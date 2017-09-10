Кросс-версия Renault Logan: первые фото

Французская компания приступила к дорожным испытаниям предсерийных прототипов приподнятого варианта седана, который должен получить приставку Stepway в названии.

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Седан должны представить на Московском международном автосалоне в конце августа, он станет конкурентом Лады Весты Кросс. Машина получит увеличенный до 195 мм дорожный просвет и некоторые изменения в экстерьере и интерьере.

Инженеры компании вывели предсерийный прототип на дорожные испытания. Впервые машину удалось сфотографировать в Тольятти. Несмотря на плохое качество снимков, опубликованных в группе «Клуб Lada Vesta», заметно, что у машины будет защитный обвес из пластика, скорее всего неокрашенного. Также стоит ожидать косметических изменений бамперов. В них могут появиться хромированные вставки, имитирующие защиту днища.

По неофициальной информации, Renault Logan Stepway оснастят 1,6-литровым бензиновым двигателем и вариатором, который заменит классический 4-ступенчатый автомат. Это станет главным преимуществом модели французского производителя перед Ладой Вестой Кросс, которая имеет в своем активе лишь робот, сделанный на базе вазовской механической коробки передач.

Новая модификация Renault Logan на первоначальном этапе появится только в России. Но в офисе французской компании подумывают продвигать ее и на других рынках, где модели румынской Dacia продаются под маркой Renault.

Фото: «Клуб Lada Vesta»/ВКонтакте