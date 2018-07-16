Renault Kaptur получил новую версию. Теперь с Яндекс.Авто и оплаченным интернетом

В Renault подготовили новую лимитированную серию кроссовера, оснащенную встроенными сервисами Яндекс.Авто и доступом в интернет через мобильные сети.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Новая комплектация Renault Kaptur получила название PLAY и уже доступна для заказа. Как и на других моделях, оснащенных встроенной платформой Яндекс.Авто, сервисы Яндекса, такие как погода, пробки, доступ к Яндекс.Музыка, поиск парковок и АЗС, доступны через штатную мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, которой оснащен кроссовер. При этом благодаря «мультитачу» картинку на экране можно масштабировать точно так же, как на планшете или смартфоне.

Для доступа к онлайн-сервисам Kaptur PLAY получил 4G-модем, при этом компания обеспечивает пакет оплаченного трафика объемом в 3 гигабайта сроком на один год.

Лимитированная серия будет доступна в новом красном цвете в сочетании с черной и бежевой крышей. Кроссовер получил 17-дюймовые легкосплавные колеса Maldives с красными колпачками, а также логотипы PLAY на крыльях.

Одновременно с выводом новой версии в Renault расширили и возможности по персонализации интерьера Kaptur. Так, у PLAY в красном цвете выполнены окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, на обшивке сидений появились красная прострочка и окантовка. Также красная прострочка имеется на рулевом колесе, дверных подлокотниках и оплетке рычага коробки передач.

В оснащение Renault Kaptur PLAY входят: климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карта, светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, круиз-контроль и система дистанционного запуска двигателя.

Renault Kaptur получил новую версию. Теперь с Яндекс.Авто и оплаченным интернетом

Фото: Renault

Renault Kaptur получил новую версию. Теперь с Яндекс.Авто и оплаченным интернетом
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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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