Приятно, что со времени появления Весты в конце 2015 года работа над ней не останавливалась. В результате модель получила немало изменений. Это касается как технической части, так и эксплуатационной. По первому пункту мы расскажем обо всех изменениях в одном из ближайших номеров журнала «За рулем». А сейчас сосредоточимся на том, что сразу бросается в глаза.
Чем нынешняя Лада Веста отличается от первых экземпляров?
Вспоминаем все улучшения, которые произошли с Вестой с момента ее выхода на рынок.
Фото: Александр Виноградов «За рулем», Якубов Константин
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