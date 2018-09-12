Идею экспертизы подсказал случай. Коллега пожаловался, что не может отмыть стекла своей машины, простоявшей пару недель под деревьями. Образовавшуюся пленку ничто не берет!
На первое сражение с «древесной» пленкой мы наивно мобилизовали какие-то подручные средства… и проиграли. Никакие очистители приборной панели и прочих деталей интерьера с ней не справились. Похоже, к «слезам» деревьев добавились промышленные отходы, витающие в нашем воздухе. Всё это на жарком солнце буквально «вварилось» в поверхность стекла.
Попавшаяся под руку «вэдэшка» (жидкость WD‑40) с грехом пополам протерла в пленке «окно в Европу». И совсем хорошо показал себя завалявшийся очиститель карбюратора. Ксилоловая/толуоловая основа не подкачала. Только не забывайте, что это сильнейшие и очень токсичные растворители, применять их стоит только в экстренных случаях. Оттирать стекла бензином мы не стали, чтобы вместе с загрязнениями не растворить резиновые уплотнители.
А чем тогда безопасно и эффективно удалить въевшуюся грязь? Существуют специализированные моющие средства для стекол. Это не жидкости, заливаемые в бачок омывателя, а именно препараты для ручной мойки.
Мы проверили 18 таких препаратов. Сверх программы испытали и несколько народных средств: нашатырь из аптеки, бытовое средство Fairy и просто горячую воду. Умышленно не использовали узкоспециализированные препараты, предназначенные для удаления, к примеру, смолы или следов скотча. В этот раз нас интересовали средства широкого профиля.
Описания препаратов — в алфавитном порядке. Результаты экспертизы относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для выводов о качестве продукции того или иного бренда в целом.
Как проверяли
Основным испытательным полигоном послужило ветровое стекло редакционной Гранты. Мы разделили его строительным скотчем на два десятка секторов, после чего нанесли на каждый специально подобранные загрязнители: битум, останки летающих и кровососущих существ (позаимствовали наживку у рыболовов), скотч (клейкий слой магазинных ценников), монтажную пену, фруктовый сок.
Несколько слов о выборе загрязнителей. Битум и скотч — это наиболее частые нежеланные гости на автомобильных стеклах. Клейкие ценники помогли сымитировать загрязнения, которые образуются на стеклах после удаления различных наклеек (например, «Шипы» или «Ребенок в машине»). С монтажной пеной и засохшим апельсиновым соком не справится ни один автомобильный дворник. Как и с упомянутой выше «древесной» пленкой: коллега предоставил для испытаний свой автомобиль. Ему не потребовалась предварительная разметка: поверхности с запасом хватило на все загрязнители.
Следующие двое суток Гранта провела в покое, при температуре воздуха от 18 до 38 °C. Каждому из препаратов предстояло обработать свой участок поверхности стекла Гранты, после чего, в порядке факультатива, продемонстрировать свои способности на машине с «древесной» пленкой — субстанцией растительного происхождения.
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1. Allegrini Dik Vetri, Италия. Моющее средство для стекол и твердых поверхностей
Примерная цена 290 руб.
Останки насекомых и фруктовый сок это средство удалило легко. Остатки пены также не вызвали затруднений. Над скотчем пришлось потрудиться, битум не сдался вовсе, да и «древесная» пленка не поддалась.
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2. Astrohim AC-373, Россия. Очиститель стекол
Примерная цена 170 руб.
Препарату не поддался только битум, от остальных загрязнений удалось избавиться без особых усилий. В «древесной» пленке средство проделало-таки дырку. Очень хорошо!
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3. Astrohim AC-375, Россия. Очиститель стекол
Примерная цена 120 руб.
Препарат выступил чуть хуже своего тезки (№ 2), споткнувшись на удалении «древесной» пленки. Но в целом — весьма неплохо.
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4. Atas Candivetro, Италия. Средство для мытья стекол
Примерная цена 110 руб.
«Итальянец», как и большинство испытанных препаратов, удалил только легкие загрязнители, не справившись с битумом и «древесной» пленкой.
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5. Dinitrol Cristal Glass 7250 15031, ЕС. Средство для чистки ветрового стекла и зеркал
Примерная цена 390 руб.
Средство неожиданно споткнулось на следах от скотча. Зато в «древесной» пленке хоть и с трудом, но все-таки добралось до чистого стекла. Битум ему, как и остальным препаратам, не поддался.
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6. Fenom FN403, Россия. Очиститель стекол
Примерная цена 140 руб.
Препарат не справился с «древесной» пленкой, битумом и очень долго возился со следами скотча. Остальное отчистил.
