Техобслуживание Lada Largus на 60 тыс. км пробега
- ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
- Замена масла и масляного фильтра (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Замена сменного элемента воздушного фильтра (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Диагностика системы управления двигателем
- Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояния шлангов, трубопроводов и их соединений
- Замена свечей зажигания (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- ТРАНСМИССИЯ
- Проверка привода сцепления
- Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес
- ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
- Проверка состояния шин и давления в шинах
- Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвесок и шаровых опор
- Проверка состояния передних и задних амортизаторов
- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Проверка уровня жидкости в бачке и герметичности системы гидроусилителя рулевого управления
- Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг
- ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- Проверка уровня тормозной жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок
- Проверка состояния колодок и дисков передних тормозных механизмов
- Проверка состояния и очистка от пыли колодок тормозных механизмов задних колес
- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Проверка зарядки аккумуляторной батареи
- Проверка ламп наружного и внутреннего освещения
- Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов
- КУЗОВ
- Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида
- Проверка состояния щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
- Проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова
- Проверка работоспособности, смазка замков капота и дверей
- Масло моторное, 4 или 5 л (в зависимости от двигателя)
- Фильтр масляный
- Прокладка сливной пробки
- Фильтр воздушный
- Свечи зажигания, 4 шт.
[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .