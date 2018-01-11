Рамный внедорожник за миллион: что выбрать для семьи?

Миллион рублей. С такими деньгами можно замахнуться на солидный рамный внедорожник, способный возить всю семью. Несмотря на то, что класс считается исчезающим, выбор пока есть.

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Во-первых, определимся с тем, что такое рамный внедорожник и зачем он нужен. В моем понимании — это универсальный легковой автомобиль, агрегаты и кузов которого смонтированы на раме (обычно лонжеронной), с большим дорожным просветом, подключаемым или постоянным полным приводом. Главное достоинство таких машин — прочность, надежность и вместительность. И они лучше других легковых автомобилей приспособлены к езде по грунтовым дорогам и отдельным внедорожным участкам. Таких у нас в стране хватает.

Наша цель — найти новую или по крайней мере свежую машину для семейной эксплуатации. Поэтому обойдемся без экзотики типа Land Rover Defender (за миллион нам светят только потрепанные экземпляры в возрасте от 10 лет и старше), Jeep Wrangler (прикольно, но непрактично), Hummer H2, H3 и прочих больших «американцев» и «японцев» американского типа, как-то Toyota Sequoia или Infiniti QX56 (прожорливые моторы, непомерный транспортный налог). Я не говорю, что это плохие машины. Просто они не для массового потребителя. Как и кроха Suzuki Jimny. Да, рамный, за миллион можно купить почти новым, плюс великолепная проходимость. Но все-таки это не семейный автомобиль.

УАЗ Патриот и УАЗ Хантер

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Из всех рамных внедорожников новыми за миллион у нас можно приобрести только Патриота или Хантера. Первый в зависимости от комплектации стоит от 699 000 до 919 000 рублей (без платных опций, таких как окраска металлик, блокировка заднего моста, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона и т.д.). Выбор версий, как и допоборудование, богат. У Хантера всего две комплектации — начальная «Классик» и чуть более богатая «Трофи», за 619 000 и 679 990 рублей соответственно. Причем в «Трофи» уже есть и окраска металлик, и 16-дюймовые легкосплавные диски. Для версии «Классик» эти опции оценены в дополнительные 5000 и 15 000 рублей. По-моему, они этому автомобилю не нужны.

Расписывать достоинства и недостатки Патриота и Хантера не считаю нужным. Они и так известны. Хочу лишь сказать, что некоторые из минусов этих машин, как то невнятная управляемость и большой расход топлива, в той или иной степени свойственны всем рамным внедорожникам. Найти в этом классе автомобиль с управляемостью спорткара и аппетитом малолитражки невозможно. Об уровне безопасности, плохом качестве комплектующих и «плавающем» качестве сборки спорить не буду.

DW Hower H3

Предвижу возражения, что на нашем рынке есть как минимум еще один новый рамный внедорожник ценой до миллиона рублей — DW Hower H3, локализованный Дервейсом Great Wall Hover H3. Его сейчас предлагают в минимальной комплектации Сити за 990 000 рублей. Но именно эта версия лишена полного привода. А ближайшая полноприводная, Комфорт, стоит уже от 1 239 000 рублей. И здесь конкурентом становится новичок нашего рынка — Foton Sauvana. Недавно мы провели сравнительный тест трех вышеупомянутых машин. Однако оба «китайца» дороже миллиона.

Chevrolet TrailBlazer

Когда будете искать рамный внедорожник, вам наверняка попадутся объявления о продаже Chevrolet TrailBlazer второго поколения. За миллион это будут довольно свежие экземпляры, 2014 года выпуска.

TrailBlazer сделан на базе пикапа Chevrolet Colorado. Автомобиль получился большой и вместительный, у него внушительный дорожный просвет: 267 мм с 18-дюймовыми колесами или 255 с 16-дюймовыми в версии LT, которая превалирует на российском рынке. Плюс небольшие свесы и самоблокирующийся дифференциал заднего моста в стандартном варианте исполнения. Из минусов: недостаточная разгонная динамика, слабоватые тормоза и незатейливый интерьер. 180-сильный дизель рабочим объемом 2,8 л с трудом прогревает немаленький салон даже при не очень сильном морозе за бортом. И передние сиденья без обогрева, что неудивительно — этот TrailBlazer создавали для Южной Америки, Азии и Африки. В целом же это неприхотливая, надежная машина для нетребовательных к комфорту владельцев.

