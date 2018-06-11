5 плюсов и один большой минус Лады Ларгус

Лада Ларгус выпускается без изменений с 2012 года, но до сих пор уверенно входит в десятку лидеров российского рынка по продажам. Мы разобрались в потребительских качествах модели и убедились, что место ее заслуженное. Но есть у модели как минимум один существенный недостаток...

Лада Ларгус

На российском рынке сложилась парадоксальная ситуация. Большинство семей могут позволить себе один автомобиль (в лучшем случае!). Им идеально подошел бы универсал, но как раз его-то практически не предлагают. Исключение — только Лада, зато сразу с тремя моделями: Калиной, Ларгусом и Вестой SW. Первая откровенно маленькая, вторая немало стоит и только набирает обороты на рынке. А вот Ларгус зарабатывает репутацию еще с 2012 года. Отсутствие рестайлинга (его ждем в конце августа) не мешает модели занимать восьмое место в статистике продаж. Причем с начала года спрос на машину вырос более чем на 70%! Слагаемых успеха несколько.

1. Семиместный салон

Потребность в семиместном салоне существует не только у многодетных семей. Кто-то нередко ездит большой компанией друзей или родственников. Компакт- и минивэнов в России и в благополучные годы было представлено немного, а ныне они вымерли фактически полностью. И если у имеющих на покупку два-три миллиона рублей еще есть выбор среди больших кроссоверов, то в бюджетном сегменте альтернатив Ларгусу нет.

Третий ряд сидений у Лады отнюдь не символический. Дальнюю дорогу на галерке нормально перенесут не только дети, но и взрослые пассажиры. Ларгус действительно способен принять на борт семерых человек и доставить их с комфортом. Сзади предусмотрены не только полноценные сиденья и ремни безопасности, но и атрибуты дополнительного комфорта — подстаканники и открывающиеся форточки. Так что, если вам нужен автомобиль с вместимостью минивэна за разумные деньги, альтернатив Ларгусу не найти.

Семиместный Ларгус стоит от 630 900 рублей. Ближайшая по цене альтернатива — кроссовер Skoda Kodiaq за 1,4 млн. Остальные еще дороже. Понятно, что никто не станет рассматривать эти машины как реальных конкурентов.

2. Вместительность

Построенный на базе Renault Logan первого поколения универсал формально относится к В-классу. Но по габаритам этого не скажешь. Ладу Весту SW некоторые тоже считают переростком сегмента В, а между тем Ларгус превосходит Весту на 60 мм по длине и на целых 270 мм по колесной базе! Понятно теперь, как при более чем достаточном просторе на втором ряду сидений в машине нашлось место и для багажника рекордного объема. При пятиместной конфигурации салона он вмещает 560 л, при двухместной — 2350 л.

Даже когда в салоне сидят семеро, для их поклажи останется 135 л. Немного, но все равно очень достойный показатель. Тем более что обычным багажником Ларгус не ограничивается. Благодаря высокому потолку над вторым рядом сидений конструкторы пристроили вместительную полку. Она тоже готова принять часть вещей. Не будем забывать и о том, что в комплектацию входят рейлинги на крыше. Значит, груз можно разместить еще и на верхнем багажнике.

Машина хотя и не балует особыми атрибутами для повышения уровня комфорта, но зато чрезвычайно вместительна. А для многих покупателей это играет более важную роль, нежели «навороты».

3. Интересные модификации

Описанные выше достоинства делают Ларгус уникальным даже в виде обычного универсала. Но вместе с ним на рынок вышел и грузовой фургон. С прекращением выпуска «каблучков» в Ижевске Россия осталась без дешевых коммерческих моделей малой вместимости. Неудивительно, что занявший пустую нишу Ларгус мгновенно стал монополистом сегмента. Он продается в десятки раз лучше конкурентов-иномарок. И понятно почему: стоит вазовская машина как минимум вдвое дешевле. Вдобавок у нее по умолчанию есть доступ в грузовой отсек сзади и по обоим бортам. Некоторые соперники предлагают доплатить даже за одну боковую дверь, не говоря уже о двух.

