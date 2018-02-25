В дороге может произойти обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов. Я докажу, что в такой ситуации можно добраться до дома или места ремонта, не прибегая к посторонней помощи.

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Будним зимним днем, в центре пробочной Москвы, мы решили проверить «живучесть» автомобиля с порвавшимся ремнем привода вспомогательных агрегатов. Как ни странно, но посередине мегаполиса в такой ситуации можно изрядно забедовать. Трафик настолько плотный, что ни на буксировку, ни на скорый приезд эвакуатора надеяться не приходится. Скорее вас оштрафуют за то, что вы остановились в неположенном месте. Диаметрально противоположный вариант — это когда «степь да степь кругом» и нужно добраться до людей, чтобы получить помощь.

У нашей машины — Lada Largus — при обрыве ремня перестанут работать генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондиционера. Кондиционер зимой не очень актуален. Отсутствие гидроусилителя напомнит нам приемы силового руления, а невращающийся генератор не будет подзаряжать аккумулятор, ограничив наш эксперимент по времени.

Перед началом эксперимента проверяем, как вращается руль на исправном автомобиле.

На мокром асфальте зимние шипованные шины штатной размерности при помощи гидроусилителя руля удается повернуть на месте, приложив к «баранке» усилие не более 1,5 кг.

Теперь демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого пришлось снять правое переднее колесо и пластиковый брызговик.

Ломать — не делать, и …

…ремень в итоге снят.



Запускаем двигатель и сразу видим тревожную контрольную лампу с символом аккумуляторной батареи, которая говорит об отсутствии заряда. Засекаем время начала эксперимента. Оперативно определяем усилие, необходимое для поворота передних колес.

Усилие превышает 10 кг. На дороге придется нелегко.

На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления при отсутствии подачи жидкости насосом усилие получается довольно большим. Усилитель не только не помогает, но даже мешает. Это обусловлено тем, что жидкость в рулевой рейке приходится передавливать из одного объема в другой, используя единственный источник энергии — мышечную силу! В этом смысле вышедший из строя электроусилитель руля «грузит» водителя меньше.

Пора выезжать на натурные испытания по городу.

В таком режиме потребителей электрической энергии следует включать как можно меньше. Ведь и так на современном автомобиле постоянно работают бензонасос, система управления двигателем и система зажигания. Периодически загораются стоп-сигналы и включаются указатели поворота. Все это разряжает аккумулятор.

Тем не менее мы не стали нарушать ПДД и включили ближний свет.

Сразу после этого определили ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием автомобиля. Он находится в диапазоне 21–22 А.

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Потянулись суровые испытательские часы. Движение по пробкам — дерганое, короткими перебежками. Средняя скорость — 12 км/ч. И в поворотах крутить баранку нелегко.

Ну что ж, пока порассуждаем на тему, сколько у нас уйдет времени на испытания. Существует понятие «резервная емкость батареи». Эта величина как раз характеризует, сколько продержится батарея при токе потребления 25 А. Так вот, у батарей емкостью около 60 А∙ч это время составляет примерно 100–120 мин. Но это у полностью заряженной батареи в лабораторных условиях. У нас же в эксперименте участвует батарея, прослужившая 1 год и заряжаемая штатным генератором автомобиля во время ежедневных относительно коротких поездок протяженностью 10–12 км (два раза в день) по пробочной Москве.

Вольтметр, подключенный к бортовой сети автомобиля, показывает постепенное снижение напряжения, но автомобиль пока что движется совершенно обычно. И только когда напряжение опустилось ниже 7,8 В, начались интересные вещи...

Начали прыгать обороты двигателя и загорелись сигнализаторы неисправности подушек безопасности и антиблокировочной системы.

Спустя несколько секунд двигатель заглох.



Эксперимент завершился после двух часов непрерывного движения. За это время автомобиль проехал 24 км. То есть с приличным аккумулятором даже из центра пробочного города можно доехать до окраины. А на незагруженной трассе с хорошими средними скоростями можно преодолеть и 100–150 км. Ведь потребление электроэнергии автомобилем почти не растет с увеличением скорости. Наш эксперимент показал, что можно добраться до места ремонта без ремня привода вспомогательных агрегатов.

Автомобиль замер в самом неудачном месте.

Аккумулятор был заменен на свежезаряженный за несколько минут, после чего автомобиль вернулся на базу.



Следует отметить, что доехать таким образом получится только на автомобилях с ременным приводом ГРМ. Впрочем, и среди них есть исключения: иногда встречаются моторы, у которых привод ГРМ ременный, но помпу вращает ремень вспомогательных агрегатов. В этом случае, а также когда распредвалы вращает цепь, описанный нами фокус не пройдет. Насос не будет перекачивать охлаждающую жидкость. С такой неисправностью на современном автомобиле можно только отъехать на обочину. Длительное движение неизбежно приведет к перегреву двигателя.

Расскажите в комментариях, приходилось ли вам добираться до дома или места ремонта с оборванным ремнем?