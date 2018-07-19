Lada XRAY Cross: теперь мы знаем о нем все (почти)

Благодаря свежему Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) стали известны некоторые подробности о приподнятой кросс-версии хэтчбека Lada XRAY.

Lada XRAY Cross Concept

Слухи о том, что АВТОВАЗ сделает эту версию полноприводной, не нашли подтверждения: судя по ОТТС, и Lada XRAY Cross будет исключительно переднеприводной. Из-за нового аэродинамического обвеса, который придает машине кроссоверный облик. Lada XRAY Cross немного длиннее (на 6 мм — 4171 мм) шире (на 46 мм — 1810 мм) и гораздо выше (на 75 мм — 1645 мм) обычной версии. Сам же аэродинамический обвес не будет отличаться от показанного на одноименном концепте в 2016 году.

Впрочем, не стоит считать, что все 75 миллиметров прибавки в высоту уйдут на увеличение дорожного просвета: кросс-версия хэтчбека получит уже в базовой версии багажные рейлинги на крыше, с которыми его высота прибавит примерно 15–25 мм. То есть дорожный просвет на кросс-версии, по нашим прикидкам, вырастет на 50–60 миллиметров. Впрочем, с учетом дорожного просвета в 195 мм у обычной версии и такая прибавка визуально превратит Ладу Иксрей Кросс во внедорожник.

Lada XRAY Cross Concept

Для Иксрея сертифицировано три двигателя: 1,6-литровый (106 л.с.) и 1,8-литровый (122 л.с.) вазовские моторы, плюс в строй возвращается мотор Renault H4M объемом 1,6 литра (110 л.с.). Оба 1,6-литровых силовых агрегата будут работать с механической 5-ступенчатой коробкой передач Renault, а для 1,8-литрового силового агрегата предусмотрен классический робот АМТ5 на базе вазовской механики. Также Lada XRAY Cross должна получить дисковые тормоза всех колес, а для машины будут доступны 17-дюймовые колеса с шинами размерности 215/50 против 205/50 на обычном варианте.

Lada XRAY Cross Concept

Официальная премьера Lada XRAY Cross состоится на Московском международном автосалоне в конце августа.

Фото: АВТОВАЗ