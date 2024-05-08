Как не навредить кузову на мойке – есть секрет!

«За рулем» раскрывает эффективные способы продления срока службы лакокрасочного покрытия

Для подавляющего большинства водителей уход за кузовом сводится к периодической мойке. Ничего криминального они на лаке и краске не замечают даже спустя годы. Микроцарапины, сколы – а у кого их нет? Чрезмерный фанатизм, когда каждая прилетевшая в капот муха расценивается как трагедия, это частный случай и другая крайность.

Мы же хотим рассказать о грамотном подходе к уходу за кузовом. На какой из стадий остановиться, каждый решит для себя сам.

Если заглянуть в любой детейлинг-центр, в глаза бросятся свежие машины премиальных марок. Но хватает и других: возрастных, но дорогих своим владельцам, новых «китайцев» всех классов и прочего масс-маркета.

Как говорят детейлеры, в последние год-два спрос на услуги только вырос. О причинах догадаться несложно: при нынешних ценах поменять автомобиль на новый сродни подвигу. Вот и задумались люди о том, чтобы получше сохранить имеющийся или свежекупленный.

Владельцы китайских машин самых разных ценовых категорий – нередкие клиенты детейлинг-центров. Дело не в том, что у них слабое ЛКП – оно не хуже, чем у остальных современных машин. Просто владельцы стараются защитить дорогую покупку.

Забудьте о стереотипах, что породистые машины красят хорошо, а китайские – «кисточкой по фольге». Слой ЛКП сегодня предельно тонкий у всех. Проблемы с преждевременным отслоением краски и даже коррозией есть и на машинах «большой немецкой тройки».

Мойка

Процедура вроде нехитрая, но и она может навредить. Самое жуткое, что можно придумать, – мойка самообслуживания на морозе. Замерзающая в секунды вода «разрывает» лакокрасочное покрытие .

Из тех же соображений зимой на роботизированных автоматических мойках стоит выбирать программу с наиболее тщательной сушкой. Как правило, это самый дорогой вариант, который заодно и грязь смывает лучше остальных.

На обычной мойке абсолютно всю влагу с машины, конечно, не уберут. Но всё же ее остается самый минимум, да и процесс происходит в тепле. Если подходить к эксплуатации машины без фанатизма, то этого достаточно: отапливаемое помещение, бесконтактная мойка, тщательная протирка.

Хорошую мойку нужно искать. Плохая химия, неграмотная работа губкой и тряпкой легко могут загубить лак.

Первым делом на обычной автомойке кузов обдают «керхером». Ошибочно думать, что это проходит бесследно для лака. Смываемая под давлением грязь оставляет микроцарапины.

Негативный эффект усиливается зимой, когда приходится сбивать куски жесткого льда. Грамотно будет сначала размягчить всё, что успел набрать на себя автомобиль, – для этого существуют двух- и трехфазные мойки. Они дороже обычных в два-три раза, но и заметно бережнее.

В качестве первой фазы наносится растворяющая бесщелочная дисперсия и оставляется на несколько минут. На втором этапе работает привычный всем щелочной шампунь.

Губка, если ей пользуются, должна быть обязательно с крупными порами – в них уходит стираемая с кузова грязь и не царапает лак. Ополаскивать или стряхивать ее мойщик должен как можно чаще. А если после протирки колес сразу потянулся снова тереть кузов – бейте по рукам и больше сюда не приезжайте.

Если на кузове есть керамическое покрытие или пленка, то двухфазной мойки достаточно. В противном случае рекомендуется в качестве третьей стадии нанести воск или нечто подобное. Он «запечатает поры» и создаст дополнительную защиту от воды и грязи. С «керамикой» такой состав может сработать неправильно, и на кузове проявятся пятна.

Конечно, необязательно ездить на многофазные мойки каждый раз. Когда требуется лишь сбить легкую летнюю пыль, в них нет необходимости.

О других способах ухода за кузовом, способных отсрочить естественное старение, мы еще расскажем. Заходите почаще!

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