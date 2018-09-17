Renault Arkana: рассматриваем новый кроссовер со всех сторон

Концепт кроссовера Renault Arkana стал одной из основных премьер Московского международного автосалона в Москве. Новинка встанет на конвейер в Москве уже в 2019 году.

Logan

В Москву французы привезли шоукар, хотя это фактически предсерийный образец машины. Новый кроссовер со стильной внешностью предназначен для рынков России, Китая, Южной Кореи и Бразилии. Причем Россия получила «право первой ночи»: производство Renault Arkana стартует в России уже в следующем году. Все известные о будущей новинке подробности — в нашей галерее.

Renault Arkana: рассматриваем новый кроссовер со всех сторон

Фото, видео: Renault

Renault Arkana: рассматриваем новый кроссовер со всех сторон
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