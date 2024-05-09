Ремонт по ОСАГО подержанными запчастями? Страховщики одобрили, но с оговоркой

Страховщики назвали б/у запчасти, которые нельзя использовать при ремонте машин

Проблему дефицита запчастей для восстановительного ремонта по ОСАГО, а также увеличение сроков поставки комплектующих обсудили эксперты страхового рынка в ходе профильной конференции. В очередной раз страховщики согласились, что для ремонта можно использовать подержанные запчасти.

При этом эксперты обратили внимание на то, что такая мера сократит простой в работе, но при проведении восстановительного ремонта некоторые детали все же нельзя использовать.

По словам замглавы по научной работы Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) Виталия Комарова, во многих странах, включая Европу и США, допускается использование восстановленных запчастей при ремонте после ДТП. Даже есть законы, обязывающие предлагать клиентам возможность использовать подержанные комплектующие.

«При этом восстановленные и б/у запчасти должны соответствовать тем же стандартам, которые предъявляются к новым деталям с точки зрения качества, безопасности и долговечности. Страховые компании исходят из того, что если автомобиль не новый, то его компоненты являются бывшими в употреблении и их необязательно заменять новыми деталями», – объяснил Комаров.

В частности, ради безопасности владельцев восстановленных автомобилей законодательством запрещено использование б/у подушек безопасности, ремней безопасности и сидений, если в них встроены крепления ремней и подушек, а также иммобилайзеров, ряда компонентов системы рулевого управления, глушителей, а также катализаторов и сажевых фильтров.

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Источник: quto.ru