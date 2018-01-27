Лада Веста из парка ЗР: два года вместе

Редакционной машине пошел третий год. Крупных поломок пока нет, зато мелкие случаются регулярно.

Лада Веста из парка ЗР

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В последних числах декабря 2017 года наша Веста отметила двухлетие. В новогодние праздники, несмотря на непривычно скромный для зимних каникул пробег, машина потребовала внимания по двум причинам. Каким? Об этом чуть позже, а прежде немного предыстории. Как помнят следящие за судьбой редакционной Лады читатели, перед третьим ТО в двигателе резко упал уровень масла. До такой степени, что на доливку ушел целый литр. Тогда я списал все на старение масла, но после его замены взял за правило пару раз в неделю проверять уровень масла с помощью щупа. Вместо Elf Evolution SXR 5W30 теперь в моторе работает полусинтетика Роснефть Максимум 5W40.

ТО Веста прошла на пробеге 46 200 км, и около 3000 км уровень масла в двигателе не менялся. Но потом повышенный расход возобновился. К отметке 52 200 км на одометре он снизился с середины до минимально допустимого. Долив пол-литра, продолжаю наблюдение.

За 3000 км уровень масла на щупе снизился с середины до минимальной отметки. И это уже второй раз подряд: тенденция, однако.

Конечно, никакой катастрофы пока не произошло. Расход невелик, двигатель не демонстрирует никаких признаков недуга, а топливный аппетит вырос в разумных пределах из-за наступления зимы. Иными словами, вряд ли мы обнаружим серьезную неисправность при вскрытии мотора, а к дилеру с такой бедой идти и вовсе смешно: масло уходит в пределах допустимого заводом-изготовителем. Другое дело, что вазовский атмосферник с пробегом чуть за 50 000 км не должен так потреблять масло в принципе. Эта проблема проявлялась на вазовских моторах рабочим объемом 1,8 литра, и завод доработал его конструкцию (ГБЦ, систему вентиляции картера, некоторые комплектующие). Но у нас-то проверенный временем 1.6. Выводы? Пока их делать рано, но тревога за двигатель появилась.

Результат 20-минутной поездки на работу: на улице жалкие —2°C, а температура антифриза не поднялась выше 70°C.

При небольшом морозе до —5°C раньше я ездил с настройками отопителя, как на левом фото. Нынешней зимой — как на снимке справа. Проблема с термостатом налицо.

На гуляющую стрелку указателя температуры охлаждающей жидкости я уже жаловался дилеру, причем не одному. Вердикт был во всех случаях один: термостат работает нормально, а в показаниях прибора допускается погрешность. Однако нынешней зимой (которую по температуре и количеству снега и зимой-то назвать сложно) индикатор снова привлек мое внимание. Раньше на прогретой машине он показывал от 80 до 95 градусов. Теперь же в движении стрелка указывает точно на 70. Выше — только при работе двигателя на стоянке. Поначалу, как и раньше, принял это за погрешность прибора. Но потом обратил внимание, что настройки печки я подсознательно стал выставлять другие: скорость вентилятора побольше, температуру повыше. Это уже однозначно проблема с термостатом. В ближайшее время обратимся с ней к дилеру.

Дополнительные упоры багажника зимой не в силах поднять крышку.

Поставленные нами весной 2017 года газовые упоры багажника себя не оправдали. Пока на улице было тепло, они, как и положено, после разблокировки замка поднимали крышку багажника в верхнее положение. Но стоило температуре опуститься до нуля, как весь полезный эффект пропал. Амортизаторы оказались слишком слабыми для нашего климата. Газовым упорам капота такая проблема неведома, они работают уверенно.

У подсветки на магнитоле иногда самопроизвольно меняется яркость.

С правой стороны разошелся кожух облицовки рулевой колонки. Вернуть его в нормальное состояние не получается: защелка отломилась. Но ведь эту деталь никто не трогал!

Нелогичное решение: на редко используемом корректоре фар подсветка есть, а на клавише открывания багажника, гораздо более востребованной, — нет.



Небольшим глюком отметилась штатная двухдиновая магнитола. Ее дисплей иногда становится совсем тусклым: даже зимним днем разглядеть символы на нем сложно, не говоря уже о солнечной погоде. Я в курсе, что его яркость приглушается при включении фар, но в данном случае режим работы света ни при чем, дисплей живет какой-то собственной жизнью. Надо ли говорить, что в два последних визита к дилеру магнитола дефект не проявила? Закон подлости во всей красе.