Рассекречен обновленный лифтбек Lada Granta

До официальной премьеры обновленного семейства российской бюджетной модели еще целый месяц, но в Сети продолжают раскрывать облик автомобилей.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Сам АВТОВАЗ официально показал лишь седан, но благодаря фотошпионам внешность остальных моделей становится достоянием общественности. Вначале в Сети появились фотографии хэтчбека, а теперь и лифтбек можно увидеть без всякого камуфляжа.

Судя по всему, фотографии и видео сделаны во время рекламной съемки, потому автомобиль и представлен в уже товарном облике. Как и в случае с хэтчбеком, основные изменения во внешности сосредоточены в передней части.

Лифтбек получил такие же, как и седан, передний бампер и фары в стиле флагманской Лады Весты. Из-за этого пришлось менять форму крыльев и капота. Также был увеличен шильдик с фирменной ладьей на радиаторной решетке. На видео, которое опубликовано в группе «Lada Granta FL» в социальной сети ВКонтакте, видно, что сзади у лифтбека изменился бампер, а на двери багажного отделения появились буквы «LADA», как у Весты. А вот фонари остались нетронутыми.

До сих пор загадка, произошли ли какие-то изменения в интерьере Гранты. Ранее неоднократно ходили слухи о том, что самая доступная Лада получит новую переднюю панель с иной приборкой. Но, судя по последней информации, на заводе решили обойтись «косметикой»: вероятнее всего, изменится форма дефлекторов и обновится графика шкал приборов. Также еще не подтверждена информация о том, что Lada Granta первой получит систему дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Технически семейство не изменится. Обновленные седан, лифтбек и примкнувшие к ним хэтчбек с универсалом из семейства Kalina будут оснащаться 1,6-литровыми двигателями мощностью 87, 98 и 106 л.с. Трансмиссии: 5-ступенчатые механическая коробка передач и классический робот.

Официальная премьера обновленного семейства Lada Granta состоится на Московском международном автосалоне в конце августа.

Фото, видео: Lada Vesta FL / ВКонтакте

Рассекречен обновленный лифтбек Lada Granta
Рассекречен обновленный лифтбек Lada Granta
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Granta (16)

LADA 2013 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Неприхотливый, экономичный. Большой багажник, удобный салон, управляемость и проходимость на хорошем уровне.

Недостатки:

Какие вы хотите недостатки за 300–400 т.р? В салоне все "поет", больше я и не придираюсь.

Комментарий:

В семье два авто — гранта и шкода рапид. когда со шкоды пересаживаешься на гранту — страшно, но учитывая разницу в цене в два раза уже не обращаешь внимания на всякие мелочи. И еще: постоянные вылазки на природу. в большой компании у всех разные авто. Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гр...

Написать отзыв

Читать комментарии (26)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые