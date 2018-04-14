Чем нынешняя Лада Веста отличается от первых экземпляров?

Вспоминаем все улучшения, которые произошли с Вестой с момента ее выхода на рынок.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Приятно, что со времени появления Весты в конце 2015 года работа над ней не останавливалась. В результате модель получила немало изменений. Это касается как технической части, так и эксплуатационной. По первому пункту мы расскажем обо всех изменениях в одном из ближайших номеров журнала «За рулем». А сейчас сосредоточимся на том, что сразу бросается в глаза.

Чем нынешняя Лада Веста отличается от первых экземпляров?
  • Как работает система Lada Connect на Весте, читайте тут.
  • Как усовершенствовать крышку багажника Весты, показано в одном из выпусков «Технической среды» (по ссылке).
  • А здесь мы рассказываем, как улучшить шумоизоляцию Весты.
Чем нынешняя Лада Веста отличается от первых экземпляров?
Фото: «За рулем»,
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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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