5 плюсов и две спорные особенности Renault Kaptur

Что привлекает покупателей в Каптюре? А что отталкивает, не позволяя выйти в абсолютные лидеры по продажам?

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Весной 2016 года на заводе Renault в Москве стартовало производство кроссовера Kaptur — автомобиля, разработанного при участии российских инженеров специально для нашего рынка.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

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Несмотря на тотальное внешнее сходство с европейским Captur, «наш» кроссовер имеет с ним мало общего. «Европеец» делит инженерную архитектуру с хэтчем Renault Clio четвертого поколения. «Россиянин» построен на платформе Global Access (модернизированная B0) и, если говорить совсем грубо, является перелицованным Дастером.

С момента своего появления на рынке Kaptur начал пользоваться устойчивым спросом и по результатам первого квартала этого года угодил в топ-3 самых продаваемых SUV (7659 проданных машин), уступив только Дастеру (10 270) и Крете (15 764). В чем же секрет успеха Каптюра?

Приятная внешность

Renault Kaptur — один из самых гармоничных и эффектных автомобилей в своем классе. Благодаря внушительной колесной базе и двухцветной окраске кузова этот Renault выглядит крупнее и дороже своих прямых конкурентов. Всего в конфигураторе целых 18 вариантов цветовых схем. Крыша может быть либо черной, либо цвета слоновой кости. А еще даже самые доступные версии Каптюра комплектуются 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Цена топовых исполнений

«Входные» цены на Renault Kaptur не слишком воодушевляют. Наиболее доступный кроссовер в исполнении Life с 1,6-литровым мотором (114 сил), 5-ступенчатой механикой и приводом на переднюю ось оценен в 934 000 рублей — и это заметно больше, чем просят за базовую версию Hyundai Creta (819 900 рублей) с сопоставимыми двигателем и трансмиссией (впрочем, в такой Крете не будет даже багажной полки, не говоря уже о легкосплавных дисках или кондиционере).

Интерьер Каптюра выполнен из недорогих материалов, но в богатых комплектациях выглядит и воспринимается неплохо: ситуацию спасают классный руль, стильный блок климатической установки, двухцветная кожа на креслах и толковый мультимедийный комплекс Media Nav.
Интерьер Каптюра выполнен из недорогих материалов, но в богатых комплектациях выглядит и воспринимается неплохо: ситуацию спасают классный руль, стильный блок климатической установки, двухцветная кожа на креслах и толковый мультимедийный комплекс Media Nav.

Однако если ориентироваться на исполнения помощнее и побогаче, выбор Каптюра начинает казаться оправданным шагом. Например, самый доступный 2-литровый полноприводный Kaptur в комплектации Drive (143 л.с., 4-ст. АКП) обойдется в 1 179 990 рублей, тогда как цена на Крету с 2-литровым мотором, автоматом и приводом на все колеса стартует с отметки в 1 257 900 рублей.

Геометрическая проходимость

Короткие и высокие свесы позволяют уверенно парковаться у любых бордюров. Угол рампы — рекордный в классе, несмотря на длинную колесную базу.
Короткие и высокие свесы позволяют уверенно парковаться у любых бордюров. Угол рампы — рекордный в классе, несмотря на длинную колесную базу.

Еще один несомненный козырь Каптюра — геометрическая проходимость. Под защитой поддона картера здесь целых 205 мм просвета (у Креты, к примеру, — 170 мм), да и углы въезда, съезда и рампы составляют внушительные 22,5; 32 и 22 градуса соответственно. Нижнюю кромку переднего бампера отделяют от земли рекордные в сегменте 275 мм, так что можно без лишних опасений парковаться возле любых бордюров.

Непробиваемая подвеска

В моторной линейке Каптюра два мотора — 1,6-литровый 114-сильный (комплектуется 5-ступенчатой механикой или варитором) и 2-литровый 143-сильный (6-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат).
В моторной линейке Каптюра два мотора — 1,6-литровый 114-сильный (комплектуется 5-ступенчатой механикой или варитором) и 2-литровый 143-сильный (6-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат).

«Дастеровская энергоемоксть подвески» стала уже практически именем нарицательным. И хотя у Каптюра иной передний подрамник, другие передние рычаги, а также перенастроенные амортизаторы и пружины, в энергоемкости подвески он ничем не уступает утилитарному родственнику и прекрасно чувствует себя как на грунтовках, так и на разбитом асфальте. Такая характеристика справедлива как для моноприводных, так и для полноприводных Каптюров. Напомню: у первых сзади — упругая поперечная балка, у вторых — независимая подвеска типа McPherson.

