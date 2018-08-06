Пять премьер Lada на Московском автосалоне. Попробуем угадать новинки?

АВТОВАЗ опубликовал тизер, посвященный новинкам, которые будут представлены меньше чем через месяц на Московском международном автосалоне.

Как и два года назад, стенд АВТОВАЗа станет основным местом премьер выставки: на тизере анонсированы пять моделей, но что это будут за новинки, на заводе пока не говорят. Надпись на изображении гласит: «Премьера, которая изменит всё».

Судя по всему, на первом плане под покрывалами укрыты обновленный седан Lada Granta, внешность которого была рассекречена недавно, и спортседан Lada Vesta Sport. Будет логичным предположить, что следом расположены обновленные хэтчбек и универсал Lada Kalina, которые войдут в семейство Гранты. А в центре — кросс-версия хэтчбека Lada XRAY Cross. Не исключено, что на тизере анонсированы лишь модели семейства Lada Granta: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и его кросс-версия.

Впрочем, заявление о том, что завод готовит громкую премьеру, может говорить и о том, что в Тольятти подготовили сюрприз и на выставке дебютирует очередной концепт Lada.

Также на Московском автосалоне покажут обновленный внедорожник Lada 4x4.

Основной акционер АВТОВАЗа, компания Renault, на автосалоне проведет мировую премьеру нового кроссовера.

Фото: АВТОВАЗ