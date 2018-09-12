Автомобильные дворники не всемогущи: многие загрязнения приходится удалять со стекол вручную. Эксперты «За рулем» протестировали средства для ручной мойки стекол, способные, как заявляют производители, растворить капли битума, остатки клея, следы от насекомых, древесных почек и прочую гадость, мешающую обзору в автомобиле.

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Идею экспертизы подсказал случай. Коллега пожаловался, что не может отмыть стекла своей машины, простоявшей пару недель под деревьями. Образовавшуюся пленку ничто не берет!

На первое сражение с «древесной» пленкой мы наивно мобилизовали какие-то подручные средства… и проиграли. Никакие очистители приборной панели и прочих деталей интерьера с ней не справились. Похоже, к «слезам» деревьев добавились промышленные отходы, витающие в нашем воздухе. Всё это на жарком солнце буквально «вварилось» в поверхность стекла.

Попавшаяся под руку «вэдэшка» (жидкость WD‑40) с грехом пополам протерла в пленке «окно в Европу». И совсем хорошо показал себя завалявшийся очиститель карбюратора. Ксилоловая/толуоловая основа не подкачала. Только не забывайте, что это сильнейшие и очень токсичные растворители, применять их стоит только в экстренных случаях. Оттирать стекла бензином мы не стали, чтобы вместе с загрязнениями не растворить резиновые уплотнители.

Происхождение такой пленки — растительное, с примесью выпавших с небес химических осадков.

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А чем тогда безопасно и эффективно удалить въевшуюся грязь? Существуют специализированные моющие средства для стекол. Это не жидкости, залива­емые в бачок омывателя, а именно препараты для ручной мойки.

Мы проверили 18 таких препаратов. Сверх программы испытали и несколько народных средств: нашатырь из аптеки, бытовое средство Fairy и просто горячую воду. Умышленно не использовали узкоспециализированные препараты, предназначенные для удаления, к примеру, смолы или следов скотча. В этот раз нас интересовали средства широкого профиля.

Описания препаратов — в алфавитном порядке. Результаты экспертизы относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для выводов о качестве продукции того или иного бренда в целом.

Как проверяли

Основным испытательным полигоном послужило ветровое стекло редакционной Гранты. Мы разделили его строительным скотчем на два десятка секторов, после чего нанесли на каждый специально подобранные загрязнители: битум, останки лета­ющих и кровососущих существ (позаимствовали наживку у рыболовов), скотч (клейкий слой магазинных ценников), монтажную пену, фруктовый сок.

Подготовка к испытаниям: стекло Гранты размечено на «наделы».

Несколько слов о выборе загрязнителей. Битум и скотч — это наиболее частые нежеланные гости на автомобильных стеклах. Клейкие ценники помогли сымитировать загрязнения, которые образуются на стеклах после удаления различных наклеек (например, «Шипы» или «Ребенок в машине»). С монтажной пеной и засохшим апельсиновым соком не справится ни один автомобильный дворник. Как и с упомянутой выше «древесной» пленкой: коллега предоставил для испытаний свой автомобиль. Ему не потребовалась предварительная разметка: поверхности с запасом хватило на все загрязнители.

Обрабатываем сегмент за сегментом, пытаясь удалить запекшиеся на солнце загрязнители.

Следующие двое суток Гранта провела в покое, при температуре воздуха от 18 до 38 °C. Каждому из препаратов предстояло обработать свой участок поверхности стекла Гранты, после чего, в порядке факультатива, продемонстрировать свои способности на машине с «древесной» пленкой — субстанцией растительного происхождения.

1. Allegrini Dik Vetri, Италия. Моющее средство для стекол и твердых поверхностей

Примерная цена 290 руб.

Объем 750 мл Останки насекомых и фруктовый сок это средство удалило легко. Остатки пены также не вызвали затруднений. Над скотчем пришлось потрудиться, битум не сдался вовсе, да и «древесная» пленка не поддалась. 2. Astrohim AC-373, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 170 руб.

Объем 520 мл Препарату не поддался только битум, от остальных загрязнений удалось избавиться без особых усилий. В «древесной» пленке средство проделало-таки дырку. Очень хорошо! 3. Astrohim AC-375, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 120 руб.

Объем 500 мл Препарат выступил чуть хуже своего тезки (№ 2), споткнувшись на удалении «древесной» пленки. Но в целом — весьма неплохо.

4. Atas Candivetro, Италия. Средство для мытья стекол

Примерная цена 110 руб.

Объем 200 мл «Итальянец», как и большинство испытанных препаратов, удалил только легкие загрязнители, не справившись с битумом и «древесной» пленкой. 5. Dinitrol Cristal Glass 7250 15031, ЕС. Средство для чистки ветрового стекла и зеркал

Примерная цена 390 руб.

Объем 400 мл Средство неожиданно споткнулось на следах от скотча. Зато в «древесной» пленке хоть и с трудом, но все-таки добралось до чистого стекла. Битум ему, как и остальным препаратам, не поддался. 6. Fenom FN403, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 140 руб.

