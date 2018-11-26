6 примеров, когда простой кондиционер лучше климат-контроля

«За рулем» расскажет, как устроена система отопления, вентиляции и кондиционирования современного автомобиля, и поможет выбрать оптимальное решение для вас.

На заре автомобилизации не было закрытых кузовов. И как следствие не было у таких машин и системы отопления. Затем появились отопители, использующие тепло охлаждающей жидкости двигателя. А после Второй мировой войны на автомобили стали устанавливать и первые кондиционеры.

Принцип действия современного кондиционера таков. Наружный воздух при движении автомобиля или от работающего вентилятора входит в корпус отопителя. Воздушный фильтр может быть установлен до вентилятора или после него. Затем воздух проходит через теплообменник (испаритель) кондиционера. Еще дальше располагается радиатор отопителя, но поток воздуха с помощью заслонки может идти либо через него, либо минуя его, либо проходить через радиатор отопителя лишь частично. В системе с обычным кондиционером водитель сам включает и выключает компрессор кондиционера нажатием кнопки и выбирает положение заслонки теплого/холодного воздуха. Распределением потоков по салону (на стекло, в среднюю часть салона или в ноги) водитель также управляет самостоятельно. Кроме того, он может включить режим рециркуляции, и воздух начнет циркулировать по салону, а не забираться с улицы. Делается это для ускорения прогрева или охлаждения автомобиля, а также если наружный воздух сильно загазован.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — воздуховод обдува боковых стекол; 2 — воздуховод обдува ветрового стекла; 3 — воздуховод боковых и центральных дефлекторов; 4 — заслонка распределения воздуха на ветровое стекло или дефлекторы; 5 — воздуховод кондиционера; 6 — верхняя заслонка распределения воздуха; 7 — нижняя заслонка распределения воздуха; 8 — радиатор отопителя; 9 — заслонка регулятора температуры; 10 — теплообменник испарителя; 11 — направляющий кожух вентилятора; 12 — электродвигатель вентилятора; 13 — заслонка системы рециркуляции.

В системе климат-контроля водитель только задает желаемую температуру воздуха. Всем остальным, то есть оборотами вентилятора, включением компрессора кондиционера, положением заслонки «тепло-холод», направлением потоков в разные зоны салона и даже включением рециркуляции ведает электронный блок, основываясь на информации от датчиков температуры, датчика загазованности окружающего воздуха и освещенности салона солнцем. Освещенность салона также влияет на распределение потоков воздуха. Современные блоки климат-контроля позволяют задавать разную температуру для водителя и переднего пассажира — это называется двухзонный климат-контроль. А наиболее продвинутые системы способны обеспечить своим «климатом» и пассажиров второго ряда.

А теперь разберем ситуации, когда все эти новомодные штучки ни к чему. И расскажем, какие же преимущества у простейшей системы отопления, совмещенной с кондиционером.