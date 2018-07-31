Renault Kaptur проехал «Вдоль по Питерской»

Компания Renault выпустила креативный рекламный ролик кроссовера Kaptur. Современные технологии в нем сочетаются с русской народной песней.

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В середине июля Renault представила лимитированную версию Play кроссовера Kaptur, снабженную мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, и вот теперь продвигает ее в массы с помощью завлекательного видеоролика. Идею совместить в кадре современный мегаполис с русской народной песней «Вдоль по Питерской» предложило агентство Slava, и она очень понравилась Франсиско Идальго-Маркесу, директору по маркетингу Renault Россия:

«Перед нами стояла задача, с одной стороны, оригинально рассказать историю о новом Kaptur Play, а с другой, — найти отклик в душе каждого зрителя. Поэтому сама идея контраста между современным видеорядом и русской народной песней, а также отсылки к исконно русским образам вроде „троечки“, сразу же зацепили меня».

Песня «Вдоль по Питерской» является одной из самых известных и популярных в нашей стране. Ее исполняли такие легендарные певцы, как Федор Шаляпин, Муслим Магомаев и Дмитрий Хворостовский.

Осенью прошлого года Renault выпустила на российский рынок лимитированную версию Extreme кроссовера Kaptur.

Тем временем московский завод Renault готовится к выпуску нового кроссовера.

Фото, видео: Renault