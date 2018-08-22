Французская компания поделилась подробностями о новой модели, которая будет представлена на Московском международном автосалоне через неделю.

В Рено назвали новую машину Arkana. Необычное имя, по словам представителей компании, образовано от латинского Arcanum, то есть «тайна».

В Renault cчитают, что такое имя как нельзя лучше сочетается с концепцией кроссовера и ассоциируется с «таинственностью, привлекательностью и новаторским духом». А о самом кроссовере в Renault говорят как о модели, которая может стать идеальной, сочетающей в себе современный дизайн и драйверские повадки.

Кроссовер должен стать не только основной премьерой на стенде Renault, но и «гвоздем» всего автосалона. Официальной информации о самой новинке пока нет: ранее Renault опубликовала лишь один затемненный тизер, на котором видно, что машина получит фирменные С-образные дневные ходовые огни и богато оформленную переднюю часть с явно большим количеством хрома.

Облик машины оказался раскрытым благодаря шпионским фотографиям предсерийного прототипа. Машина будет иметь купеобразный силуэт, короткие свесы и довольно динамичную, ничем не перегруженную внешность. Судя по новой фотографии, задние фонари кроссовера визуально объединены красной плашкой, которая будет дублировать габаритные огни..

Технических подробностей о кроссовере пока тоже очень мало. По неофициальной информации, для российского рынка он будет базироваться на модернизированной платформе B0, на которой также сделаны Logan и второе поколение Duster. Кроме России модель планируется продавать в Бразилии, Китае и Южной Корее.

И если в Южной Америке машина ничем не будет отличаться от той, что станет собираться у нас, то в Китае и Южной Корее ее создадут на базе платформы CMF-B, позаимствованной у следующего поколения Renault Clio. Она более технологична и предусматривает наличие большого числа электроники, но подразумевает исключительно передний привод.

Производство кроссовера для российского рынка будет организовано на московском заводе Renault: с мая он перешел в режим особой секретности, на нем производится модернизация и адаптация к новой модели.

Также на Московском международном автосалоне дебютирует приподнятный седан Renault Logan Stepway.

Летом кроссовер Renault Kaptur получил новую версию с мультимедийной платформой Яндекс.Авто.

Фото: Renault