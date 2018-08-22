Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

В Сети оказались страницы из брошюры, посвященной обновленному семейству Лады Гранты. На фотографиях раскрыты все изменения, которым подвергнется салон машины.

Еще в начале года ходили слухи о том, что интерьер Лады Гранты претерпит существенные изменения, будет полностью изменена архитектура передней панели, появится новая мультимедийная система и даже система Lada Connect, позволяющая дистанционно управлять некоторыми функциями.

Но если такое и было в планах АВТОВАЗа, то от многочисленных изменений отказались, сделав выбор в пользу небольшой «косметики». Помимо приборной панели с графикой шкал как у Лады Весты и белой подсветки экрана борткомпьютера интерьер машины претерпел еще ряд изменений.

Так, X-образный стилистический язык на передней панели в Тольятти обыграли с помощью хромированных вставок на центральной консоли. Подсветка всех символов отныне светодиодная. Изменилась форма рычага стояночного тормоза. Передние и задние сиденья получили новые подголовники. Водительское сиденье теперь имеет регулировку по высоте в пределах 40 мм. Судя по фотографиям, изменилась и форма дверных ручек. Об удобстве треугольных ручек пока судить не беремся.

На страницах брошюры, которую опубликовали в группе «Lada Granta FL» социальной сети ВКонтакте, также указано, что крышка багажника получит «электрокнопку», позволяющую открыть ее с брелока. Форсунки омывателя перенесены с кромки капота на облицовку ветрового стекла. Это решение владельцы назвали спорным, так как на других вазовских моделях форсунки при таком расположении часто забиваются снегом и льдом.

Пока АВТОВАЗ полностью рассекретил лишь внешность седана Лада Гранта, который подвергся наибольшим изменениям, а также опубликовал «групповое фото» из четырех моделей семейства. Помимо седана и лифтбека в него вошли хэтчбек и универсал, которые до рестайлинга были представлены в линейке Лада Калина. После обновления АВТОВАЗ окончательно простится с Калиной.

По технической части Lada Granta не претерпит никаких изменений: машины будут предлагаться с 1,6-литровым двигателем мощностью 87, 98 и 106 л.с. В качестве трансмиссий доступны 5-ступенчатая механическая коробка и классический робот АМТ5 на ее базе. Версии с 98-сильным мотором сохранит классический 4-ступенчатый автомат.

Также на Московском международном автосалоне будут представлены спортседан Lada Vesta Sport и приподнятая кросс-версия хэтчбека Lada XRAY.

Главной же премьерой автосалона станет новый кроссовер Renault, производство которого в России запланировано на начало следующего года.

Фото: Lada Granta FL Club /ВКонтакте