Mitsubishi Pajero Sport

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Mitsubishi Pajero Sport построен на базе пикапа (Mitsubishi L200). С миллионом в кармане можно рассчитывать на «Спорт» 2012 года выпуска, то есть машину второго поколения. Тайского производства, так как выпуск Pajero Sport в Калуге стартовал только в 2013 году. На вторичном рынке встречаются экземпляры с трехлитровым бензиновым двигателем 6B31 мощностью 220 л.с., но заметно больше машин с дизельным двигателем 4D56 рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 178 л.с. Все они, как правило, с автоматом (V5A5A), тогда как среди машин первого поколения больше всего версий с механической коробкой передач. Очевидно, от второй генерации Pajero Sport владельцы ожидали большего комфорта.

Силовые агрегаты у Mitsubishi Pajero Sport считаются довольно надежными. Неисправности возникают только при нерегулярном прохождении техобслуживания и попытках сэкономить на расходниках. Дизельные двигатели требовательны к качеству топлива, так что лучше заправляться на проверенных АЗС. И лакокрасочное покрытие у Pajero Sport слабовато — ржавые «паучки» — не редкость даже на пятилетних машинах. Слабое место в конструкции — рулевая рейка. Необходимость ремонта легко обнаружить — рейка выдает себя стуком при движении. Зато знающих конструкцию этих машин мастеров много, проблем с запчастями нет.



Nissan Pathfinder

По тому же рецепту сделан Nissan Pathfinder третьего поколения. В его основе пикап Nissan Navara. На нашем рынке в основном встречаются «Следопыты» (так переводится название Pathfinder) с дизельным двигателем YD25 рабочим объемом 2,5 литра, мощностью 174 л.с. и автоматической коробкой передач. Значительно меньше экземпляров с бензиновым 4-литровым агрегатом мощностью 266 л.с. С 2010 года на Пасфайндеры ставили трехлитровые турбодизели V9X мощностью 231 л.с., которые работают в паре с 7-ступенчатым автоматом. По-моему, это лучший вариант по энерговооруженности. Нужно лишь следить за уровнем топлива, не допускать, чтобы двигатель работал на последних каплях солярки в баке. Иначе может отказать клапан системы рециркуляции выхлопных газов EGR. Владельцы «Следопытов» иногда жалуются на слетающие или рвущиеся патрубки интеркулера. Также внимательно стоит относиться к чистоте радиаторов. А в принципе это беспроблемный автомобиль. Если удастся найти такой от аккуратного владельца, считайте, что вам очень повезло.

Nissan Patrol

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За миллион можно найти и Nissan Patrol Y61 (2007–2008 гг.). Выносливый, надежный внедорожник. Это и хорошо, и плохо. Как правило, владельцы Патролов (или Патрулей, говоря по-русски) расстаются с ними, когда возникают или грядут серьезные проблемы. К тому же такие машины часто берут для регулярных покатушек по бездорожью. У автомобиля мощная рама, зависимые подвески мостов, двухступенчатая раздаточная коробка… Но слабый металл, как самого кузова, так и рамы. Коррозия может съесть даже номер на раме, что грозит проблемами с переоформлением машины. А если бывший владелец увлекался оффроудом, нужно искать следы ремонта.

Трехлитровый турбодизель ZD30DDTI мощностью 158 л.с. слабоват для такой машины, склонен к перегреву и даже появлению трещин в головке блока. Очень надежными считаются дизель TD42 с рабочим объемом 4,2 литра и бензиновые моторы 4.5 и 4.8. Впрочем, бензиновые Патролы на нашем рынке встречаются гораздо реже дизельных, а на тех, что есть, зачастую установлено газобаллонное оборудование для экономии на топливе. Если ГБО не зарегистрировано (а скорее всего так и есть), это может стать хорошим поводом для торга.

