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12 работ по техобслуживанию Lada Niva (Chevrolet Niva), которые позволят сэкономить

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит его владельцу сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбирать расходные материалы для своей Шевроле Нивы.

Пройдя по ссылкам, вы найдете пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию своего автомобиля.

Честные отзывы владельцев автомобилей

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За РулемРевин Алексей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 26681Количество комментариев 1
11.05.2016
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери

Недостатки:

двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ

Комментарий:

дастер значительно лучше

-18