Бывший глава АВТОВАЗа Бу Андерссон уловил моду на псевдокроссоверы и дал поручение оперативно подготовить новые продукты. В результате одновременно родились «городская» Лада 4х4 Урбан, Cross-версии Калины и Ларгуса. Последний получил увеличенный со 145 до 170 мм дорожный просвет, практичный обвес из некрашеного пластика и оригинальную внутреннюю отделку. Как легковушка Ларгус выглядит неказисто, а вот «внедорожный» декор заметно его облагородил. Посему нашлось немало желающих за него доплатить. Приглянулась покупателям и возможность получить машину с огненно-оранжевым интерьером.

Грузовой Ларгус стоит от 524 900 рублей и не имеет конкурентов вообще. Модный псевдокроссовер не так уж и дешев (от 704 900 рублей), и дело тут не только в актуальности модели. Его выпускают только в люксовой комплектации с 16-клапанным мотором. Выбрать можно только количество мест в салоне.

4. Наде жность

Миф о том, что иномарка не может быть приспособлена к суровым российским условиям лучше исконно отечественных автомобилей, развеял сначала Renault Logan, а затем и его производная Лада Ларгус. Эта машина действительно чрезвычайно надежна и живуча. Примеры эксплуатации в такси и коммерческом секторе ярчайшее тому доказательство. Агрегаты платформы B0 неприхотливы, их конструкция проверена годами.

Замена французских двигателей на вазовские только добавила модели достоинств. Они оказались не хуже по ресурсу, но при этом мощнее, «моментнее» и экономичнее. Вдобавок увеличение процента локализации помогло сдержать рост цен.

Редакционный Ларгус, трудящийся в ЗР с 2012 года, не стал исключением из правил. За более чем 120 000 км пробега он потребовал минимальных внеплановых вмешательств, но и они оказались некритичными и неразорительными.

5. Дешевизна в содержании

Доступность содержания складывается из двух факторов. Машина должна редко требовать вложений, а стоимость запасных частей и расходников должна быть умеренной. С обоими факторами у Ларгуса полный порядок. Процент локализации модели максимальный из всех иномарок, собираемых в России. Вазовские двигатели, если с ними и случится внеплановая неприятность, привести в чувство можно малыми затратами. То же самое можно сказать практически обо всех узлах и системах Ларгуса.

Дополнительный вклад в низкую стоимость запчастей внесла их распространенность. На платформе В0 с большим количеством общих деталей выпускаются Renault Logan, Sandero, Duster и Kaptur, Nissan Almera, Лада Ларгус и Иксрей. Семь моделей, ежегодный суммарный тираж которых составляет порядка 200 000 экземпляров только на российском рынке. Понятно, что компоненты для них выпускаются в огромных количествах, что порождает значительную экономию на масштабе.

Обслуживать Ларгус несложно и своими силами. При хорошем отношении машина долго не потребует ничего, кроме плановых ТО.

6. Аскетизм

Главный и самый очевидный недостаток Ларгуса — его нарочитый аскетизм. Интерьер ни капли не изменился со времен первого поколения Renault Logan. В списке опций есть только необходимый минимум, хотя сегодня все больше покупателей хотят видеть в нем и некоторые излишества вроде дополнительных обогревов, продвинутой мультимедиа, электронных ассистентов. Ларгус же способен предложить только обогрев передних сидений, однодиновую магнитолу, ABS и задний парктроник. Подушек безопасности всего две, кондиционер — с ручным управлением.

Машина изобилует эргономическими просчетами, ставшими следствием тотальной экономии при разработке. Клавиши обогрева сидений расположены в слепой зоне, управление задними стеклоподъемниками — на центральном тоннеле, зеркалами — под рычагом стояночного тормоза.

Снаружи Лада Ларгус больше похожа на слегка облагороженный грузовичок, нежели на цивильную легковушку. Частично ситуацию спасает обвес Cross-версии. Давно обещанная автоматизированная трансмиссия тоже так и не появилась, равно как и двигатель 1.8. Коммерческим версиям они ни к чему, однако многие покупают Ларгус как семейный универсал и ездят на нем на работу каждый день. Хватает промахов и по части эргономики. Исправь АВТОВАЗ хотя бы часть этих проблем, и популярность машины сразу бы возросла. Посмотрим, что принесет Ларгусу грядущий рестайлинг.

Фото Lada и «За рулем»