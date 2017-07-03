Renault показала кросс-версию Logan

Французская компания рассекретила первую информацию о новых моделях из линейки Stepway: Logan, Dokker и обновленном Sandero.

Renault

До этого нам был известен только приподнятый вариант хэтчбека Sandero Stepway, который в Renault позиционируют ни много ни мало, а в качестве кроссовера. Теперь же такой версией обзавелся и седан Logan.

Обе модели отличает увеличенный до 195 мм дорожный просвет и защитный обвес из неокрашенного пластика. Собственно, на этом внешние отличия от обычных Sandero и Logan у версий Stepway заканчиваются. После обновления машины получили черную решетку радиатора с хромированными элементами, С-образные светодиодные дневные ходовые огни в фарах, иной передний бампер с новыми накладками на ниши противотуманных фар. В интерьере изменений и того меньше, из самого заметного — новое рулевое колесо. Также машины обзавелись новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay.

Наконец, Renault Sandero Stepway и Logan Stepway теперь будут оснащаться той же гаммой двигателей и трансмиссий, что и обычные легковые версии: 1,6-литровым двигателем мощностью (82, 102 и 113 л.с.), в паре с которыми будут доступны как механическая, так и автоматическая коробка передач. Напомним, что ранее для Renault Sandero Stepway предлагалась исключительно механическая коробка передач.

В линейке хэтчбека и седана появится новая спецсерия Stepway City: в ней автомат заменен на вариатор X-Tronic. Внешне она отличается глянцевыми накладками черного цвета на зеркала и рейлинги (для хэтчбека) и накладками на бамперы. Кроме того, машины покрасят в эксклюзивный красный цвет, также в гамме появились новые двухцветные 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Седан и хэтчбек будут производиться в Тольятти и поступят в продажу осенью этого года.

Кроме того, на выставке покажут и «каблучок» Renault Dokker Stepway, который уже продается в Европе под маркой Dacia. Как и обычная версия, он оснащается бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 82 л.с. и 1,5-литровым турбодизелем (90 л.с.). Внешне машина отличается увеличенным клиренсом и защитой из неокрашенного пластика. Эта машина по-прежнему будет экспортироваться к нам из Румынии и в продажу поступит в начале следующего года.

Широкой публике все три модели покажут на Московском международном автосалоне, который состоится в конце августа этого года.

Главной же премьерой Renault на Московском автосалоне станет новый кроссовер с купеобразным кузовом.

Недавно кроссовер Renault Kaptur получил новую версию Play с мультимедийной системой на базе Яндекс.Авто.

Фото: Renault