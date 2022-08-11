В нынешней ситуации такие подсказки действительно на вес золота. Тем более, что они полезны владельцам не только старых, но и новых автомобилей.

Коррозия — злейший враг автомобиля. Она съедает любую машину, как бы хорошо она ни была защищена на конвейере. Вопрос только во времени.

Но есть способы существенно продлить жизнь автомобилю. Мы взяли самые частые и важные вопросы и подготовили развернутые ответы.

1. Надо ли обрабатывать антикором недавно сошедший с конвейера автомобиль? Или заводской защиты достаточно?

Санкции вызывали дефицит не только электронных компонентов. С российского рынка ушли крупные зарубежные производители грунтов, краски и антикоррозионных составов.

Нехватку химических препаратов нынче ощущают и производители, и ремонтники. Замену именитым PPG, AkzoNobel, 3М и прочим брендам будут искать в дружественных странах. Не сказать, что в Азии делают плохие эмали и грунты, но требования к свойствам лакокрасочного покрытия будут неизбежно снижены. Следовательно, любой произведенный в ближайшее время в России автомобиль нуждается в дополнительной обработке.

Есть еще одна причина, актуальная как для произведенных у нас, так и для ввезенных автомобилей. Нормы расхода составов для скрытых полостей на конвейере автозавода и на специализированной станции антикоррозионной обработки могут отличаться в 3–4 раза! Автопроизводитель в перерасходе материала не заинтересован.

2. Первые «рыжики» на днище уже появились. Каким составом лучше замедлить или остановить процесс коррозии?

В борьбе с ржавчиной не стоит полагаться только на волшебные свойства того или иного препарата. Успех при антикоррозионной обработке в равной (и это принципиально!) степени зависит от трех факторов: качественной мойки и сушки, применяемого состава, используемого оборудования и навыков персонала. Если же говорить о химических препаратах для антикоррозионной обработки, то сегодня проще найти отечественные. С зарубежными есть риск нарваться на подделку, особенно если речь идет об обработке из бочек. Мало того, некоторые западные производители наносили свой логотип на химию, произведенную в России. Есть резон найти первоисточник, а не переплачивать за бренд.

На повторной обработке SEAT Leon в возрасте 14 лет. Под покрылком задней ниши янтарное покрытие старого состава для скрытых полостей. Ржавчины нет.

3. На прилавках масса препаратов. Как подобрать действительно качественный и эффективный?

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Стоит обратить внимание на очевидный факт: число даже отечественных брендов много больше числа крупных химических предприятий! Поэтому первый признак толкового препарата — нанесенный на упаковке в явном виде адрес производителя.

Например, фирма ВЭЛВ — северо-западная компания по производству аэрозолей и спреев — делает достаточно известный препарат для полостей Мовиль-5Э и мастики для днища.

Подмосковное ЗАО Поликомпласт выпускает широкую линейку антикоррозионных препаратов под брендами Кордон, Барьер, Инкор, Рикошет, Texon.

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