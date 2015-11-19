Lada Largus: заменяем свечи зажигания в 16-клапанном двигателе

Завод-изготовитель рекомендует применять в 16-клапанном двигателе Lada Largus следующие свечи зажигания:
- EYQUEM RFC58LZ2E,
- SAGEM RFN58LZ,
- CHAMPION RC87YCL.
В соответствии с регламентом технического обслуживания замена свечей зажигания производится через каждые 30 тыс. км.
Работу проводим на холодном двигателе.
2271-3-8-03-01Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания.
2271-3-8-03-02Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления катушки зажигания.
2271-3-8-03-03Вынимаем катушку, сняв ее наконечник со свечи зажигания.
2271-3-8-03-04Высокой «свечной» головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания…
2271-3-8-03-05…и вынимаем ее из свечного колодца.
Устанавливаем новую свечу в обратной последовательности.
При вворачивании свечи необходимо вращать свечной ключ или удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 25–30 Н·м.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.
Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.
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