Наводим тишину в салоне редакционной Весты.

Лада Веста

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Шумовая нагрузка в салоне любого автомобиля имеет три источника — это двигатель, аэродинамические и дорожные шумы. Повлиять на аэродинамику без серьезного вмешательства в облик автомобиля практически нереально. Изолировать моторный отсек в погоне за тишиной можно, но это не панацея, да и штатная шумоизоляция, как правило, уже есть. Остаются дорожные шумы. Их приглушают, покрывая днище специальной звукоизолирующей жидкой резиной. Особо отчаянные прокладывают дополнительную изоляцию в салоне, для чего необходимо разобрать полмашины.

А что, если попробовать обойтись малой кровью и заняться колесными арками? Ведь шум от них зачастую очень назойливый. Попробуем-ка поэкспериментировать с редакционной Вестой, благо изоляция и защита колесных арок у нее отсутствуют.

Машина совсем еще свежая, а потому рыночный ассортимент «приблуд» пока невелик. Наш выбор пал на изделия фирмы Novline. Помимо обычных пластиковых локеров она производит модель со встроенной шумоизоляцией; такой комплект из четырех подкрылков обойдется в 6360 рублей.

Лада Веста Самое показательное с точки зрения шума место любого автомобиля — область головы водителя. После установки подкрылков шумовая нагрузка снизилась в среднем на 1 дБ.

Монтаж занимает от силы полчаса. Для работы нужен подъемник, набор инструмента и несколько дополнительных саморезов — для пущей уверенности мы решили не ограничиваться штатным крепежом. Уровень шума измеряли на всех допускаемых Правилами максимумах скорости — 60, 90, 110 и 130 км/ч. А на закуску сделали замеры на 150 км/ч. Чтобы Весте не было скучно, в компанию ей взяли одноклассника — седан Ford Fiesta в топовом исполнении Titanium, который мы отмечали в тестах как автомобиль нешумный. И вот сюрприз! Даже со штатной изоляцией колесных арок (точнее, при ее отсутствии) Веста оказалась тише Фиесты. Лишь после 130 км/ч, когда начинают превалировать аэродинамические шумы, она уступила Форду.

После установки подкрылков в Весте стало заметно тише. И дело даже не в шуршании шин, хотя оно тоже стало менее навязчивым. Отлетающие от колес мелкие камешки и песочек больше не барабанят по аркам.

Замеры показали, что на скоростях до 110 км/ч снижение уровня шума достигает 1,6 дБ. Мы подняли архив наших измерений и выяснили, что Веста теперь «звучит» примерно как Skoda Octavia или Ford Focus. Неплохо! Потому, если вы хотите сделать свой автомобиль тише, попробуйте начать с малого — с колесных арок. Велика вероятность, что этого будет достаточно.