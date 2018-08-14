АВТОВАЗ рассекретил все версии обновленной Lada Granta

АВТОВАЗ опубликовал фотографии обновленного семейства своей самой доступной модели, которая теперь включает четыре варианта.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Как мы и предполагали, к седану и лифтбеку прибавились хэтчбек и универсал семейства Lada Kalina, которое теперь становится частью истории. Все машины пережили рестайлинг, сблизивший их облик с флагманской Ладой Вестой.

Каждая версия получила новый передний бампер в стиле «Икс-фейса». Седан обзавелся еще и новым задним бампером, а крепление номера переехало на крышку багажника. У хэтчбека и универсала изменилась лишь передняя часть. Фары у всех машин теперь на темной глянцевой подложке. На задней части модификаций появилась разнесенная надпись «LADA».

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Загадкой остаются изменения, произошедшие в интерьере. Судя по последним данным, они будут крайне незначительными: машины получат обновленную приборную панель с графикой шкал в стиле Лады Весты и иным экраном бортового компьютера, также должны появиться декоративные хромированные декоративные вставки.

По технической части изменений не произошло. Все машины оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 и 106 л.с. В качестве трансмиссий предлагается 5-ступенчатая механическая коробка передач и классический робот АМТ5, созданный на ее базе.

В Тольятти уже началось производство обновленного семейства автомобилей Lada Granta. Но официальная премьера всех четырех моделей пройдет в рамках Московского международного автосалона.

Фото: АВТОВАЗ

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