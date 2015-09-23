Валерий Тараканов, Kia: «Сейчас лучшее время, чтобы укрепить свои позиции»

На проходящем в эти дни во Франкфурте 66-м международном автосалоне корейская марка Kia представила сразу три новинки: четвертое поколение кроссовера Sportage, второе поколение седана Optima и обновленный хэтчбек cee’d, продажи которого стартуют со дня на день. На одном из стендов автосалона мы побеседовали с директором по маркетингу Kia Motors RUS Валерием Таракановым, он поделился планами по выводу этих моделей на российский рынок, переживающий не самые лучшие времена.

KT_2_008 Директор по маркетингу Kia Motors RUS Валерий Тараканов

Директор по маркетингу Kia Motors RUS Валерий Тараканов

— Ситуация на российском рынке в последнее время сильно поменялась. Для некоторых автопроизводителей она стала и вовсе критической: кто-то ушел, кто-то задумывается об уходе из нашей страны. Как в сложившихся условиях чувствует себя компания Kia?

— Для Kia Россия — очень важный рынок. По объему продаж для нашей компании он находится на четвертом месте после США, Китая и Южной Кореи. В РФ реализуется 7% выпущенных нами машин — это очень серьезная цифра. Поэтому, несмотря на сложные времена, Kia не то что не подумывает об уходе, а наоборот, считает, что сейчас лучшее время, чтобы укрепить свои позиции. Мы исходим из того, что в этом году в России купят примерно 1,6 млн автомобилей. Рассчитываем, что в следующем году рынок стабилизируется и не будет дальше падать.

— Многие автопроизводители в связи с ослаблением рубля быстро и ощутимо повысили цены. Вы же отличаетесь скромной пошаговой политикой: цены поднимаете понемногу, практически незаметно. С чем это связано и как долго это может продолжаться?

— У нас стратегия осторожного повышения цен. Мы не хотим делать резких движений, поскольку трудно предсказать поведение рубля и дальнейшее развитие ситуации. Может статься, что, повысив цены резко, потом их придется снижать. Мы против такой политики, поэтому придерживаемся тактики пошагового повышения, зато запускаем много специальных программ, которые облегчают покупку автомобилей Kia в эти трудные времена. Ну а как долго это будет длиться, трудно сказать. Сейчас мы исходим из сценария, что с 2017 года рынок начнет постепенно восстанавливаться. И до этого года мы намерены придерживаться такой политики. А дальше надеемся, что нам поможет и повышение курса рубля.

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— Какая доля рынка у Kia сейчас в России?

— Мы за восемь месяцев нынешнего года увеличили долю до 9,9%. Это перекрывает прошлогодние показатели на два процентных пункта.

— Это результат сдержанной ценовой политики или сработало что-то еще?

— Конечно же, в нашем успехе сыграла роль совокупность факторов. Один из самых важных — это сильное продуктовое предложение. Несмотря ни на что, мы продолжаем запускать новые и обновленные модели. С начала года мы запустили восемь дебютантов. И до конца года ожидается еще три: модернизированный cee’d, Sorento Prime с бензиновым двигателем V6, а также спецверсия Soul, о которой вы узнаете чуть позже.

Второй важный фактор — сильная дилерская сеть Kia, которую мы всячески поддерживаем. Мы не собираемся менять коммерческие условия работы с ними.

Наконец, качество автомобилей — это тоже мощный козырь, помогающий привлекать покупателей. По последним рейтингам надежности, опубликованным агентством J.D. Power, автомобили Kia в абсолюте заняли второе место. По рейтингам остаточной стоимости ряд наших моделей попадают в число лучших в своих сегментах. Словом, Kia у потребителей больше не воспринимается как бренд, производящий небольшие дешевые машины. Радикально ситуация изменилась! На мотор-шоу во Франкфурте все смогли убедиться в том, какого уровня новые автомобили нашей компании.



