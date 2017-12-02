5 плюсов и две спорные особенности Renault Kaptur

Весной 2016 года на заводе Renault в Москве стартовало производство кроссовера Kaptur — автомобиля, разработанного при участии российских инженеров специально для нашего рынка.
С момента своего появления на рынке Kaptur начал пользоваться устойчивым спросом и по результатам первого квартала этого года угодил в топ-3 самых продаваемых SUV (7659 проданных машин), уступив только Дастеру (10 270) и Крете (15 764). В чем же секрет успеха Каптюра?
Приятная внешность
Renault Kaptur — один из самых гармоничных и эффектных автомобилей в своем классе. Благодаря внушительной колесной базе и двухцветной окраске кузова этот Renault выглядит крупнее и дороже своих прямых конкурентов. Всего в конфигураторе целых 18 вариантов цветовых схем. Крыша может быть либо черной, либо цвета слоновой кости. А еще даже самые доступные версии Каптюра комплектуются 16-дюймовыми легкосплавными дисками.
Цена топовых исполнений
«Входные» цены на Renault Kaptur не слишком воодушевляют. Наиболее доступный кроссовер в исполнении Life с 1,6-литровым мотором (114 сил), 5-ступенчатой механикой и приводом на переднюю ось оценен в 934 000 рублей — и это заметно больше, чем просят за базовую версию Hyundai Creta (819 900 рублей) с сопоставимыми двигателем и трансмиссией (впрочем, в такой Крете не будет даже багажной полки, не говоря уже о легкосплавных дисках или кондиционере).
Однако если ориентироваться на исполнения помощнее и побогаче, выбор Каптюра начинает казаться оправданным шагом. Например, самый доступный 2-литровый полноприводный Kaptur в комплектации Drive (143 л.с., 4-ст. АКП) обойдется в 1 179 990 рублей, тогда как цена на Крету с 2-литровым мотором, автоматом и приводом на все колеса стартует с отметки в 1 257 900 рублей.
Геометрическая проходимость
Еще один несомненный козырь Каптюра — геометрическая проходимость. Под защитой поддона картера здесь целых 205 мм просвета (у Креты, к примеру, — 170 мм), да и углы въезда, съезда и рампы составляют внушительные 22,5; 32 и 22 градуса соответственно. Нижнюю кромку переднего бампера отделяют от земли рекордные в сегменте 275 мм, так что можно без лишних опасений парковаться возле любых бордюров.
Непробиваемая подвеска
«Дастеровская энергоемоксть подвески» стала уже практически именем нарицательным. И хотя у Каптюра иной передний подрамник, другие передние рычаги, а также перенастроенные амортизаторы и пружины, в энергоемкости подвески он ничем не уступает утилитарному родственнику и прекрасно чувствует себя как на грунтовках, так и на разбитом асфальте. Такая характеристика справедлива как для моноприводных, так и для полноприводных Каптюров. Напомню: у первых сзади — упругая поперечная балка, у вторых — независимая подвеска типа McPherson.
Просторный салон и большой багажник
Несмотря на то что Kaptur формально относится к B-классу, его можно считать этаким кроссовером-переростком. Длина (4333 мм) и колесная база (2673 мм) — рекордные в сегменте. И было бы странно, если бы люди из Renault не сумели толково распорядиться этими показателями.
Во втором ряду Каптюра достаточно места, чтобы приютить троих взрослых мужчин. Да — люди ростом 180 см и выше сядут без особого запаса перед коленями, но места в ширину и над головой более чем достаточно. Центральный тоннель невысокий.
Объем каптюровского багажника также один из максимальных в классе — 387 литров. Правда, оформлено багажное пространство без особого внимания к мелочам: нет ни крючков, ни ремешков, ни сеток, а у переднеприводной версии и подполья нет. Впрочем, это далеко не главная «беда» Каптюра.
Эргономические странности
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Кнопки включения обогрева сидений в торце их основания, селектор автоматической коробки без индикации режимов. Разумеется, ко всему этому можно привыкнуть, но зачем было усложнять?
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Клавиша включения лимитатора скорости «спрятана» в слепой зоне под ручником.
Как и большинство французских автомобилей (хоть и с российской пропиской), Kaptur удивляет рядом необычных и спорных эргономических решений. Например, кнопка включения обогрева передних сидений по давней традиции расположена в торце основания сидений. Клавиша активации лимитатора скорости спрятана под ручником, а селектор автомата (или вариатора) лишен индикации включенной передачи — приходится смотреть на панель приборов.
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