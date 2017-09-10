Повод: знакомство с новым поколением хэтчбека Kia Ceed.
Место действия: испанская Малага и ее окрестности.
Впечатления: внешность новичка для меня сюрпризом не стала, ведь Ceed показали еще в марте, на Женевском автосалоне. Однако весной информации по технике было немного, сейчас же раскрыты все карты.
Автомобиль стал более технологичным и прогрессивным. В его кузове стало больше высокопрочных сталей, а доля оцинкованного металла увеличена с 67,8 до 79,8%. Ради лучшей шумоизоляции Ceed получил дополнительные звукопоглощающие элементы на полу, колесных арках и моторном щите — в салоне стало заметно тише во всех режимах движения.
В Европе все бензиновые модификации — с турбонаддувом. Для России, к счастью, сохранили старые добрые атмосферники. Базовый 1,4-литровый агрегат на тест не привезли. Ну и ладно — все равно его доля в общей гамме продаж не превышала десяти процентов.
А вот то, что на тесте не было 1,6-литровой 128-сильной модификации, озадачило — ведь на нее приходится львиная часть спроса. Организаторы привезли в Малагу только топ-версии, снабженные новым для модели 1,4-литровым 140-сильным турбомотором. В связке с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (атмосферникам полагается традиционный автомат). К двигателю претензий нет: уверенная тяга, приятный звук. А вот робот озадачил своей строптивостью — порой переключает передачи невпопад и с заметными рывками.
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У нового Сида появились совсем «взрослые» опции. Например, система удержания в полосе.
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На втором ряду места для коленей не добавилось. Зато по ширине есть прибавка — на 16 мм.
Управляемость хороша. Прежний Ceed тоже неплохо держался на дуге, но реактивного усилия на руле ему недоставало. Теперь баранка насыщена обратной связью, всегда чувствуешь то, что происходит с колесами.
Динамика добротная, но более всего впечатлил ездовой комфорт. Если прежнюю машину критиковали (и мы в том числе) за неважную плавность хода, то теперь по этой части к Сиду нет никаких нареканий. Те дорожные неровности, что изредка встречались на маршруте, подвеска проглатывала на ура. Надеемся, и на российских дорогах она проявит себя во всей красе.
Перспективы: новый Kia Ceed удался! Принципиально новый уровень комфорта и управляемости, современная электроника, внушительное количество модификаций и относительно доступные цены — у него есть хорошие шансы и дальше быть самой популярной моделью в классе.
Оценка: с каждым поколением Сид становится все более сильным игроком в С-сегменте. Машина первого поколения была хороша, но в целом недотягивала до лидеров. Во второй генерации Ceed стал добротным середнячком. Нынешнее поколение модели претендует на лидерство!
Подробности: ЗР, 2018, №9
Фото: Kia
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