5 плюсов и две спорные особенности Renault Kaptur

Что привлекает покупателей в Каптюре? А что отталкивает, не позволяя выйти в абсолютные лидеры по продажам?

Весной 2016 года на заводе Renault в Москве стартовало производство кроссовера Kaptur — автомобиля, разработанного при участии российских инженеров специально для нашего рынка.

Renault Kaptur

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Global Access (модернизированная

Несмотря на тотальное внешнее сходство с европейским Captur, «наш» кроссовер имеет с ним мало общего. «Европеец» делит инженерную архитектуру с хэтчем Renault Clio четвертого поколения. «Россиянин» построен на платформеB0) и, если говорить совсем грубо, является перелицованным Дастером.

С момента своего появления на рынке Kaptur начал пользоваться устойчивым спросом и по результатам первого квартала этого года угодил в топ-3 самых продаваемых SUV (7659 проданных машин), уступив только Дастеру (10 270) и Крете (15 764). В чем же секрет успеха Каптюра?

Приятная внешность

Renault Kaptur — один из самых гармоничных и эффектных автомобилей в своем классе. Благодаря внушительной колесной базе и двухцветной окраске кузова этот Renault выглядит крупнее и дороже своих прямых конкурентов. Всего в конфигураторе целых 18 вариантов цветовых схем. Крыша может быть либо черной, либо цвета слоновой кости. А еще даже самые доступные версии Каптюра комплектуются 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Цена топовых исполнений

«Входные» цены на Renault Kaptur не слишком воодушевляют. Наиболее доступный кроссовер в исполнении Life с 1,6-литровым мотором (114 сил), 5-ступенчатой механикой и приводом на переднюю ось оценен в 934 000 рублей — и это заметно больше, чем просят за базовую версию Hyundai Creta (819 900 рублей) с сопоставимыми двигателем и трансмиссией (впрочем, в такой Крете не будет даже багажной полки, не говоря уже о легкосплавных дисках или кондиционере).

Интерьер Каптюра выполнен из недорогих материалов, но в богатых комплектациях выглядит и воспринимается неплохо: ситуацию спасают классный руль, стильный блок климатической установки, двухцветная кожа на креслах и толковый мультимедийный комплекс Media Nav.

Однако если ориентироваться на исполнения помощнее и побогаче, выбор Каптюра начинает казаться оправданным шагом. Например, самый доступный 2-литровый полноприводный Kaptur в комплектации Drive (143 л.с., 4-ст. АКП) обойдется в 1 179 990 рублей, тогда как цена на Крету с 2-литровым мотором, автоматом и приводом на все колеса стартует с отметки в 1 257 900 рублей.

Геометрическая проходимость

Короткие и высокие свесы позволяют уверенно парковаться у любых бордюров. Угол рампы — рекордный в классе, несмотря на длинную колесную базу.

Еще один несомненный козырь Каптюра — геометрическая проходимость. Под защитой поддона картера здесь целых 205 мм просвета (у Креты, к примеру, — 170 мм), да и углы въезда, съезда и рампы составляют внушительные 22,5; 32 и 22 градуса соответственно. Нижнюю кромку переднего бампера отделяют от земли рекордные в сегменте 275 мм, так что можно без лишних опасений парковаться возле любых бордюров.

Непробиваемая подвеска

В моторной линейке Каптюра два мотора — 1,6-литровый 114-сильный (комплектуется 5-ступенчатой механикой или варитором) и 2-литровый 143-сильный (6-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат).

«Дастеровская энергоемоксть подвески» стала уже практически именем нарицательным. И хотя у Каптюра иной передний подрамник, другие передние рычаги, а также перенастроенные амортизаторы и пружины, в энергоемкости подвески он ничем не уступает утилитарному родственнику и прекрасно чувствует себя как на грунтовках, так и на разбитом асфальте. Такая характеристика справедлива как для моноприводных, так и для полноприводных Каптюров. Напомню: у первых сзади — упругая поперечная балка, у вторых — независимая подвеска типа McPherson.

Топовым версиям полагаются 17-дюймовые легкосплавные диски, базовым — на дюйм меньше. Вариантов дизайна колес немного — всего четыре. А вот цветовых схем кузова — почти два десятка!

Просторный салон и большой багажник

Несмотря на то что Kaptur формально относится к B-классу, его можно считать этаким кроссовером-переростком. Длина (4333 мм) и колесная база (2673 мм) — рекордные в сегменте. И было бы странно, если бы люди из Renault не сумели толково распорядиться этими показателями.

На заднем сиденье Каптюра можно адекватно устроиться втроем. Тоннель невысок. В дверных обшивках есть карманы.

Во втором ряду Каптюра достаточно места, чтобы приютить троих взрослых мужчин. Да — люди ростом 180 см и выше сядут без особого запаса перед коленями, но места в ширину и над головой более чем достаточно. Центральный тоннель невысокий.

Багажник — один из самых вместительных в классе.

Объем каптюровского багажника также один из максимальных в классе — 387 литров. Правда, оформлено багажное пространство без особого внимания к мелочам: нет ни крючков, ни ремешков, ни сеток, а у переднеприводной версии и подполья нет. Впрочем, это далеко не главная «беда» Каптюра.

Эргономические странности

Кнопки включения обогрева сидений в торце их основания, селектор автоматической коробки без индикации режимов. Разумеется, ко всему этому можно привыкнуть, но зачем было усложнять? Клавиша включения лимитатора скорости «спрятана» в слепой зоне под ручником.

Как и большинство французских автомобилей (хоть и с российской пропиской), Kaptur удивляет рядом необычных и спорных эргономических решений. Например, кнопка включения обогрева передних сидений по давней традиции расположена в торце основания сидений. Клавиша активации лимитатора скорости спрятана под ручником, а селектор автомата (или вариатора) лишен индикации включенной передачи — приходится смотреть на панель приборов.

Как правило, доставать запаску из подполья багажника удобнее, чем ковыряться под днищем. Если только этот багажник уже не забит под завязку.

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Еще один спорный с точки зрения удобства момент — запаска у переднеприводной версии, расположенная под днищем. Впрочем, если нужда воспользоваться ею возникнет в дальней дороге, когда багажный отсек полностью забит дорожным скарбом, куда проще достать эту запаску не разгружая багажник.