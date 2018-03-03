Лада Ларгус из парка ЗР: большое техобслуживание

Бывают же хитрые автомобили! Ларгус почуял приближение самого большого ТО в своей жизни и попросился на него чуть раньше срока, оборвав вторую опору системы выпуска отработавших газов. Такая неисправность уже была, но у другой опоры.

Лада Ларгус

Лада Ларгус Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2012

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

Пробег на момент отчета — 116 700 км

Публикации в ЗР: № 10, 2012; № 3, 8, 2013; № 3, 8, 2014; № 3, 8, 12, 2015; № 4, 8, 11, 2016; № 5, 2017

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Выпускная система, похоже, слабое место всех логанообразных — трубы и «банки» глушителей еще целые, а кронштейны отгнивают один за другим. Итак, дребезг из-под днища заставил отправиться в наш техцентр. И хотя пробег редакционного Ларгуса немного недотягивал до 120 тысяч километров, я решил провести все плановые работы.

Считаю, что автомобилю, живущему в мегаполисе, следует заезжать на техобслуживание чаще, чем раз в 15 000 км. Тем более что Ларгус под моим управлением стал больше времени бывать в городе. Порой нам приходится прорываться сквозь глухие пробки, когда средняя скорость падает до 15 км/ч, а расход топлива превышает 13 л/100 км. Причем пробеги короткие — по 10–12 км в одну сторону и обратно. И только три не очень дальние командировки косвенно подтвердили, что автомобиль вполне исправен и потребляет на трассе 6,5 л/100 км.

Отслоение краски вместе с антигравийным покрытием. Но порог не ржавеет!

Одним из самых правильных способов подсчета ресурса моторного масла я считаю оценку ухудшения его качеств в зависимости от продолжительности работы двигателя. Собираюсь установить на автомобиль счетчик моточасов, чтобы точнее отслеживать этот интересный параметр. По моим прикидкам, двигатель с прошлого ТО отработал около 350 часов. А научная литература рекомендует заменять масло после 250–300 часов работы, причем в обычных, а не напряженных режимах. Что ж, попробую в ближайшее время сопоставить теорию с практикой — о результатах сообщу в следующий раз.

Блестки в канавках ремня — это песчинки и мелкие камешки, изнашивающие шкивы.

В числе самых затратных операций на этом ТО — замена ремней. Дискуссии автолюбителей о сроке службы ремней ГРМ не затихают. Многие настаивают на вмешательстве на 60 тысячах километров, ссылаясь, например, на рекомендации Ниссана для аналогичных моторов К4М, установленных на Алмерах. Однако инструкция к Ларгусу велит менять ремень через каждые 120 тысяч километров. Мы ей послушно следовали, и, как выяснилось, не зря — демонтированный ремень не показал никаких признаков усталости. Нет подгорания наружной поверхности, нет подреза зубьев. Однако слабое место в приводе ГРМ все-таки обнаружилось — это ролики. Натяжной пока сохранил работоспособность, а вот обводной издает при вращении звук, свидетельствующий о высыхании смазки. Правильно, что в оригинальный комплект ремня входят и оба ролика.

Другой актуальный вопрос — менять ли вместе с ремнем ГРМ насос охлажда­ющей жидкости? Осмотр помпы при тесной компоновке двигателя в моторном отсеке затруднен, и начало ее разрушения можно пропустить. Если не заменить насос сейчас, работать ему придется аж до 240 тысяч километров. Рискованно! Поэтому я принял решение поменять. Естественно, обновил антифриз — для поддержания хорошего теплообмена радиаторов охлаждения и отопителя. Заодно осмотрел сальники распределительных и коленчатого валов, течь которых может привести к замасливанию ремня, - проходят еще столько же!

Главные виновники «торжества» — приводной ремень и ремень ГРМ с сопутствующими элементами.

Народный метод установки ремня, когда наносят метки на валы и по ним ориентируются, отверг. Но и фирменный способ — с фиксацией трех валов — считаю слишком сложным. Остановился на фиксации распредвалов пластиной, выпиленной из подходящего куска пятимиллиметрового дюраля, а положение коленвала просто пометил. Рекомендую такой способ всем, кто собрался самостоятельно менять ремень.

Обновление свечей зажигания еще раз подтвердило, что за чистотой колодцев нужен глаз да глаз. Перед вывертыванием старых свечей следует очистить колодцы пылесосом с узкой трубкой. После удаления свечей еще раз пропылесосьте посадочные места и, нанеся немного сухого графита на резьбу, заверните новые свечи положенным ­моментом.

Регулятор холостого хода зарос толстым слоем нагара.

Регулятор холостого хода автомобиля прослужил около 100 тысяч километров без нареканий. А затем стал давать сбои в работе: не всегда точно дозировал подачу воздуха на холостом ходу, что приводило к плавающим оборотам. Пришлось снять его и тщательно промыть жидкостью для чистки карбюраторов — дефект ушел. Но, словно обидевшись на вмешательство, вспыхнула лампа Check Engine. На работе двигателя это никак не сказывалось, поэтому я погасил дразнящий символ, использовав примитивный сканер ELM 327. Больше лампа не загоралась. Кстати, всем автолюбителям, кто занимается ремонтом, очень советую освоить этот недорогой и несложный прибор.

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Осмотр ходовой части, тормозной системы и рулевого управления лишь подтвердил легендарную надежность автомобилей, построенных на платформе В0. Только передние колодки попросились на замену. Тормозные диски, конечно, тонковаты, хотя до следующей рокировки колодок доживут.

Об этом мало кто вспоминает, но на каждом ТО положено осматривать кузов на предмет повреждений лакокрасочного покрытия. Если не считать небольших и нецветущих сколов от камней, все отлично. Но вызывает удивление отслоение большого куска краски вместе со штатным антигравийным покрытием в задней части правого порога. И это то место, которого не касались ни домкрат, ни лапа подъемника. Возможно, виновата «пескоструйка» от переднего колеса. Причем на другом боку такого нет.

Я всегда неплохо относился к логано­образным автомобилям. А за почти год совместной работы здорово прикипел душой к Ларгусу-трудяге. Береги себя, друг, а я о тебе позабочусь.