6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер

Кондиционер способен прослужить долго, очень долго. Но для этого нужно исключить некоторые привычные для многих действия.

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Как проверить работоспособность кондиционера? Включаем устройство. Убедиться в том, что из дефлекторов идет холодный воздух, недостаточно — нужно открыть капот и через несколько минут работы кондиционера пощупать алюминиевую трубку обратной магистрали, идущую от моторного щита. Она должна быть не просто холодной, а очень холодной. В ином случае эффективность системы уже частично утрачена, а вскоре кондиционер и вовсе перестанет работать.

Как мы губим кондиционер:

1. Не следим за состоянием трубок системы кондиционирования. На некоторых автомобилях трубки располагаются на горизонтальных частях лонжерона или брызговика кузова. Туда же попадает зимой грязная и соленая вода — и здравствуй, электрохимическая коррозия: гальваническая пара сталь-алюминий. Причем разрушаться ускоренно будет именно алюминий, защищая сталь кузова. Вроде бы хорошо, лонжерон не сгниет, но трубка кондиционера может прохудиться. Как предотвратить? Промывать трубки кондиционера водой.

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2. Не следим за чистотой радиатора кондиционера. Делать это нужно регулярно, ведь грязный теплообменник кондиционера не пропустит воздух к радиатору двигателя и можно запросто вскипятить движок. А еще соль сильно разъедает алюминиевые пластины и трубки. Конденсатор кондиционера лучше промывать у специалистов по обслуживанию кондиционеров не реже, чем раз в два года. Они на этой процедуре собаку съели, имеют все необходимые приспособления, чтобы обойтись без полной разборки. А если своими силами мыть радиаторы, то только не спеша, слабым напором воды, со снятием бампера и разъединением двух теплообменников.

3. Если дело дошло до заправки кондиционера, обращаемся в первую попавшуюся контору, которая «просто фреона добавит». На самом же деле следует проверить систему на герметичность, возможно, дозаправить масла и добавить правильный хладагент. Уже давно почти повсеместно применяется R134A.

4. Подолгу не меняем салонный фильтр. Если вы хотите эффективной работы вашего кондиционера, то следует вовремя менять салонный фильтр автомобиля. Ведь при забитом фильтре воздух вообще плохо поступает в салон, хоть холодный, хоть горячий.

5. Позволяем расплодиться бактериям в системе кондиционирования. Тепло и влага, которые часто бывают в каналах системы, способствуют росту колоний бактерий. Советую перед началом теплого сезона весной провести антибактериальную обработку всех каналов системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Такую услугу можно заказать на хорошей автомойке или провести работу самому, используя специальные аэрозольные препараты.

6. Не включаем кондиционер зимой. Сейчас, летом, об этом неудобно напоминать, но когда сезон эксплуатации кондиционера закончится, то все равно нужно его периодически включать! Автоматика в мороз включиться не даст, но в период оттепели либо на подземной парковке включайте кондиционер на несколько минут. Дело в том, что кондиционерное масло за несколько месяцев бездействия стекает вниз и перестает смазывать многочисленные резиновые подвижные и неподвижные уплотнения. Они пересыхают и хуже держат давление.

В комментариях расскажите, с какими необычными неисправностями кондиционера вам приходилось сталкиваться.