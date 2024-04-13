Возникла выпуклость на боковине шины? Расскажем, что пошло не так

Эксперт «За рулем» объяснил, какие грыжи на боковине шины наиболее опасны

Термином «грыжа колеса» обозначают деформацию резиновой части шины, проявляющуюся в виде вздутия. Это повреждение может возникнуть как на боковой стенке шины, так и на ее протекторе. В зависимости от места деформации она может привести к ряду негативных последствий, таких как вибрация, шум, биение, что делает эксплуатацию автомобиля опасной, особенно на высоких скоростях.

С грыжей на протекторе особо не поездишь: здорово «бьет» в руль. А вот на боковые грыжи многие водители не обращают внимание, полагая, что раз они не сказываются на управляемости, то и ничего страшного.

Причины грыж могут быть разнообразны: дефекты материала при производстве, удар шины о бордюр или яму на дороге, а также столкновение и удар при ДТП.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— После такого удара следует сразу же осмотреть колеса. Колесные диски, особенно легкосплавные, могут приобрести опасные трещины, а на шинах образоваться грыжи. Причем грыжа может появиться и на внутренней, невидимой части шины.

Если на шине образовалась грыжа с выпуклостью более 10 мм, то вероятность внезапного разрыва очень велика.

С небольшой грыжей можно потихоньку доехать до места, где вы замените шину. Менее опасна грыжа на заднем колесе автомобиля, а потому, при отсутствии запаски, имеет смысл переставить поврежденное колесо на заднюю ось. Если запаска есть, то не следует затягивать с заменой поврежденного колеса запасным, особенно если оно полноразмерное, а колесо и шина идентичны остальным.

Ремонт шины с грыжей невозможен, поскольку не существует технологии соединения разорванных нитей корда или их замены.

Таким образом, грыжа (даже небольшая) – всегда мина замедленного действия, никогда не знаешь, когда рванет. Ремонтировать ее смысла нет – прочность и ресурс покрышке все равно не вернуть. Как бы ни хотелось сэкономить, шину все же придется заменить. А лучше две – так вы обеспечите одинаковые характеристики покрышкам хотя бы на одной оси.