Объем 335 мл Препарат не справился с «древесной» пленкой, битумом и очень долго возился со следами скотча. Остальное отчистил.

7. Gaust, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 340 руб.

Объем 1000 мл Содержимое литрового баллона повело себя неагрессивно, спасовав даже перед останками насекомых. Битум и «древесная» пленка также не поддались. 8. Glass Gloss SP 2001, Россия. Абразивный очиститель стекла

Примерная цена 700 руб.

Объем 250 мл Абразивный очиститель понравился: он со скрипом (а это хорошо!) одолел все загрязнители, кроме битумного пятна. Которое, впрочем, не поддалось никому, кроме победителя. 9. Glass Gloss SP 2003, Россия. Абразивный очиститель стекла

Примерная цена 1350 руб.

Объем 500 мл Еще один абразивный очиститель проявил себя хорошо: не справился только с битумом.

10. Hi-Gear HG5685, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 220 руб.

Объем 946 мл Препарат с большим трудом продрался сквозь «древесную» пленку и не одолел битум. В остальном отработал неплохо. 11. Koch Chemie SpeedGlass-Cleaner 77703750, Германия. Быстрый очиститель стекла

Примерная цена 650 руб.

Объем 750 мл «Немец» не блеснул талантами, выступив «как все». «Древесная» пленка его не испугалась, не говоря о битуме. 12. Krytex Optic 014050, Россия. Ультраочиститель для стеклянных поверхностей

Примерная цена 900 руб.

Объем 250 мл Чемпион наших испытаний: только ему начало сдаваться даже битумное пятно. Благодаря содержанию микроабразивных частиц оставляет после себя кристально чистую поверхность.

13. Lucky Bee LB7505, Россия. Очиститель для стекол и пластика

Примерная цена 220 руб.

Объем 473 мл Результаты средние: крепкие орешки наших испытаний оказались нерасколотыми. 14. Meguiar’s Glass Cleaner G8224, США. Очиститель стекол

Примерная цена 815 руб.

Объем 709 мл Не справился ни с древесным соком, ни с каплями битума. Остальное одолел, но ничем особенным для подтверждения высокой цены не блеснул. Оставляет на стекле заметные разводы. 15. Nanox NX5680, США. Очиститель стекол

Примерная цена 440 руб.

Объем 650 мл Результат чуть выше среднего, поскольку «древесная» пленка пусть чуть-чуть, но все же поддалась «уговорам».

16. Shima Premium Glass, Россия. Очиститель стекол автомобиля

Примерная цена 225 руб.

Объем 500 мл Следы насекомых отчистились наполовину, то же относится к следам от скотча. Даже остатки строительной пены удалить так и не смог. 17. Sonax 234400, Германия. Очиститель стекол

Примерная цена 425 руб.

Объем 750 мл Средство умудрилось справиться с «древесной» пленкой, но споткнулось на следах скотча — странная особенность. 18. Sonax 03382410–210, Германия. Универсальный очиститель стекол

Примерная цена 350 руб.

Объем 500 мл Средство неожиданно забуксовало на остатках монтажной пены. «Древесная» пленка и, естественно, битум не поддались.

Что получилось

С битумными каплями не справился ни один препарат. Разве что участник № 12 (признанный лучшим Krytex Optic 014050) хотя бы попытался растворить вредное пятно. Следы застывшего фруктового сока все удалили почти мгновенно. На монтажной пене споткнулось только одно средство — впрочем, такие загрязнения лучше удалять чисто механически.

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Следы от насекомых особых сложностей не вызвали — из 18 препаратов только два возились с ними дольше ожидаемого, но все-таки справились. Скотч оказался крепким орешком: пять препаратов одолели его лишь на троечку.

«Древесная» пленка стала самым тяжелым испытанием, если не считать битума. И это обидно, потому что капли битума попадают на стекло редко, а под деревьями мы оставляем машины регулярно. Вывод: если стекла помутнели, не затягивайте с очищением, иначе муть плотно «пришкварится». Самые стойкие загрязнения такого рода с трудом поддаются даже стальному скребку.

Альтернативные средства, выступавшие вне зачета, повели себя по-разному. Fairy продрался-таки сквозь «древесную» пленку, но следы насекомых и монтажной пены удалял крайне неохотно, да так и не довел дело до конца. Нашатырь приводит стеклянную поверхность в идеальное состо­яние, но только в том случае, если на ней не было злостных загрязнителей. Горячая вода проявила себя в целом неплохо, хотя не справилась ни с «древесной» пленкой, ни с битумом.

Из всех восемнадцати участников испытаний мы выделяем № 12 — Krytex Optic 014050. Только это средство справилось со всеми шестью загрязнителями. Однако и цена у него высокая. Из более доступных отметим Astrohim AC‑373 с отличным соотношением цены и качества, а также пару абразивных препаратов Glass Gloss — под номерами 8 и 9.