Renault Kaptur проехал «Вдоль по Питерской»

Компания Renault выпустила креативный рекламный ролик кроссовера Kaptur. Современные технологии в нем сочетаются с русской народной песней.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Renault

В середине июля Renault представила лимитированную версию Play кроссовера Kaptur, снабженную мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, и вот теперь продвигает ее в массы с помощью завлекательного видеоролика. Идею совместить в кадре современный мегаполис с русской народной песней «Вдоль по Питерской» предложило агентство Slava, и она очень понравилась Франсиско Идальго-Маркесу, директору по маркетингу Renault Россия:

«Перед нами стояла задача, с одной стороны, оригинально рассказать историю о новом Kaptur Play, а с другой, — найти отклик в душе каждого зрителя. Поэтому сама идея контраста между современным видеорядом и русской народной песней, а также отсылки к исконно русским образам вроде „троечки“, сразу же зацепили меня».

Песня «Вдоль по Питерской» является одной из самых известных и популярных в нашей стране. Ее исполняли такие легендарные певцы, как Федор Шаляпин, Муслим Магомаев и Дмитрий Хворостовский.

Фото, видео: Renault

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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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