Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

В Сети оказались страницы из брошюры, посвященной обновленному семейству Лады Гранты. На фотографиях раскрыты все изменения, которым подвергнется салон машины.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Еще в начале года ходили слухи о том, что интерьер Лады Гранты претерпит существенные изменения, будет полностью изменена архитектура передней панели, появится новая мультимедийная система и даже система Lada Connect, позволяющая дистанционно управлять некоторыми функциями.

Но если такое и было в планах АВТОВАЗа, то от многочисленных изменений отказались, сделав выбор в пользу небольшой «косметики». Помимо приборной панели с графикой шкал как у Лады Весты и белой подсветки экрана борткомпьютера интерьер машины претерпел еще ряд изменений.

Так, X-образный стилистический язык на передней панели в Тольятти обыграли с помощью хромированных вставок на центральной консоли. Подсветка всех символов отныне светодиодная. Изменилась форма рычага стояночного тормоза. Передние и задние сиденья получили новые подголовники. Водительское сиденье теперь имеет регулировку по высоте в пределах 40 мм. Судя по фотографиям, изменилась и форма дверных ручек. Об удобстве треугольных ручек пока судить не беремся.

На страницах брошюры, которую опубликовали в группе «Lada Granta FL» социальной сети ВКонтакте, также указано, что крышка багажника получит «электрокнопку», позволяющую открыть ее с брелока. Форсунки омывателя перенесены с кромки капота на облицовку ветрового стекла. Это решение владельцы назвали спорным, так как на других вазовских моделях форсунки при таком расположении часто забиваются снегом и льдом.

Пока АВТОВАЗ полностью рассекретил лишь внешность седана Лада Гранта, который подвергся наибольшим изменениям, а также опубликовал «групповое фото» из четырех моделей семейства. Помимо седана и лифтбека в него вошли хэтчбек и универсал, которые до рестайлинга были представлены в линейке Лада Калина. После обновления АВТОВАЗ окончательно простится с Калиной.

По технической части Lada Granta не претерпит никаких изменений: машины будут предлагаться с 1,6-литровым двигателем мощностью 87, 98 и 106 л.с. В качестве трансмиссий доступны 5-ступенчатая механическая коробка и классический робот АМТ5 на ее базе. Версии с 98-сильным мотором сохранит классический 4-ступенчатый автомат.

Фото: Lada Granta FL Club /ВКонтакте

Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta
Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Granta (17)

LADA 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобное водительское сиденье по 12 — 13 часов за день проводил за рулём и не уставал. Достаточно мощный мотор, низкий расход бензина.

Недостатки:

Слабые ступичные подшипники, "закисают" тормозные цилиндры передних тормозов, мгновенно ржавеет всё.

Комментарий:

"Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гранте а не на шкоде." Не знаю в какие горы вы ездили, но моя гранта в Читинской области, в Бурятии и на Урале очень неохотно преодолевала перевалы в горах. Просто не хотела ехать.

Написать отзыв

Читать комментарии (11)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые