Прогноз на лето: распознаем и устраняем неисправности кондиционера

Автомобильные системы кондиционирования состоят из множества элементов, а значит, теоретически могут иметь массу слабых мест. Однако чаще всего в сервисах сталкиваются с определенным букетом неисправностей, которые характерны как для относительно свежих машин, так и для подержанных.

Причины неисправности кондиционера, как правило, банальны, тем не менее для постановки точного диагноза желательно использовать специальное оборудование, которое есть только в сервисных центрах. Впрочем, что-то можно определить и самостоятельно, без дорогостоящих помощников.

Семечки

салонный фильтр На некоторых моделях автомобилей система вентиляции салона сделана так, что салонный фильтр долго сохраняет достойную пропускную способность, тогда как на других неизбежна замена элемента раз в год.

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Очень часто люди приезжают с жалобой на недостаточную эффективность кондиционера. Поток прохладного воздуха вроде бы есть, но слабый. А иногда кажется, что система как будто вообще не работает. При этом момент включения компрессора явно ощущается по изменению оборотов двигателя, да и вентилятор охлаждения радиаторов трудится по полной. В этом случае первым делом стоит осмотреть салонный фильтр . Иногда даже за короткое время он забивается настолько, что практически не пропускает воздух. Этот момент можно выявить и в дождливую погоду, когда в автомобиле с работающим кондиционером окна продолжают активно запотевать.

Периодически обращаются клиенты с ложной тревогой. Некоторых пугает, что летом под стоящей с работающим мотором машиной образуется лужа. Это абсолютно нормальный эффект. Теплый воздух при прохождении через салонный радиатор системы кондиционера активно отдает свою тепловую энергию и при этом на сотах образуется конденсат — вода. Она благополучно стекает под автомобиль через дренаж. Частенько бывает, что он забивается. И тогда лужа образуется уже не под машиной, а в ногах переднего пассажира. Благо дренаж системы довольно просто прочистить при помощи сжатого воздуха. Важно только не переборщить с давлением: сточная трубка может отсоединиться от корпуса печки, а поставить ее на место будет крайне сложно.

Очистка системы кондиционирования Различные баллончики с аэрозолями для антибактериальной обработки кондиционера продаются во многих магазинах автозапчастей. На большинстве из них есть подробная инструкция по применению. Не нужно заливать смесь во все имеющиеся дефлекторы. Важно, чтобы аэрозоль прошел через салонный радиатор.

Конденсат на поверхности салонного радиатора иногда приводит к появлению неприятного запаха в салоне. В такой влажной среде активно размножаются бактерии, особенно если владелец редко пользуется кондиционером. Именно их многочисленные колонии и вызывают зловоние. Если же кондиционером пользоваться чаще, то стекающий с радиатора конденсат будет частично смывать непрошеных гостей. При сильном запахе, скорее всего, придется использовать тяжелую артиллерию. Специальную установку (так называемый «самовар») подключают к каналу всасывания воздуха с улицы и в течение длительного времени прогоняют через систему парообразный состав. Также перед каждым жарким сезоном можно самостоятельно проводить антибактериальную обработку системы. Баллончик с аэрозолем стоит недорого. С операцией справится любой.

Грязный радиатор На большинстве автомобилей достаточно промывать радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера один раз в два года. Эту операцию для экономии стоит объединять с профилактической перезаправкой системы.

Зачастую низкая эффективность кондиционера связана с загрязнением внешнего радиатора. Причем грязевую шубу редко видно с его лицевой стороны. Чаще всего она нарастает в небольшом зазоре между радиаторами кондиционера и двигателя. Чтобы избавиться от грязи, как правило, приходится частично разбирать переднюю часть машины, дабы разъединить этот «бутерброд».

В основном, снижение эффективности кондиционера в этом случае наблюдается в пробках, когда поток воздуха через радиаторы минимален. Порой из-за этого частично перегревается сам двигатель, и его система управления блокирует включение компрессора. Хотя индикатор включенного кондиционера загорается как ни в чем не бывало.

Среднее и тяжелое состояние

Кондиционер может отказывать или значительно терять свою эффективность из-за критичного снижения объема фреона в системе. Особенно на возрастных машинах это может быть следствием естественной или серьезной утечки. Дело в том, что в автомобильных системах кондиционирования есть масса гибких магистралей, компенсирующих подвижность двигателя, на котором закреплен компрессор. Эти стыки сложно сделать полностью герметичными, поэтому через них возможны мизерные утечки. Чем дольше эксплуатируется машина, тем больше вероятность, что со временем из системы убежит много фреона. Рано или поздно датчик зафиксирует слишком низкое давление и запретит включение компрессора. Это сделано во избежание повреждений, ведь вместе с фреоном по системе переносится и масло.

Станция для перезаправки кондиционера Станция для перезаправки кондиционера — незаменимый помощник при диагностике неисправностей. В ряде случаев без нее просто не обойтись.

Серьезные утечки чаще всего возникают из-за повреждений радиатора или сгнивших от обилия реагентов металлических трубок. Для оценки оставшегося объема фреона в системе необходимо подключать специальную станцию. Она имеет массу важных и полезных функций при диагностике. Станция проводит автоматическую перезаправку системы, показывая количество откачанного из нее фреона, а также перепады давлений во время работы.

утечка фреона «Нюхатели» утечки фреона крайне чувствительны и часто ими сложно найти точное проблемное место. Гораздо эффективнее работает набор визуального осмотра с желтыми очками и ультрафиолетовой лампой.

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После того как опустевшая система заправлена фреоном, можно искать место утечки. Для этого используют электронные «нюхатели», подающие звуковой сигнал. Вдобавок при заправке системы в компрессорное масло добавляют люминофор. Набор для визуального осмотра (желтые очки и ультрафиолетовая лампа) позволяет найти утечку по зеленоватому свечению люминофора.

Гораздо реже происходят отказы муфты включения компрессора. Ее прижимной диск обычно остается в постоянном разомкнутом состоянии, а бывает, что он заклинивает в промежуточном, соприкасаясь со шкивом. Иногда это даже приводит к пожарам под капотом! Работоспособность муфты проверяют обычным мультиметром или электрическим пробником. Если при включении кондиционера на нее с блока управления подается управляющий сигнал, а смыкания не происходит, значит вся система исправна и виновата именно муфта.

компрессор кондиционера Современные компрессоры кондиционера отказывают крайне редко, обладая неплохим ресурсом. При этом встречаются специфичные случаи, когда заклинившая парочка компрессор-муфта через навесной рамень стопорит двигатель!

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Еще реже происходят отказы элементов электроники, например блока управления и датчиков. Также нечасто встречаются случаи, когда забивает какую-либо магистраль, к примеру, стружкой от умирающего компрессора или залипает в одном из положений расширительный клапан системы. Подобные неисправности можно локализовать, контролируя показатели перепадов давления с помощью станции по перезаправке кондиционера.

Несмотря на то, что для полноценной диагностики системы кондиционирования необходимо специальное оборудование, самые распространенные причины низкой эффективности ее работы (например, забитый салонный фильтр или загрязненный внешний радиатор) способен определить рядовой автовладелец собственными силами. В дальнейшем это поможет сориентироваться при обращении в сервис для детальной диагностики и ремонта кондиционера.

Фото: из архива автора