Умеете ли вы пользоваться кондиционером? Основные ошибки

Прошли уже те времена, когда водители специально выезжали пораньше, чтобы избежать езды под палящим солнцем, или устраивали сквозняки в машине, чтобы уменьшить нагрев салона. Сейчас кондиционер есть практически в каждой машине. Но все ли помнят о нюансах его использования?

Пять наиболее распространенных ошибок при пользовании кондиционером, а также несколько советов, как сделать его работу эффективнее, дает портал thenewsmarket.com совместно со специалистами СЕАТа.

Совет первый

Садясь в машину, долгое время находившуюся на жаре, автолюбитель первым делом стремится включить кондиционер на полную катушку. И это неправильно! Если салон нагрелся до 60 градусов по Цельсию, температура гораздо быстрее снизится до комфортного уровня (+ 25 градусов), если сначала открыть все двери и окна и в течение минуты проветрить салон. Так вы естественным образом охладите машину. Как только автомобиль проветрится, можно сесть за руль, закрыть окна и включить кондиционер.

Материалы по теме Как настроить систему вентиляции, чтобы не потели окна?

Совет второй

Активирована функция рециркуляции воздуха в салоне. Это еще одна ошибка, которую делают люди, и приводит это к запотеванию стекол. Вместо этого рекомендуется ездить с включенным режимом Auto, который есть в большинстве автомобильных систем кондиционирования (климат-контроле) и позволяет самостоятельно регулировать температуру в салоне.

Совет третий

Многие не включают кондиционер утром, так как на улице и так достаточно прохладно. Но неплохо активировать кондиционирование автомобиля даже в этом случае, включив подачу теплого воздуха. Таким образом вы подсушите воздух в салоне и предотвратите запотевание стекол.

Совет четвертый

Многие стараются направить кондиционер на лицо, полагая, что так охлаждение наступит быстрее. «Пусть кондиционер дует на меня, мне очень жарко», — просят пассажиры летом. Но салон охладится быстрее, если воздушный поток будет равномерно циркулировать по салону и, таким образом, достигнет каждого человека в салоне. В этом случае сопла системы охлаждения должны быть направлены вверх, а не на лица людей.

Совет пятый

Еще одна ошибка — многие думают, что кондиционер не нужно обслуживать, но это не так. Каждые 15 000 или 20 000 километров рекомендуется менять фильтры, чтобы предотвратить снижение скорости потока воздуха и интенсивности охлаждения. Кроме того, если климатическую систему время от времени не чистить, она превратится в рассадник бактерий, которые способствуют развитию простудных заболеваний.

Специалисты отмечают, что люди недооценивают риски высоких температур при езде летом. Так, комфортной считается температура в 25 градусов Цельсия, повышение ее до 35 градусов снижает реакцию человека на 20%.

О том, как восстанавливают поврежденные трубки и шланги системы кондиционирования автомобиля, рассказывают технические специалисты «За рулем».

Удастся ли сэкономить топливо, если выключить кондиционер и ехать с открытыми окнами? В этом разбирался наш автор.



Фото: Depositphotos