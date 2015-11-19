Lada Largus: заменяем свечи зажигания в 16-клапанном двигателе

Наша пошаговая инструкция поможет заменить свечи зажигания в 16-клапанном двигателе Лада Ларгус. Крупные фотографии позволят увидеть все нюансы предстоящей работы.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Завод-изготовитель рекомендует применять в 16-клапанном двигателе Lada Largus следующие свечи зажигания:

  • EYQUEM RFC58LZ2E,
  • SAGEM RFN58LZ,
  • CHAMPION RC87YCL.

В соответствии с регламентом технического обслуживания замена свечей зажигания производится через каждые 30 тыс. км.

Работу проводим на холодном двигателе.

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2271-3-8-03-01 Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания.
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания.

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2271-3-8-03-02 Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления катушки зажигания.
Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления катушки зажигания.

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2271-3-8-03-03 Вынимаем катушку, сняв ее наконечник со свечи зажигания.
Вынимаем катушку, сняв ее наконечник со свечи зажигания.

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2271-3-8-03-04 Высокой «свечной» головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания…
Высокой «свечной» головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания…

2271-3-8-03-05

2271-3-8-03-05 …и вынимаем ее из свечного колодца.
…и вынимаем ее из свечного колодца.

Устанавливаем новую свечу в обратной последовательности.

При вворачивании свечи необходимо вращать свечной ключ или удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.

Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 25–30 Н·м.

Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.

Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.

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Lada Largus: заменяем свечи зажигания в 16-клапанном двигателе
Lada Largus: заменяем свечи зажигания в 16-клапанном двигателе
Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Largus (6)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Б 5 пассат-я год без ремня ездил-аккумулятор от камаза 190 в багажник-хватало на работу и назад в сумме на 100 км-дизель-летом даже не кипел-так и стоит-без ролика и ремня-нет денег-так что покупайте немецкое-расход 4 литра соляра всего

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