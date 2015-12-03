#
Выходные/отпускБренд годаАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО
Доля застрахованных «Ингосстрахом» подержанных...
«Русгидро»: более 20% электромобилей могут простаивать из-за поломок«Русгидро»: более 20% электромобилей могут простаивать из-за поломок
В «Русгидро» указали на недостаточное качество...
BMW представил второе поколение X2 и его электрический аналогBMW представил второе поколение X2 и его электрический аналог
Представлены совершенно новые BMW X2 и BMW iX2...

Техобслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега

После 120 тыс. км пробега техобслуживание Лада Ларгус в зависимости от комплектации автомобиля обойдется его владельцу в 5900–7000 руб. (без учета стоимости расходных материалов).
  • ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
    • Замена масла и масляного фильтра (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
    • Замена сменного элемента воздушного фильтра (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
    • Диагностика системы управления двигателем
    • Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояния шлангов, трубопроводов и их соединений
    • Замена свечей зажигания (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
    • Замена ремня привода ГРМ (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
    • Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
  • ТРАНСМИССИЯ
    • Проверка привода сцепления
    • Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес
  • ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
    • Проверка состояния шин и давления в шинах
    • Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвесок и шаровых опор
    • Проверка состояния передних и задних амортизаторов
  • РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    • Проверка уровня жидкости в бачке и герметичности системы гидроусилителя рулевого управления
    • Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг
  • ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
  • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • КУЗОВ
    • Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида
    • Проверка состояния щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
    • Проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова
    • Проверка работоспособности, смазка замков капота и дверей
  • Масло моторное, 4 или 5 л (в зависимости от двигателя)
  • Фильтр масляный
  • Прокладка сливной пробки
  • Фильтр воздушный
  • Свечи зажигания, 4 шт.
  • Ремень ГРМ с роликами
  • Ремень привода вспомогательных агрегатов с роликами

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 23507
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+8