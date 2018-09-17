Renault Arkana: рассматриваем новый кроссовер со всех сторон

Logan
В Москву французы привезли шоукар, хотя это фактически предсерийный образец машины. Новый кроссовер со стильной внешностью предназначен для рынков России, Китая, Южной Кореи и Бразилии. Причем Россия получила «право первой ночи»: производство Renault Arkana стартует в России уже в следующем году. Все известные о будущей новинке подробности — в нашей галерее.
- О концепте рассказывает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
- Также в Москве был показан кросс-седан Renault Logan Stepway. Судя по всему, эта машина останется эксклюзивом исключительно для российского рынка.
Фото, видео: Renault
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