Топовым версиям полагаются 17-дюймовые легкосплавные диски, базовым — на дюйм меньше. Вариантов дизайна колес немного — всего четыре. А вот цветовых схем кузова — почти два десятка!
Топовым версиям полагаются 17-дюймовые легкосплавные диски, базовым — на дюйм меньше. Вариантов дизайна колес немного — всего четыре. А вот цветовых схем кузова — почти два десятка!

Просторный салон и большой багажник

Несмотря на то что Kaptur формально относится к B-классу, его можно считать этаким кроссовером-переростком. Длина (4333 мм) и колесная база (2673 мм) — рекордные в сегменте. И было бы странно, если бы люди из Renault не сумели толково распорядиться этими показателями.

На заднем сиденье Каптюра можно адекватно устроиться втроем. Тоннель невысок. В дверных обшивках есть карманы.
На заднем сиденье Каптюра можно адекватно устроиться втроем. Тоннель невысок. В дверных обшивках есть карманы.

Во втором ряду Каптюра достаточно места, чтобы приютить троих взрослых мужчин. Да — люди ростом 180 см и выше сядут без особого запаса перед коленями, но места в ширину и над головой более чем достаточно. Центральный тоннель невысокий.

Багажник — один из самых вместительных в классе.
Багажник — один из самых вместительных в классе.

Объем каптюровского багажника также один из максимальных в классе — 387 литров. Правда, оформлено багажное пространство без особого внимания к мелочам: нет ни крючков, ни ремешков, ни сеток, а у переднеприводной версии и подполья нет. Впрочем, это далеко не главная «беда» Каптюра.

Эргономические странности

Кнопки включения обогрева сидений в торце их основания, селектор автоматической коробки без индикации режимов. Разумеется, ко всему этому можно привыкнуть, но зачем было усложнять?
Кнопки включения обогрева сидений в торце их основания, селектор автоматической коробки без индикации режимов. Разумеется, ко всему этому можно привыкнуть, но зачем было усложнять?

Клавиша включения лимитатора скорости «спрятана» в слепой зоне под ручником.
Клавиша включения лимитатора скорости «спрятана» в слепой зоне под ручником.

Как и большинство французских автомобилей (хоть и с российской пропиской), Kaptur удивляет рядом необычных и спорных эргономических решений. Например, кнопка включения обогрева передних сидений по давней традиции расположена в торце основания сидений. Клавиша активации лимитатора скорости спрятана под ручником, а селектор автомата (или вариатора) лишен индикации включенной передачи — приходится смотреть на панель приборов.

Как правило, доставать запаску из подполья багажника удобнее, чем ковыряться под днищем. Если только этот багажник уже не забит под завязку.
Как правило, доставать запаску из подполья багажника удобнее, чем ковыряться под днищем. Если только этот багажник уже не забит под завязку.

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Еще один спорный с точки зрения удобства момент — запаска у переднеприводной версии, расположенная под днищем. Впрочем, если нужда воспользоваться ею возникнет в дальней дороге, когда багажный отсек полностью забит дорожным скарбом, куда проще достать эту запаску не разгружая багажник.

Впрочем, к любой особенности своего автомобиля со временем можно привыкнуть и не обращать внимания. Гораздо важнее то, что плюсов у Каптюра заметно больше, чем недостатков. К перечисленным ранее можно смело прибавить развитую сервисную сеть и хорошую ликвидность на рынке. Словом, кроссовер получился более чем достойный.
5 плюсов и две спорные особенности Renault Kaptur
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Renault Kaptur (7)

Renault 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

уже перечисленны

Недостатки:

невозможность отключать кондиционер вручную на любых режимах. галогеновый свет. экорежим  —туфта полная —машина не едет. задние барабанные тормоза .после мойки замерзли.если просушивать то опять мой машину.при обгонах —рулетка,шкода на 1.6 резвее без проблем обгоняет. нет указателя температуры н...

Комментарий:

2л. мкп пробег 6000км. при смене заводского масла после 4000км на 0w40 расход упал на 1 литр.спрашивается что они там заливают на заводе?

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