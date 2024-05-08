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Как не навредить кузову на мойке – есть секрет!

«За рулем» раскрывает эффективные способы продления срока службы лакокрасочного покрытия

Для подавляющего большинства водителей уход за кузовом сводится к периодической мойке. Ничего криминального они на лаке и краске не замечают даже спустя годы. Микроцарапины, сколы – а у кого их нет? Чрезмерный фанатизм, когда каждая прилетевшая в капот муха расценивается как трагедия, это частный случай и другая крайность.

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Как уберечь кузов от царапин (и не переплатить за уход)

Мы же хотим рассказать о грамотном подходе к уходу за кузовом. На какой из стадий остановиться, каждый решит для себя сам.

Если заглянуть в любой детейлинг-центр, в глаза бросятся свежие машины премиальных марок. Но хватает и других: возрастных, но дорогих своим владельцам, новых «китайцев» всех классов и прочего масс-маркета.

Как говорят детейлеры, в последние год-два спрос на услуги только вырос. О причинах догадаться несложно: при нынешних ценах поменять автомобиль на новый сродни подвигу. Вот и задумались люди о том, чтобы получше сохранить имеющийся или свежекупленный.

Владельцы китайских машин самых разных ценовых категорий – нередкие клиенты детейлинг-центров. Дело не в том, что у них слабое ЛКП – оно не хуже, чем у остальных современных машин. Просто владельцы стараются защитить дорогую покупку.
Владельцы китайских машин самых разных ценовых категорий – нередкие клиенты детейлинг-центров. Дело не в том, что у них слабое ЛКП – оно не хуже, чем у остальных современных машин. Просто владельцы стараются защитить дорогую покупку.
Забудьте о стереотипах, что породистые машины красят хорошо, а китайские – «кисточкой по фольге». Слой ЛКП сегодня предельно тонкий у всех. Проблемы с преждевременным отслоением краски и даже коррозией есть и на машинах «большой немецкой тройки».

Мойка

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Процедура вроде нехитрая, но и она может навредить. Самое жуткое, что можно придумать, – мойка самообслуживания на морозе. Замерзающая в секунды вода «разрывает» лакокрасочное покрытие.

Из тех же соображений зимой на роботизированных автоматических мойках стоит выбирать программу с наиболее тщательной сушкой. Как правило, это самый дорогой вариант, который заодно и грязь смывает лучше остальных.

На обычной мойке абсолютно всю влагу с машины, конечно, не уберут. Но всё же ее остается самый минимум, да и процесс происходит в тепле. Если подходить к эксплуатации машины без фанатизма, то этого достаточно: отапливаемое помещение, бесконтактная мойка, тщательная протирка.

Хорошую мойку нужно искать. Плохая химия, неграмотная работа губкой и тряпкой легко могут загубить лак.

Первым делом на обычной автомойке кузов обдают «керхером». Ошибочно думать, что это проходит бесследно для лака. Смываемая под давлением грязь оставляет микроцарапины.

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Негативный эффект усиливается зимой, когда приходится сбивать куски жесткого льда. Грамотно будет сначала размягчить всё, что успел набрать на себя автомобиль, – для этого существуют двух- и трехфазные мойки. Они дороже обычных в два-три раза, но и заметно бережнее.

В качестве первой фазы наносится растворяющая бесщелочная дисперсия и оставляется на несколько минут. На втором этапе работает привычный всем щелочной шампунь.

Губка, если ей пользуются, должна быть обязательно с крупными порами – в них уходит стираемая с кузова грязь и не царапает лак. Ополаскивать или стряхивать ее мойщик должен как можно чаще. А если после протирки колес сразу потянулся снова тереть кузов – бейте по рукам и больше сюда не приезжайте.

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Если на кузове есть керамическое покрытие или пленка, то двухфазной мойки достаточно. В противном случае рекомендуется в качестве третьей стадии нанести воск или нечто подобное. Он «запечатает поры» и создаст дополнительную защиту от воды и грязи. С «керамикой» такой состав может сработать неправильно, и на кузове проявятся пятна.

Конечно, необязательно ездить на многофазные мойки каждый раз. Когда требуется лишь сбить легкую летнюю пыль, в них нет необходимости.

О других способах ухода за кузовом, способных отсрочить естественное старение, мы еще расскажем. Заходите почаще!

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:kibercar.com
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:kibercar.com
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