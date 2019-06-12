Парадокс, но именно система, отвечающая за комфортный климат в автомобиле, может стать источником дискомфорта. Неприятный запах, появляющийся в салоне, — часто «заслуга» кондиционера.

Кондиционер сегодня есть практически у всех автомобилей. За время эксплуатации машины на испаритель кондиционера попадает различная грязь, и испаритель становится благоприятной средой для размножения микробов. Все это дает неприятный запах, который начинает просачиваться в салон и раздражать владельца автомобиля. Что можно сделать?

Новый способ

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Есть разные средства для обработки испарителя. Ранее мы уже показывали, как использовать для этой цели дымовую шашку . А сейчас решили проверить в действии другое средство — пенный состав. Его продают в аэрозольных баллончиках с длинными трубочками. Производители в инструкции к составу рекомендуют подавать его через трубочку, предварительно помещенную либо в верхний воздуховод, либо в дренажное отверстие. Но нам это не подходит.

Мы будем использовать для очистки специальную пену. Важно, чтобы она попала именно на стенки испарителя, так как источник неприятного запаха в салоне — это грязь и микробы, скопившиеся на его ребрах. Нанести на них состав проблематично: испаритель спрятан глубоко в воздуховоде и из салона его не видно. Скорее всего, обрабатывать деталь придется на ощупь. Немного помочь может разве что фонарик или зеркальце.

Наглядно

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Только чтобы показать, как работает пенный состав, мы достали испаритель и будем обрабатывать его отдельно.

Наносим состав на деталь по всей поверхности. Разумеется, ради обработки снимать испаритель не нужно, и в ограниченном пространстве его придется поливать пеной произвольно, стараясь попасть на стенки. К слову, пена хорошо на них держится и не стекает, даже если деталь расположена вертикально.

Обработав испаритель составом, ждем минут 15, а лучше 20. Даем пене осесть. Образовавшаяся в результате жидкость стечет через дренажное отверстие. После этого заводим двигатель и включаем печку. Кондиционер включать не надо! Продуваем систему. И через некоторое время повторяем процедуру, чтобы полностью избавиться от неприятного запаха.

Решить проблему неприятного запаха в салоне автомобиля с помощью пенного состава можно. У описанного способа есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, процедура довольно простая и не требует серьезных вложений, с другой — обрабатывать пеной стенки испарителя, не демонтируя его, не очень удобно.

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