Какие тормоза лучше: барабанные или дисковые?

Говорят, что дисковые тормоза лучше, чем барабанные. Миф это или правда — будем разбираться.

На современных автомобилях широко распространены два типа тормозных механизмов — барабанные и дисковые. Почему на рынке не остался только один из них? Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого.

Барабанные механизмы

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Исторически раньше появились барабанные тормоза. При этом на первых автомобилях тормозные механизмы такого типа устанавливали только на задние колеса. Принцип действия барабанного механизма изменился с той поры несильно. Так же, как и век назад, две серповидные колодки раздвигаются и прижимаются специальными фрикционными накладками к внутренней поверхности полого цилиндра, называемого тормозным барабаном.

Конечно, кое-какие изменения со временем коснулись и этой «замшелой» конструкции. Так, у ранних тормозных механизмов колодки раздвигали с помощью тросового привода. На смену ему пришел гидравлический. Затем конструкторы сделали механизм, который компенсировал износ накладок колодок. При этом отпала такая операция, как «подвести колодки, а то педаль тормоза низковато стала брать». Владельцы легендарной Волги ГАЗ-21 наверняка знают, о чем речь. Впрочем, и сегодня, у некоторых отечественных автомобилей необходимость регулировки стояночного тормоза еще осталась. Обидно, что сейчас, в XXI веке, Гранты, Калины, Приоры, Лады 4х4 и Шевроле Нивы требуют регулировки ручника.

Барабанный тормозной механизм автомобиля Lada Kalina. Регулировка зазора между колодками и барабанами автоматическая, а «ручничок» придется подтягивать к техосмотру вручную.

Даже самые «свежие» модификации Гранты, уже снабженные АБС, о чем свидетельствует наличие задающего диска и датчика, конструкцией барабанного тормоза восходят корнями к ВАЗ-2105, который появился еще к Олимпиаде-80.



Зато плотно обосновавшийся в России альянс Renault-Nissan привез современные барабанные тормозные механизмы. Тут и самоподвод колодок, и постоянное правильное натяжение тросиков ручника осуществляет распорная планка довольно сложной конструкции. Причем она показала себя достаточно надежной даже на грязных и пересоленных дорогах. Применяет ее альянс на разных автомобилях.

Барабанный тормозной механизм полноприводного Дастера.

Задний тормозной механизм автомобиля Lada Largus.

Количество деталей тормозного механизма довольно велико, а потому и сборка не столь проста и с трудом подвергается автоматизации.

Распорная планка тормозного механизма — узел, обеспечивающий все преимущества самоподводящегося тормозного механизма.



Итак, достигнув предела совершенства с точки зрения конструкции, включив в себя современную систему АБС, барабанные тормоза не сдают позиций, обосновавшись на задней оси недорогих автомобилей.

Преимущества барабанных тормозных механизмов:

дешевая отработанная конструкция

хорошая защита от грязи

большой ресурс колодок из-за значительной по площади рабочей поверхности. (На редакционном Ларгусе первые задние тормозные колодки прошли уже 120 тыс. км.)

простое и удобное совмещение с механизмом стояночного тормоза.

Недостатки барабанных тормозных механизмов:

значительные габариты и вес механизма

склонность к перегреву в условиях чрезмерно высоких нагрузок

относительно нестабильный коэффициент трения колодок, зависящий от температуры, влажности и т.д. Хотя наличие АБС во многом компенсирует этот недостаток.

неравномерный износ колодок — передняя изнашивается больше

иногда, при низком качестве материала фрикционных накладок, возможно примерзание их к барабанам.

при попадании крупных песчинок возможен скрежет во время работы.

Дисковые тормоза

Дисковый тормозной механизм с одним исполнительным цилиндром.

В нашей стране дисковые тормоза массово появились вместе с Жигулями. До этого даже участвующие в ралли Москвичи попахивали после гонок горелыми барабанными тормозами. Дисковые тормозные механизмы первым делом начали ставить на передние колеса как более нагруженные тормозными силами. Поначалу дисковые тормоза конструктивно были сложнее, чем сейчас, и каждую тормозную колодку к диску прижимал свой индивидуальный цилиндр. С годами такая сложная конструкция осталась только на дорогих, скоростных или тяжелых автомобилях. А на массовых машинах стала применяться легкая, дешевая и простая однопоршневая конструкция. Диски все чаще начали использовать вентилируемые, что улучшает охлаждение деталей самого тормозного механизма и бережет от перегрева ступичные подшипники.

При сезонной перестановке колес удобно проверить остаточную толщину тормозных колодок.

Количество деталей современного дискового тормозного механизма переднего колеса невелико, что удешевляет производство и сборку.



Дисковые тормозные механизмы задних колес Chevrolet Cruze. Основной привод — гидравлический, стояночный тормоз — тросовый.

Конструкция — проще не бывает. К вращающемуся диску выдвигающийся поршень гидроцилиндра прижимает две плоские тормозные колодки. Компенсация износа происходит автоматически, очень простым и надежным способом. Вообще, механизм не нуждается ни в каком обслуживании вплоть до полного износа колодок. Затем следует довольно простая процедура замены и никакой регулировки перед дальнейшей эксплуатацией.

Столь приятные и для производителя, и для потребителя характеристики дисковых тормозов привели к тому, что их стали устанавливать и на заднюю ось относительно дорогих легковых автомобилей и кроссоверов. При этом пришлось решать вопрос с приводом стояночного тормоза, что и было сделано двумя способами. Первый — в ступице диска размещается маленький барабанный тормозной механизм, а второй — рычажно-винтовой механизм прижимает основной поршень к колодкам посредством троса или электропривода.

Преимущества дисковых тормозов:

легче и компактнее барабанных тормозов

простота сборки и дешевизна конструкции

обеспечивают лучшее охлаждение и могут рассеивать гораздо большую мощность

меньшая чувствительность к изменению температуры и влажности элементов

проще замена передних тормозных колодок

легче диагностировать износ.

Недостатки дисковых тормозов:

защита от грязи считается недостаточной

ресурс несколько меньше, чем у барабанных тормозных механизмов, и обычно не превышает 40 тыс. км

на мало ездящих автомобилях неустранимая коррозия части поверхности диска, которая приводит к необходимости проточки или замены

довольно сложная организация привода стояночного тормоза и затрудненная замена колодок на задней оси

Выводы

Конечно, за дисковыми тормозами будущее. Ведь трудно представить себе бесшумные и обтекаемые электромобили, несущиеся по стекловидной гладкой поверхности шоссе и при этом тормозящие скрипучими барабанными тормозами. Но пока что на недорогих автомобилях барабанные тормоза на задней оси, да еще и в импортном исполнении, требуют меньше забот, чем дисковые. А возможную неравномерность срабатывания компенсирует АБС. Поделитесь в комментариях, какие тормозные механизмы предпочитаете вы.