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7. Gaust, Россия. Очиститель стекол
Примерная цена 340 руб.
Содержимое литрового баллона повело себя неагрессивно, спасовав даже перед останками насекомых. Битум и «древесная» пленка также не поддались.
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8. Glass Gloss SP 2001, Россия. Абразивный очиститель стекла
Примерная цена 700 руб.
Абразивный очиститель понравился: он со скрипом (а это хорошо!) одолел все загрязнители, кроме битумного пятна. Которое, впрочем, не поддалось никому, кроме победителя.
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9. Glass Gloss SP 2003, Россия. Абразивный очиститель стекла
Примерная цена 1350 руб.
Еще один абразивный очиститель проявил себя хорошо: не справился только с битумом.
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10. Hi-Gear HG5685, Россия. Очиститель стекол
Примерная цена 220 руб.
Препарат с большим трудом продрался сквозь «древесную» пленку и не одолел битум. В остальном отработал неплохо.
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11. Koch Chemie SpeedGlass-Cleaner 77703750, Германия. Быстрый очиститель стекла
Примерная цена 650 руб.
«Немец» не блеснул талантами, выступив «как все». «Древесная» пленка его не испугалась, не говоря о битуме.
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12. Krytex Optic 014050, Россия. Ультраочиститель для стеклянных поверхностей
Примерная цена 900 руб.
Чемпион наших испытаний: только ему начало сдаваться даже битумное пятно. Благодаря содержанию микроабразивных частиц оставляет после себя кристально чистую поверхность.
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13. Lucky Bee LB7505, Россия. Очиститель для стекол и пластика
Примерная цена 220 руб.
Результаты средние: крепкие орешки наших испытаний оказались нерасколотыми.
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14. Meguiar’s Glass Cleaner G8224, США. Очиститель стекол
Примерная цена 815 руб.
Не справился ни с древесным соком, ни с каплями битума. Остальное одолел, но ничем особенным для подтверждения высокой цены не блеснул. Оставляет на стекле заметные разводы.
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15. Nanox NX5680, США. Очиститель стекол
Примерная цена 440 руб.
Результат чуть выше среднего, поскольку «древесная» пленка пусть чуть-чуть, но все же поддалась «уговорам».
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16. Shima Premium Glass, Россия. Очиститель стекол автомобиля
Примерная цена 225 руб.
Следы насекомых отчистились наполовину, то же относится к следам от скотча. Даже остатки строительной пены удалить так и не смог.
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17. Sonax 234400, Германия. Очиститель стекол
Примерная цена 425 руб.
Средство умудрилось справиться с «древесной» пленкой, но споткнулось на следах скотча — странная особенность.
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18. Sonax 03382410–210, Германия. Универсальный очиститель стекол
Примерная цена 350 руб.
Средство неожиданно забуксовало на остатках монтажной пены. «Древесная» пленка и, естественно, битум не поддались.
Что получилось
С битумными каплями не справился ни один препарат. Разве что участник № 12 (признанный лучшим Krytex Optic 014050) хотя бы попытался растворить вредное пятно. Следы застывшего фруктового сока все удалили почти мгновенно. На монтажной пене споткнулось только одно средство — впрочем, такие загрязнения лучше удалять чисто механически.
Следы от насекомых особых сложностей не вызвали — из 18 препаратов только два возились с ними дольше ожидаемого, но все-таки справились. Скотч оказался крепким орешком: пять препаратов одолели его лишь на троечку.
«Древесная» пленка стала самым тяжелым испытанием, если не считать битума. И это обидно, потому что капли битума попадают на стекло редко, а под деревьями мы оставляем машины регулярно. Вывод: если стекла помутнели, не затягивайте с очищением, иначе муть плотно «пришкварится». Самые стойкие загрязнения такого рода с трудом поддаются даже стальному скребку.
Альтернативные средства, выступавшие вне зачета, повели себя по-разному. Fairy продрался-таки сквозь «древесную» пленку, но следы насекомых и монтажной пены удалял крайне неохотно, да так и не довел дело до конца. Нашатырь приводит стеклянную поверхность в идеальное состояние, но только в том случае, если на ней не было злостных загрязнителей. Горячая вода проявила себя в целом неплохо, хотя не справилась ни с «древесной» пленкой, ни с битумом.
Из всех восемнадцати участников испытаний мы выделяем № 12 — Krytex Optic 014050. Только это средство справилось со всеми шестью загрязнителями. Однако и цена у него высокая. Из более доступных отметим Astrohim AC‑373 с отличным соотношением цены и качества, а также пару абразивных препаратов Glass Gloss — под номерами 8 и 9.
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