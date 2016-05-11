12 работ по техобслуживанию Lada Niva (Chevrolet Niva), которые позволят сэкономить

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит его владельцу сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбирать расходные материалы для своей Шевроле Нивы.