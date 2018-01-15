Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

В перерывах между плановыми ТО за состоянием тормозной системы должен следить владелец машины. Оценить износ тормозных колодок и дисков (барабанов) сможет любой, главное не лениться.

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Конструкция тормозов у Лады Калины такова, что без снятого колеса вообще бесполезно вглядываться в передние тормозные механизмы — состояние колодок оценить не удастся.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

На Калине толком не определить износ даже внешних тормозных колодок, если колесо не снято. Расстояние между спицами литого диска приличное, но скоба сильно ограничивает обзор. А вот, к примеру, на Мазде 3 первых двух поколений износ внешних колодок хорошо виден и с надетым колесом. Правда, для осмотра внутренних колодок его все же придется снять.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Со снятым колесом без разбора тормозного механизма хорошо видно, что износ передних колодок на нашей Калине составляет примерно 60%.

Почему износ колодок может ускориться?

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Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Ступенька от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.

Когда менять тормозные диски и колодки?

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Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

На левом фото показано расположение смотрового окна относительно барабанной колодки. Пользоваться им, имея в распоряжении лишь домкрат, не очень-то удобно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Оценить износ элементов барабанных тормозных механизмов на Калине можно сняв кожух барабана.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Из-за обилия продуктов износа на рабочей поверхности колодки образовались характерные борозды. Фактический износ накладок составил порядка 30%.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Глубокие борозды на рабочей поверхности барабанов — результат воздействия на них продуктов износа.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Фото: из архива автора