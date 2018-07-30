Рассекречен обновленный лифтбек Lada Granta

До официальной премьеры обновленного семейства российской бюджетной модели еще целый месяц, но в Сети продолжают раскрывать облик автомобилей.

Сам АВТОВАЗ официально показал лишь седан, но благодаря фотошпионам внешность остальных моделей становится достоянием общественности. Вначале в Сети появились фотографии хэтчбека, а теперь и лифтбек можно увидеть без всякого камуфляжа.

Судя по всему, фотографии и видео сделаны во время рекламной съемки, потому автомобиль и представлен в уже товарном облике. Как и в случае с хэтчбеком, основные изменения во внешности сосредоточены в передней части.

Лифтбек получил такие же, как и седан, передний бампер и фары в стиле флагманской Лады Весты. Из-за этого пришлось менять форму крыльев и капота. Также был увеличен шильдик с фирменной ладьей на радиаторной решетке. На видео, которое опубликовано в группе «Lada Granta FL» в социальной сети ВКонтакте, видно, что сзади у лифтбека изменился бампер, а на двери багажного отделения появились буквы «LADA», как у Весты. А вот фонари остались нетронутыми.

До сих пор загадка, произошли ли какие-то изменения в интерьере Гранты. Ранее неоднократно ходили слухи о том, что самая доступная Лада получит новую переднюю панель с иной приборкой. Но, судя по последней информации, на заводе решили обойтись «косметикой»: вероятнее всего, изменится форма дефлекторов и обновится графика шкал приборов. Также еще не подтверждена информация о том, что Lada Granta первой получит систему дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Технически семейство не изменится. Обновленные седан, лифтбек и примкнувшие к ним хэтчбек с универсалом из семейства Kalina будут оснащаться 1,6-литровыми двигателями мощностью 87, 98 и 106 л.с. Трансмиссии: 5-ступенчатые механическая коробка передач и классический робот.

Официальная премьера обновленного семейства Lada Granta состоится на Московском международном автосалоне в конце августа.

Также на выставке представят Lada XRAY Cross, и мы уже знаем практически все об этой модели.

А еще АВТОВАЗ готовит заряженную версию седана Lada Vesta с приставкой Sport в названии.

Фото, видео: Lada Vesta FL / ВКонтакте