Toyota Land Cruiser 100 и Land Cruiser Prado

Задумавшись о Патруле, трудно не вспомнить о тойотовских Лендкрузерах. Toyota Land Cruiser 100 (а также его люксовая версия Lexus LX 470) и Land Cruiser Prado — машины надежные и с отменной проходимостью. Но эта надежность стала настолько легендарной, что по сравнению с одноклассниками тех же лет Лендкрузеры дороже в полтора раза. Максимум, на что можно рассчитывать за миллион — на машину 2005 года. А некоторые владельцы «крузаков» злоупотребляют хваленой надежностью, «забывая» даже менять масло в двигателе. Тщательнейшим образом следует проверить и криминальную историю таких машин. Найти юридически чистый и технически безупречный «крузак» по адекватной цене непросто. По тем же причинам я не хочу рассматривать Mercedes-Benz G-класса. Проще говоря, Гелендваген. Близкое знакомство с легендой может сильно разочаровать.

SsangYong Kyron

Хорошие варианты для поездок на дачу, рыбалку, в лес по грибы — автомобили южнокорейской марки SsangYong Kyron и Rexton. Если, конечно, вас не смущает их спорный дизайн. Двигатели этих машин сделаны по лицензии Mercedes-Benz. Бензиновый G23D рабочим объемом 2,3 л и мощностью 150 л.с. хвалят за надежность. Но, на мой взгляд, он слабоват для такой довольно тяжелой машины. А двухлитровый 141-сильный турбодизель D20DT требователен к качеству солярки. Засорение и выход из строя системы EGR — не редкость для Кайронов. Сложнее найти машину с более надежным дизелем D27DT рабочим объемом 2,7 л и мощностью 163 л.с. Бензиновый G32D объемом 3,2 л и мощностью 220 л.с. встречается на Кайронах в России еще реже.

SsangYong Rexton

В отличие от Кайрона, Рекстоны часто попадаются именно с дизелем D27DT. Владельцы пожилых Рексов упоминают о сильно ржавеющих рамах, отказывающих генераторах и иммобилайзерах. А еще не редкость замыкания в цепи питания лампочек стоп-сигналов. И эта неисправность не такая уж смешная, так как педаль газа в этих машинах электронная, и неисправность сигналов может влиять на ее работоспособность. Лучше подыскать машину с механической коробкой передач. У австралийских автоматов BTR фрикционы выходят из строя уже на 50–60 тысячах км пробега, а у ZF отказывает блок управления. Требуют повышенного внимания и нижние шаровые опоры передних рычагов.

Что касается качества лакокрасочного покрытия и коррозионной стойкости кузова, Кайроны и Рекстоны им не блещут, как и большинство машин в этом обзоре. Ржавые «паучки» — отнюдь не редкость на машинах с большим пробегом. Особенно если они бегали в крупных городах, где не скупятся на реагенты. И чудес проходимости от корейских машин ждать не приходится — будь это версии с TOD (Torque-On Demand) или с постоянным полным приводом. Тот же УАЗ Патриот на бездорожье, скорее всего, проедет заметно дальше.

Land Rover Discovery 3

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Интересно, что если Патрули, «крузаки» и «гелики» считаются сверхнадежными машинами, то не уступающий им по характеристикам Land Rover Discovery, напротив, прослыл почему-то слабаком. Да-да, и это тоже рамный внедорожник! Только в третьем поколении (как раз попадающем в наш ценовой диапазон) рама была интегрирована в кузов для снижения центра масс и не имела изгиба под задний мост. Так как, собственно, и неразрезного заднего моста на этой машине нет — задняя подвеска в Disco 3 независимая, как и передняя. Тем не менее рама все-таки есть, и солидная, а по проходимости этот автомобиль может дать фору большинству других внедорожников. Так же как и по части комфорта. Особенно если речь о версиях с пневмоподвеской и системой управления полным приводом Terrain Response.

Хорошо знающие этих «британцев» говорят, что по сравнению с Discovery первого и второго поколений третий Диско достаточно надежен. Впрочем, речь о десятилетней машине со множеством сложных систем, предназначенной для серьезного бездорожья. Стоит ли играть в лотерею, решать вам.

***Миллион для многих из нас — очень большие деньги. Очевидно, что купленная на них машина должна служить и радовать не один год. Соответственно, и выбирать нужно вдумчиво, не торопясь, изучая все возможные варианты. И желательно предусмотреть запас денег на доведение покупки до ума. Если вы не отвергаете автомобили с пробегом, вариантов будет много: в этом обзоре я прошелся только по верхам.

Фото: из архива автора