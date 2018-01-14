Почему не заводится мотор?

Повернули ключ зажигания, нажали кнопку пуска — как еще пускают автомобильные двигатели? Но никаких привычных «ж-ж-ж» не слыхать: машина не желает просыпаться. Что могло с ней произойти?
Разрядилось
Способы посадить батарею в ноль достаточно банальны: от непогашенных фар до частых и коротких городских поездок (особенно зимой). Бывают автомобили с изначально дурной электрикой — скажем, с обогревом заднего стекла, не отключаемым при выключении мотора. Методы оживления тоже банальны — зарядить, заменить и т.п.
Окислилось
Когда-то давно в таких случаях один из авторов привычно лез под капот папиных Жигулей — почти наверняка нужно было почистить мелкой шкуркой клеммы батареи. Жигулей давно нет. Но процессы окисления никто не отменял, а потому в любой современной машине они могут вредить точно так же, как и в давние времена. Применительно к системе пуска с ее огромными токами даже лишние 0,1 Ома при токе в сотню ампер немедленно «скушают» всё напряжение — в итоге стартер будет молчать.
Оторвалось, подгорело, отсоединилось
Следующая «электрическая» причина молчания стартера — отсоединившийся провод. Если, к примеру, ослабло крепление к тяговому реле, то знайте — пуска не будет.
Владельцы старых машин знают, что распространенной болезнью былых времен было подгорание контактов «50» замка зажигания: солидный ток тягового реле в несколько десятков ампер шел напрямую через них, а потому время от времени они сбоили.
Загустело
Летнее масло при сильном морозе способно застыть так, что стартеру окажется не под силу провернуть коленчатый вал. Метод лечения очевиден: заменить масло на подходящее.
Заблокировалось
Блокировка стартера охранным устройством — обычное дело. Как правило, сбоят нештатные устройства, причем в ряде случаев виноват сам хозяин. Просто забыл отключить.
Неисправен сам стартер
Редко, но бывает и такое: стартеры иногда помирают. Якорь, щетки, тяговое реле и его контактные болты — неважно.
Заклинило
А вот это совсем нехорошая ситуация. Полбеды, если заклинило некий вспомогательный агрегат — генератор, помпу, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя руля. А вот если клина схватил сам ДВС, то это приговор к капремонту — со всеми вытекающими последствиями.
Всех, кто хочет поделиться иными причинами указанного дефекта, приглашаем высказаться в комментариях.
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