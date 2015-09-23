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Валерий Тараканов, Kia: «Сейчас лучшее время, чтобы укрепить свои позиции»
На проходящем в эти дни во Франкфурте 66-м международном автосалоне корейская марка Kia представила сразу три новинки: четвертое поколение кроссовера Sportage, второе поколение седана Optima и обновленный хэтчбек cee’d, продажи которого стартуют со дня на день. На одном из стендов автосалона мы побеседовали с директором по маркетингу Kia Motors RUS Валерием Таракановым, он поделился планами по выводу этих моделей на российский рынок, переживающий не самые лучшие времена.
Директор по маркетингу Kia Motors RUS Валерий Тараканов
Директор по маркетингу Kia Motors RUS Валерий Тараканов
Директор по маркетингу Kia Motors RUS Валерий Тараканов
— Ситуация на российском рынке в последнее время сильно поменялась. Для некоторых автопроизводителей она стала и вовсе критической: кто-то ушел, кто-то задумывается об уходе из нашей страны. Как в сложившихся условиях чувствует себя компания Kia?
— Для Kia Россия — очень важный рынок. По объему продаж для нашей компании он находится на четвертом месте после США, Китая и Южной Кореи. В РФ реализуется 7% выпущенных нами машин — это очень серьезная цифра. Поэтому, несмотря на сложные времена, Kia не то что не подумывает об уходе, а наоборот, считает, что сейчас лучшее время, чтобы укрепить свои позиции. Мы исходим из того, что в этом году в России купят примерно 1,6 млн автомобилей. Рассчитываем, что в следующем году рынок стабилизируется и не будет дальше падать.
— Многие автопроизводители в связи с ослаблением рубля быстро и ощутимо повысили цены. Вы же отличаетесь скромной пошаговой политикой: цены поднимаете понемногу, практически незаметно. С чем это связано и как долго это может продолжаться?
— У нас стратегия осторожного повышения цен. Мы не хотим делать резких движений, поскольку трудно предсказать поведение рубля и дальнейшее развитие ситуации. Может статься, что, повысив цены резко, потом их придется снижать. Мы против такой политики, поэтому придерживаемся тактики пошагового повышения, зато запускаем много специальных программ, которые облегчают покупку автомобилей Kia в эти трудные времена. Ну а как долго это будет длиться, трудно сказать. Сейчас мы исходим из сценария, что с 2017 года рынок начнет постепенно восстанавливаться. И до этого года мы намерены придерживаться такой политики. А дальше надеемся, что нам поможет и повышение курса рубля.
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— Какая доля рынка у Kia сейчас в России?
— Мы за восемь месяцев нынешнего года увеличили долю до 9,9%. Это перекрывает прошлогодние показатели на два процентных пункта.
— Это результат сдержанной ценовой политики или сработало что-то еще?
— Конечно же, в нашем успехе сыграла роль совокупность факторов. Один из самых важных — это сильное продуктовое предложение. Несмотря ни на что, мы продолжаем запускать новые и обновленные модели. С начала года мы запустили восемь дебютантов. И до конца года ожидается еще три: модернизированный cee’d, Sorento Prime с бензиновым двигателем V6, а также спецверсия Soul, о которой вы узнаете чуть позже.
Второй важный фактор — сильная дилерская сеть Kia, которую мы всячески поддерживаем. Мы не собираемся менять коммерческие условия работы с ними.
Наконец, качество автомобилей — это тоже мощный козырь, помогающий привлекать покупателей. По последним рейтингам надежности, опубликованным агентством J.D. Power, автомобили Kia в абсолюте заняли второе место. По рейтингам остаточной стоимости ряд наших моделей попадают в число лучших в своих сегментах. Словом, Kia у потребителей больше не воспринимается как бренд, производящий небольшие дешевые машины. Радикально ситуация изменилась! На мотор-шоу во Франкфурте все смогли убедиться в том, какого уровня новые автомобили нашей компании.
— Вы не упомянули про локализацию… — Безусловно. Более 60% наших продаж приходится на Kia Rio, который выпускается по полному циклу на заводе под Санкт-Петербургом. — Как известно, это производство работает близко к пределу своих возможностей. Как насчет того, чтобы расширить его мощности? Может, есть планы построить еще один завод или выкупить простаивающий джиэмовский? — У нас нет собственного завода в России — тот, что в Санкт-Петербурге, принадлежит нашим партнерам из Hyundai. Что касается собственного производства, то пока у нас нет таких планов. — Недавно прошла информация, что в следующем году будет показан Hyundai Solaris нового поколения. Стоит ли нам ожидать новый Rio? — Не надо торопить события. Мы обновили Rio несколько месяцев назад, он еще вполне свежий и привлекательный, о чем говорит его высокая популярность. — Давайте тогда поговорим о тех новинках, которые точно появятся в будущем году.
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Четвертое поколение кроссовера Kia Sportage в исполнении GT Line
— В первом квартале ожидается выход на российский рынок нового Sportage. Когда я его впервые увидел, то обрадовался — этот кроссовер будет в авангарде своего сегмента по дизайну. Кроме того, у него очень высокое качество интерьер, а также продвинутые опции, в частности, навигатор, умеющий отображать пробки в режиме реального времени. Особые надежды возлагаем на спортивную линейку GT-Line, которая привлечет дополнительных покупателей — людей, которые привыкли ко всему самому передовому и модному. Поэтому, несмотря на слабый рынок, мы рассчитываем нарастить продажи и усилить позиции в сегменте С-кроссоверов.
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Kia Sportage GT Line
Kia Sportage GT Line
Kia Sportage GT Line
Еще одна важная для нас новинка — Optima второго поколения. Она будет выступать в классе D, в котором немалый объем приходится на флитовые продажи. Мы уверены в Оптиме, ведь она стала еще более просторной, комфортабельной и солидной. Все это должно прийтись по вкусу корпоративным клиентам. Ну а спортивную версию GT, скорее, будут покупать частные лица, которые оценят и мощный двигатель, и перенастроенные в угоду активному вождению подвеску и рулевое управление. Эта версия призвана усилить имидж бренда и модели Optima в целом. — Что является приоритетом для ваших специалистов при создании новых моделей: мощность, спортивность, управляемость, комфорт, безопасность, чистый выхлоп? — Все перечисленные факторы очень важны для нас. Но, конечно, есть приоритетные. Во-первых, компания Kia за последнее время сильно продвинулась в области дизайна. Мы намерены удерживать «модный» имидж и развивать его. Все наши новые модели должны быть безукоризненны с точки зрения стиля. Во-вторых, мы продолжаем работать над укреплением реноме производителя качественных и надежных автомобилей. В-третьих, особое внимание уделяется передовым опциям и системам — мы делаем их доступными массовому потребителю. То, что сначала появляется у автомобилей премиум-марок, Kia ускоренно внедряет в массовый сегмент.
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Второе поколение седана Kia Optima
Второе поколение седана Kia Optima
Второе поколение седана Kia Optima
— Недавно у Kia появился новый глава отдела R&D — Альберт Бирман, руководивший прежде M-дивизионом в компании BMW. Как это отразится на будущих моделях? — С точки зрения дизайна у Kia уже очень хорошая репутация, надежность и качество тоже на высоте. Теперь хочется, чтобы наши автомобили поехали также «вкусно» и интересно, как лучшие европейские образцы. Это то, на чем должен сосредоточиться Альберт Бирман. Автомобили Kia в недалеком будущем станут не только радовать глаз, но и доставлять удовольствие от вождения. И скоро вы в этом убедитесь.
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