Шумоизоляция Лады Весты своими силами: сначала — подкрылки

Наводим тишину в салоне редакционной Весты.

LADA Vesta
LADA Vesta

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Лада Веста
Лада Веста

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01 Боремся с шумом в салоне автомобиля: победить бациллы децибелов

Шумовая нагрузка в салоне любого автомобиля имеет три источника — это двигатель, аэродинамические и дорожные шумы. Повлиять на аэродинамику без серьезного вмешательства в облик автомобиля практически нереально. Изолировать моторный отсек в погоне за тишиной можно, но это не панацея, да и штатная шумоизоляция, как правило, уже есть. Остаются дорожные шумы. Их приглушают, покрывая днище специальной звукоизолирующей жидкой резиной. Особо отчаянные прокладывают дополнительную изоляцию в салоне, для чего необходимо разобрать полмашины.

А что, если попробовать обойтись малой кровью и заняться колесными арками? Ведь шум от них зачастую очень назойливый. Попробуем-ка поэкспериментировать с редакционной Вестой, благо изоляция и защита колесных арок у нее отсутствуют.

Машина совсем еще свежая, а потому рыночный ассортимент «приблуд» пока невелик. Наш выбор пал на изделия фирмы Novline. Помимо обычных пластиковых локеров она производит модель со встроенной шумоизоляцией; такой комплект из четырех подкрылков обойдется в 6360 рублей.

Лада Веста

Лада ВестаСамое показательное с точки зрения шума место любого автомобиля — область головы водителя. После установки подкрылков шумовая нагрузка снизилась в среднем на 1 дБ.
Самое показательное с точки зрения шума место любого автомобиля — область головы водителя. После установки подкрылков шумовая нагрузка снизилась в среднем на 1 дБ.

Монтаж занимает от силы полчаса. Для работы нужен подъемник, набор инструмента и несколько дополнительных саморезов — для пущей уверенности мы решили не ограничиваться штатным крепежом. Уровень шума измеряли на всех допускаемых Правилами максимумах скорости — 60, 90, 110 и 130 км/ч. А на закуску сделали замеры на 150 км/ч. Чтобы Весте не было скучно, в компанию ей взяли одноклассника — седан Ford Fiesta в топовом исполнении Titanium, который мы отмечали в тестах как автомобиль нешумный. И вот сюрприз! Даже со штатной изоляцией колесных арок (точнее, при ее отсутствии) Веста оказалась тише Фиесты. Лишь после 130 км/ч, когда начинают превалировать аэродинамические шумы, она уступила Форду.

После установки подкрылков в Весте стало заметно тише. И дело даже не в шуршании шин, хотя оно тоже стало менее навязчивым. Отлетающие от колес мелкие камешки и песочек больше не барабанят по аркам.

Замеры показали, что на скоростях до 110 км/ч снижение уровня шума достигает 1,6 дБ. Мы подняли архив наших измерений и выяснили, что Веста теперь «звучит» примерно как Skoda Octavia или Ford Focus. Неплохо! Потому, если вы хотите сделать свой автомобиль тише, попробуйте начать с малого — с колесных арок. Велика вероятность, что этого будет достаточно.

Шумоизоляция Лады Весты своими силами: сначала — подкрылки

Шумоизоляция Лады Весты своими силами: сначала — подкрылки
Фото:
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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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