Новый кроссовер Renault Arkana: знакомимся с предсерийным прототипом

Звезда Московского международного автосалона Renault Arkana будет выпускаться в России и перевернет представление россиян о французских народных кроссоверах.

Мы с Арканой знакомы давно. Пару лет назад мне довелось изучать ее прототип. Как водится, в обстановке полной секретности. Тогда у модели даже имени не было. Из хромированных букв французы выложили на корме слово Name. Имя.

Гениальная идея! Создать на проверенной платформе Global Access принципиально новую машину, аналогов которой нет — во всяком случае, в этом ценовом сегменте. Полноприводный, с хорошей геометрической проходимостью, вместительный лифтбек — с ниспадающей линией крыши и подъемной задней дверью. Когда люди из Renault поинтересовались, какой автомобиль есть смысл запускать на российском рынке (а предлагались и другие варианты), у меня сомнений не было: Имя! То бишь Аркану.

Renault Arkana

Почти серийный

Дизайнерам под руководством Лоренса ван ден Акера удалось создать запоминающийся, совершенно новый образ с использованием стилистических решений, известных по машинам Renault с европейского рынка. Вам стремительная Arkana с купеобразным профилем тоже напоминает BMW X6? Не самая плохая ассоциация.

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Привезенная в Москву выставочная Arkana почти в точности повторяет будущую серийную машину — но все же не на 100%. Это шоукар. Предсерийный прототип. Сдвоенные задние патрубки системы выпуска лишь красивая бутафория, на конвейерной машине все будет попроще. Колесные арки станут менее пухлыми, 19‑дюймовые колеса уступят место более скромным, чуть упростятся наружные зеркала. Но в целом облик сохранится именно таким. Arkana (с ударением на второй слог) выглядит стремительнее и агрессивнее Каптюра, не говоря уже о Дастере.

Интерьер выставочной Арканы практически не просматривается через сильно тонированные окна, и это неспроста. Салон будет заметно отличаться от каптюровского.

Наконец-то, в Renault нашлись люди, настоявшие на том, что надо избавить интерьер от некоторых неудачных решений. Сколько мы ругали автомобили на платформе B0 за то, что рулевая колонка не регулируется по вылету, а кнопки включения обогрева сидений находятся в мертвой зоне! Теперь и руль регулируется в двух плоскостях (с моим высоким ростом это спасение), и кнопки должны перенести в нормальное место. Ну, я надеюсь на это.

Появится человеческий подлокотник между передними сиденьями и другие приятные мелочи, включая дистанционный пуск двигателя.

Дизайнеры сотворили чудо, создав на платформе Дастера красивый автомобиль с купеобразным профилем. Дверь багажника поднимается вместе с задним стеклом — это лифтбек! Дверные ручки — под естественный хват, как у Каптюра. Пока это лишь предсерийный прототип, но в производство на московском заводе Renault пойдет именно эта машина — с минимальными изменениями.

Это не Duster

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Arkana — вовсе не Duster с иным кузовом, как судачат на интернет-форумах. Машина действительно создана на модернизированном шасси Global Access (оно же B0), однако изменений очень много. Колесная база увеличена на 50 мм. Общая длина — 4550 мм! Передний подрамник модернизировали, есть и другие «силовые» изменения по кузову. Предполагаю, что лифтбек пройдет краш-тест по нормам EuroNCAP с результатом четыре звезды.

Arkana распрощалась с гидравлическим усилителем руля: теперь — электрический. Архитектура передней и задней подвесок сохранена, однако пересмотрены практически все элементы, включая, конечно же, пружины, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Подвеска станет чуть жестче, чем у Каптюра, и уж тем более жестче, чем у Дастера, но и рулиться Arkana должна намного интереснее.

Турбо и авто

Arkana — машина эпохальная и по моторно-трансмиссионной гамме. По сути, перед российским Renault стоял серьезный выбор: либо и дальше перебиваться старыми агрегатами и эксплуатировать тему недорогих автомобилей с массой компромиссных решений, либо играть на повышение. Второй вариант более перспективен.

Продажи Арканы начнутся в середине 2019 года, но уже сейчас очевидно, что базовым назначат локализованный в Тольятти мотор 1.6 H4M (владельцам Ниссанов он известен как HR16), которым оснащают Kaptur, Duster и другие модели. С ним будет агрегатироваться вариатор — но не нынешний, который морально устарел, а новый. Помимо полноприводной версии предложат и более доступный вариант с приводом только на передние колеса. В базе с этим мотором пойдет, конечно же, механическая коробка передач. И если у Каптюра нет версии 1.6 с механической коробкой и полным приводом, то у Арканы такой вариант должен появиться. Да-да, есть Duster в подобной конфигурации, но его затачивали, прежде всего, под бездорожье, поэтому первая передача у Дастера 4×4 совсем короткая, «тракторная». У Арканы же передаточный ряд механической коробки должен быть обычным, «легковым» — так удобнее в городе.

