрагиваем наиболее зловонный и микробосодержащий участок воздуховода. Он расположен на самом входе в систему отопления и вентиляции. Это пространство под поводками дворников, закрытое пластмассовыми щитками, часто называемыми «жабо». Из этой полости забирается воздух в отопитель и там же оседает листва, пыль, семена, которые образуют там целый плодородный слой. Если не удалить эти залежи, то дышать вы все время будете прелой листвой, и никакая чистка кондиционера не поможет.

Полная очистка

Предлагаю немного более сложный, но очень эффективный способ очистки всего воздушного тракта.

Демонтируем поводки стеклоочистителей.

Снимаем пластмассовую облицовку короба воздухопритока. На фото Chevrolet Cobalt

Весь мусор, скопившийся в этом пространстве, удаляем пылесосом и щеткой. Далее поверхности кузовных деталей надо протереть сухой ветошью, а еще лучше смочить разбавленным раствором хлоргексидина. Он отобьет колониям бактерий желание селиться в этом уютном закутке.

У разных автомобилей немного отличается месторасположение отверстия, через которое вентилятор отопителя засасывает уличный воздух. Но начало пути всегда из этого пространства.

Стрелкой показано отверстие, через которое происходит забор воздуха на Kia Rio прошлого поколения.

И вот тут и наступает звездный час для полной очистки всего тракта системы отопления и кондиционирования. Вышеупомянутые препараты можно распылять прямо в это отверстие. Каковы преимущества? Мы очищаем от пыли, грязи и болезнетворных бактерий весь тракт, начиная с входного отверстия, затем крыльчатку вентилятора, теплообменник кондиционера и воздуховоды. Только вентилятор отопителя должен быть включен на самую большую скорость, чтобы его резистор, находящийся в воздуховодах, не грелся и не был залит в горячем виде нашей чистящей жидкостью.

И при этом способе лучше заменить сменный элемент воздушного фильтра.

В комментариях делитесь, как часто приходится заправлять кондиционер вам и каким способом вы его чистите.