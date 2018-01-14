Почему не заводится мотор?

Вы пытаетесь пустить мотор, но стартер упорно «не замечает» вас. А на что он мог обидеться?

Повернули ключ зажигания, нажали кнопку пуска — как еще пускают автомобильные двигатели? Но никаких привычных «ж-ж-ж» не слыхать: машина не желает просыпаться. Что могло с ней произойти?

Разрядилось

Самая банальная причина молчания стартера — это полностью разряженная АКБ.

Способы посадить батарею в ноль достаточно банальны: от непогашенных фар до частых и коротких городских поездок (особенно зимой). Бывают автомобили с изначально дурной электрикой — скажем, с обогревом заднего стекла, не отключаемым при выключении мотора. Методы оживления тоже банальны — зарядить, заменить и т.п.

Окислилось

Когда-то давно в таких случаях один из авторов привычно лез под капот папиных Жигулей — почти наверняка нужно было почистить мелкой шкуркой клеммы батареи. Жигулей давно нет. Но процессы окисления никто не отменял, а потому в любой современной машине они могут вредить точно так же, как и в давние времена. Применительно к системе пуска с ее огромными токами даже лишние 0,1 Ома при токе в сотню ампер немедленно «скушают» всё напряжение — в итоге стартер будет молчать.

Оторвалось, подгорело, отсоединилось

Следующая «электрическая» причина молчания стартера — отсоединившийся провод. Если, к примеру, ослабло крепление к тяговому реле, то знайте — пуска не будет.

Один из двух типов отказа в электрике и электронике — отсутствие контакта…

Владельцы старых машин знают, что распространенной болезнью былых времен было подгорание контактов «50» замка зажигания: солидный ток тягового реле в несколько десятков ампер шел напрямую через них, а потому время от времени они сбоили.

Загустело

В эпоху дефицита многим приходилось ездить на летнем моторном масле зимой. В него вечером подливали стакан бензина, а моторы перед пуском подогревали всеми доступными способами. Но сегодня достаточно залить нормальное масло и забыть о проблеме.

Летнее масло при сильном морозе способно застыть так, что стартеру окажется не под силу провернуть коленчатый вал. Метод лечения очевиден: заменить масло на подходящее.

Заблокировалось

Блокировка стартера охранным устройством — обычное дело. Как правило, сбоят нештатные устройства, причем в ряде случаев виноват сам хозяин. Просто забыл отключить.

Неисправен сам стартер

Сегодня редко кто представляет себе вид стартера изнутри. Может быть, так и надо — лишние знания.

Редко, но бывает и такое: стартеры иногда помирают. Якорь, щетки, тяговое реле и его контактные болты — неважно.

Заклинило

Даже заклинивший генератор может помешать стартеру проворачивать коленвал.

А вот это совсем нехорошая ситуация. Полбеды, если заклинило некий вспомогательный агрегат — генератор, помпу, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя руля. А вот если клина схватил сам ДВС, то это приговор к капремонту — со всеми вытекающими последствиями.

Всех, кто хочет поделиться иными причинами указанного дефекта, приглашаем высказаться в комментариях.



