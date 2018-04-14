Чем нынешняя Лада Веста отличается от первых экземпляров?

Вспоминаем все улучшения, которые произошли с Вестой с момента ее выхода на рынок.

Приятно, что со времени появления Весты в конце 2015 года работа над ней не останавливалась. В результате модель получила немало изменений. Это касается как технической части, так и эксплуатационной. По первому пункту мы расскажем обо всех изменениях в одном из ближайших номеров журнала «За рулем». А сейчас сосредоточимся на том, что сразу бросается в глаза.