Четырехцилиндровый турбомотор Renault 1.33 TCe, созданный в альянсе с концерном Daimler, - пропуск в новую лигу, не только технологическую, но и эмоциональную. На Мерседесе А‑класса этот мотор (М282, 163 л.с.) работает в паре с 7-ступенчатым роботом 7G-DCT, а для Арканы будет разумнее 6-ступенчатый автомат.

Дальнейшие рассуждения назовем моими предположениями. Если сбудется — я молодец.

Современный 2-литровый атмосферник не дешевле турбомотора той же мощности, а по расходу топлива явно уступает, особенно в городском цикле. Именно поэтому на Аркану, скорее всего, поставят турбомотор! При всем многообразии выбора вариант только один — новый двигатель Renault 1.33 TCe, разработанный совместно с концерном Daimler: его уже устанавливают на Mercedes-Benz А‑класса, Scenic и Grand Scenic. Четыре цилиндра, 1330 кубиков рабочего объема, турбонаддув, изменяемые фазы газораспределения на впуске и выпуске и три степени форсировки — 115, 140 и 160 л.с. Нам светит своя калибровка двигателя (по бензину, температурным условиям и т. д.) — предполагаю, его подтянут под налоговыгодную планку 150 л.с. Несложно догадаться, что 4-ступенчатый автомат DP0 отправят в отставку. Вместо него должна появиться современная 6-ступенчатая автоматическая коробка. И полный привод. Огонь!

Турбомотор тоже придется локализовать. Равно как и новую автоматическую коробку. Хотя возможны разные варианты, включая импорт коробки и мотора — во всяком случае, на первых порах. Наверняка не обойдется без внутренних трений с Ниссаном, поскольку японцам было бы выгоднее продвигать атмосферные двигатели, чем объяснять каждому покупателю кроссоверов, что не нужно бояться малокубатурных турбомоторов. А вот Renault, похоже, не робеет. И правильно делает. Kia выводит на российский рынок новый Ceed с турбомотором 1.4, Volkswagen давно сидит на турбоигле — без наддува теперь никуда.

Эмоции и деньги

Было бы неверно говорить, что Arkana разработана в России и только для российского рынка. Однако идея сделать на базе платформы B0 более современный, модный, молодежно ориентированный автомобиль действительно наша.

Весь инжиниринг — французский. Выпускать Аркану будут не только в России, но и в некоторых других странах, например в Корее (корейский вариант будет отличаться от российского, но сохранит общие черты).

Идея создать недорогой модный кроссовер-лифтбек на полноприводной платформе Global Access родилась в России.

И Duster, и Kaptur — машины ко времени, за свои деньги и для наших дорог. Статистика продаж — лучшее тому доказательство. Но нужно двигаться дальше. Arkana, подобно арканам в колоде карт Таро, которые повествуют о прошлом, настоящем и будущем человека, наглядно показывает вектор развития бренда. Renault не просто расширяет модельный ряд, а смещается в другую ценовую и эмоциональную нишу.

За год до вывода машины на рынок сложно делать оценки, но очевидно, что Arkana будет дороже Каптюра со схожим уровнем оснащения. Огромный провал между народным Каптюром и респектабельным кроссовером Koleos частично закроет Arkana. Для многих россиян этот полноприводный и хорошо упакованный лифтбек станет откровением, ведь на нем и в пир, и в мир, и в белый свет — даже если вместо нормальных дорог впереди лишь «направления».

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Другие дебютанты Московского автосалона — переднеприводный кроссовер Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway. Пластиковая защита кузова по кругу, увеличенный до 195 мм клиренс (у Sandero и Логана), иные бамперы, С‑образные светодиодные ходовые огни. Главное новшество интерьера — более благородный руль и новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto и CarPlay.

Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются известными моторами 1.6 (82/102/113 л.с.) в паре с механикой или автоматом. Для версий Stepway City мощностью 113 л.с. предложат вариатор. Сборка — тольяттинская. Начало ­продаж — этой осенью.

Dokker Stepway — это бензиновый мотор 1.6 (82 л.с.) или турбодизель 1.5 (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механикой. Продажи стартуют в начале 2019 года.

Фото: Renault