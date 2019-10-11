10 процедур, без которых за руль лучше не садиться

Моду на... белое и все оттенки серого рекомендует ввести Минтранс Московской области среди пешеходов, которым в темное время суток приходится пересекать проезжую часть. И если участники движения не могут себе позволить модную светоотражающую одежду от Кельвина Кляйна и других пропагандирующих безопасность на дороге модельеров, им остается довольствоваться светоотражающими деталями на одежде.
Lada Largus — бюджетный легковой автомобиль с вместительностью минивэна. За подержанный экземпляр продавцы просят в среднем 463 тыс. рублей. Стоит ли его брать? Все за и против покупки российского «каблучка» узнайте в материале avtocod.ru.
Transporter, Caravelle, Multivan и California сохранили при обновлении примерно те же размеры и характерный профиль. При этом виртуальную приборную панель интегрировали в семейство Т6.1 даже раньше, чем на некоторые легковые модели концерна, а электроусилитель руля открыл доступ к массе электронных ассистентов.