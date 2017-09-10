В России С-сегмент сдувается: из-за спада продаж ряд моделей даже покинули наш рынок. Но Kia Ceed словно не чувствует кризисных времен — спрос на него стабильно высок. В конце лета модель второго поколения передает эстафетную палочку новому Сиду. И «За рулем» делится первыми впечатлениями о горячей новинке.

Повод: знакомство с новым поколением хэтчбека Kia Ceed.

Место действия: испанская Малага и ее окрестности.

Новый Kia Ceed

Впечатления: внешность новичка для меня сюрпризом не стала, ведь Ceed показали еще в марте, на Женевском автосалоне. Однако весной информации по технике было немного, сейчас же раскрыты все карты.

Автомобиль стал более технологичным и прогрессивным. В его кузове стало больше высокопрочных сталей, а доля оцинкованного металла увеличена с 67,8 до 79,8%. Ради лучшей шумоизоляции Ceed получил дополнительные звукопоглощающие элементы на полу, колесных арках и моторном щите — в салоне стало заметно тише во всех режимах движения.

Кузов стал ниже и шире — это придало ему больше атлетичности. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,304 — по современным меркам показатель далеко не рекордный. Для сравнения, у пожилого Фокуса Сх = 0,287, а у новейшего Мерседеса А-класса — 0,25.

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В Европе все бензиновые модификации — с турбонаддувом. Для России, к счастью, сохранили старые добрые атмосферники. Базовый 1,4-литровый агрегат на тест не привезли. Ну и ладно — все равно его доля в общей гамме продаж не превышала десяти процентов.

А вот то, что на тесте не было 1,6-литровой 128-сильной модификации, озадачило — ведь на нее приходится львиная часть спроса. Организаторы привезли в Малагу только топ-версии, снабженные новым для модели 1,4-литровым 140-сильным турбомотором. В связке с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (атмосферникам полагается традиционный автомат). К двигателю претензий нет: уверенная тяга, приятный звук. А вот робот озадачил своей строптивостью — порой переключает передачи невпопад и с заметными рывками.

Интерьер новой модели отличает «торчащий» из центральной консоли экран мультимедиа. В средних комплектациях он 7-дюймовый, в топовой — 8-дюймовый. Начальные же версии довольствуются монохромным 5-дюймовым дисплеем.

У нового Сида появились совсем «взрослые» опции. Например, система удержания в полосе. На втором ряду места для коленей не добавилось. Зато по ширине есть прибавка — на 16 мм.

Объем багажника хэтчбека увеличился на 15 литров и достиг 295 литров. Погрузочная высота сократилась на 87 мм.

Управляемость хороша. Прежний Ceed тоже неплохо держался на дуге, но реактивного усилия на руле ему недоставало. Теперь баранка насыщена обратной связью, всегда чувствуешь то, что происходит с колесами.

Динамика добротная, но более всего впечатлил ездовой комфорт. Если прежнюю машину критиковали (и мы в том числе) за неважную плавность хода, то теперь по этой части к Сиду нет никаких нареканий. Те дорожные неровности, что изредка встречались на маршруте, подвеска проглатывала на ура. Надеемся, и на российских дорогах она проявит себя во всей красе.

В отличие от большинства европейских одноклассников, даже у самых доступных модификаций Сида задняя подвеска многорычажная — во многом благодаря ей машина кажется столь комфортабельной.

Перспективы: новый Kia Ceed удался! Принципиально новый уровень комфорта и управляемости, современная электроника, внушительное количество модификаций и относительно доступные цены — у него есть хорошие шансы и дальше быть самой популярной моделью в классе.

Оценка: с каждым поколением Сид становится все более сильным игроком в С-сегменте. Машина первого поколения была хороша, но в целом недотягивала до лидеров. Во второй генерации Ceed стал добротным середнячком. Нынешнее поколение модели претендует на лидерство!

Подробности: ЗР, 2018, №9

Фото: Kia