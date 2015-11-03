Kia cee’d 1.6 GDi с роботом: прибавка в эмоциях

В развитии семейства Kia cee’d наступил новый этап: с октября россиянам предложили атмосферник 1.6 GDi (135 л.с.) с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями. Эта пара на 6% экономичнее тандема 129‑сильного MPI с автоматом, который по-прежнему в строю. Робот настраивали так, чтобы его поведение было схоже с поведением автомата. И у корейцев получилось — у Сида теперь есть характер!

000-Kia-Ceed-zr11-15 Обновленные бамперы, решетка радиатора и дизайн колес — вот и все отличия, обнаруживаемые с этого ракурса.

Неужели у нас отнимут автомат и атмосферные моторы? Всё пропало!

Стоило появиться первым слухам о рестайлинговом Сиде, как российские интернет-форумы затрясло. Корейцы поспешили успокоить сетевую «сейсмоактивность». В этом году корейский гольф-класс, по собственным данным компании, занял в нашей стране 13,8% сегмента, а cee’d — вторая по значимости после Rio модель. Поэтому никаких резких изменений, которые могут сказаться на продажах, — только эволюция.

Самый популярный в России 129‑сильный мотор объемом 1,6 литра и шестиступенчатый гидромеханический автомат по-прежнему в строю. Базовый двигатель 1.4 (100 л.с.) нового семейства Kappa (Каппа) отличается от прежнего, того же объема, более «моментным» характером. Единственным турбомотором, как и прежде, числится 1.6 T‑GDi мощностью 204 л.с. — у него новый турбонагнетатель, но cee’d GT стал лишь на одну десятую секунды шустрее в спурте до 100 км/ч.

С октября россиянам предложили атмосферник 1.6 GDi (135 л.с.) в тандеме с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями. Эта пара на 6% экономичнее, чем 129‑сильный MPI с автоматом. Двигатель известен в Европе с 2012 года, а трансмиссия — совместная разработка с фирмой LuK. Именно эту машину я и опробовал в деле.

001-Kia-Ceed-zr11-15 Сзади свежий cee’d можно опознать по фонарям и бамперу.

Коробку настраивали так, чтобы ее поведение было схоже с поведением автомата. И у корейцев получилось! На малых скоростях при переходе на ступень вниз чувствуется небольшая дерготня, но если перевести селектор в спортивный режим, она исчезает. Пятидверный cee’d бодр, педаль газа уже не столь задемпфирована, как прежде. Подвеска конструктивно осталась прежней, но настройки изменены. Cee’d стал быстрее и собраннее в поворотах, у руля более четкий «ноль». И, представьте себе, у Сида теперь есть то, чего корейским машинам частенько недостает, — характер!

Помню, боевые качества дорестайлинговой трехдверки быстро рассыпáлись, как только под колесами появлялся неровный асфальт (ЗР, 2013, № 8). Обновленная машина лучше переносит выбоины, хоть курсовая нервозность полностью не исчезла.

Салон, если не считать мелочей, прежний, появились лишь новые опции. Навигация проложит путь в объезд пробок, автопарковщик поставит автомобиль как параллельно, так и перпендикулярно, внедрена система помощи при выезде с парковки задним ходом, предупреждающая о движении других машин. Появились система контроля слепых зон, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла.

В общем, технических нововведений гораздо больше, нежели визуальных. Теперь cee’d выступает почти на равных с Фокусом и наступает на пятки Гольфу. Сможет ли их побороть? Отвечу, когда проведем сравнительный тест.

ПЛЮС: Новый мотор добавил эмоций; нет доплаты за окраску металликом; появились новые опции МИНУС: Cee’d нервничает на неровном асфальте меньше, чем прежде, но над настройками нужно еще поработать

А что у них?

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