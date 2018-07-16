Renault Kaptur получил новую версию. Теперь с Яндекс.Авто и оплаченным интернетом

В Renault подготовили новую лимитированную серию кроссовера, оснащенную встроенными сервисами Яндекс.Авто и доступом в интернет через мобильные сети.

Новая комплектация Renault Kaptur получила название PLAY и уже доступна для заказа. Как и на других моделях, оснащенных встроенной платформой Яндекс.Авто, сервисы Яндекса, такие как погода, пробки, доступ к Яндекс.Музыка, поиск парковок и АЗС, доступны через штатную мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, которой оснащен кроссовер. При этом благодаря «мультитачу» картинку на экране можно масштабировать точно так же, как на планшете или смартфоне.

Для доступа к онлайн-сервисам Kaptur PLAY получил 4G-модем, при этом компания обеспечивает пакет оплаченного трафика объемом в 3 гигабайта сроком на один год.

Лимитированная серия будет доступна в новом красном цвете в сочетании с черной и бежевой крышей. Кроссовер получил 17-дюймовые легкосплавные колеса Maldives с красными колпачками, а также логотипы PLAY на крыльях.

Одновременно с выводом новой версии в Renault расширили и возможности по персонализации интерьера Kaptur. Так, у PLAY в красном цвете выполнены окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, на обшивке сидений появились красная прострочка и окантовка. Также красная прострочка имеется на рулевом колесе, дверных подлокотниках и оплетке рычага коробки передач.

В оснащение Renault Kaptur PLAY входят: климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карта, светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, круиз-контроль и система дистанционного запуска двигателя.

Ранее платформу Яндекс.Авто получили обновленные кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail. Они появятся в продаже осенью.

Первыми автомобилями с разработкой российского IT-гиганта стали Toyota RAV4 и Camry.

Фото: Renault