12 работ по техобслуживанию Lada Niva (Chevrolet Niva), которые позволят сэкономить
Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит его владельцу сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбирать расходные материалы для своей Шевроле Нивы.
Пройдя по ссылкам, вы найдете пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию своего автомобиля.
- Замена масла и масляного фильтра в двигателе
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя
- Замена свечей зажигания
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
- Проверка состояния и замена ремня привода компрессора кондиционера
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
- Проверка состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес
- Замена тормозной жидкости
- Замена топливного фильтра
- Замена салонного фильтра
- Таблица ламп и способы их замены
Рекомендуем также:
- Длительный тест Chevrolet Niva - полный отчет.
- Реальные отзывы владельцев Chevrolet Niva (Lada Niva).
26681 1
11.05.2016
Поделиться:
Оцените материал:
+3
Отзывы о Chevrolet Niva (20)
— Плохой автомобиль, не советую.
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше
-18