На Женевском автосалоне — второй пресс-день, и все самое вкусненькое из списка премьер мы припасли на сегодня. Онлайн-трансляция продолжается!

***

17:00 BMW X4: рост над собой

Артур Саруханов

Пока европейцы нарезают круги около впервые показанного им компактного купе-кроссовера X2 (немцы уже вовсю запускают его продажи в нашей стране), я, улучив момент, иду рассматривать новый X4, который справил в Женеве мировую премьеру. Первое поколение среднеразмерного «проходимца» с покатой крышей «зашло», как это сейчас модно говорить, весьма недурно: было продано 220 тысяч машин. Понятное дело, что, установив такую планку, BMW брать ниже уже вроде не с руки. Тем более что в России дела у модели в последний год шли неважно: в 2017-м было реализовано 1807 экземпляров, тогда как в 2016-м — 2756. Излет жизненного цикла? В том числе.

... BMW X4

Новичок не собирается быть серой вороной, отсиживаясь в тени спортивных собратьев по модельной гамме баварских кроссоверов. Даром что оба выставленных экземпляра в М-пакетах, призванных подчеркнуть всю агрессию. Мощные бамперы с фактурными воздухозаборниками, тормоза, дифференциал M Sport и рядные «шестерки» под капотом — вот чем щеголяют выставочные образцы. А еще мне лично запал в душу элегантный спойлер на крыше, настолько гармонично вписавшийся в экстерьер, что я даже не сразу его заметил.

В салоне тоже новшеств хватает. Главное — новейшая система BMW ConnectedDrive, скорости перемещения по меню которой под стать общей спортивной направленности купе. В остальном — все то, что мы уже знаем по новому X3.

... BMW X4

Кстати, забрался и на второй ряд. Несмотря на ниспадающую линию крыши, здесь более чем комфортно. Хитрость в специальных выемках в потолке над головами седоков второго ряда. Впрочем, новичок в принципе стал крупнее: +81 мм в длину при выросшей на 54 мм базе. Прибавка как раз пошла на комфорт задних пассажиров и багажник, дверь которого во всех версиях без исключения открывается электроприводом, пряча за собой от 525 до 1430 л полезного пространства.

Словом, баварцы явно хотят реванша в стычке с Mercedes-Benz. Запасайтесь попкорном!

***

14:00 Обновленный Nissan Juke: новые цвета и светодиоды

Кирилл Милешкин

Nissan обошелся без существенных новинок. На мировую премьеру с некоторой натяжкой потянет слегка посвежевший кроссовер Juke, хотя мы, признаться, надеялись на показ абсолютно нового его поколения.

... Nissan Juke

Материалы по теме Самые яркие концепты Женевы-2018

Японцы добавили новые цвета для кузова и персонализации интерьера (оранжевый, синий и бронзовый), слегка подкорректировали внешность (бамперы, оптику, решетку радиатора), а в списке опций можно найти светодиодные противотуманные фары и аудиосистему Bose Personal с парой динамиков, встроенных в подголовник водительского сиденья. Последняя с помощью процессора цифровой обработки сигналов обеспечивает панорамное звучание с углом охвата 360°. Кроме того, в комбинацию приборов внедрен новый дисплей.

В России кроссовер появится летом. К уже известным комплектациям SE, SE+, LE и LE Perso добавлены QE+ и QE+ Perso. Уровень оснащения QE+ предполагает систему бесключевого доступа с кнопкой пуска двигателя, сиденья с комбинированной обивкой, системы предупреждения о смене полосы движения, о появлении объекта в мертвой зоне и кругового обзора. Топовая версия LE дополнена кожаной отделкой салона и аудиосистемой Bose Personal.

Что касается электромобиля Nissan Leaf, то вопрос его поставок в Россию близок к положительному решению. Цены и комплектации, понятное дело, пока неизвестны. Мы рискнем предположить, что базовый Leaf может стоить у нас порядка 2 миллионов рублей.

***

13:50 Mercedes-Benz C-класса: штрихи к портрету

Юрий Тимкин

Mercedes-Benz C-класса

Мерседесовский бестселлер к Женеве слегка обновили. Совсем чуть-чуть. Самое важное техническое изменение — оснащение новым 9-ступенчатым автоматом (раньше было семь передач). За доплату теперь предлагаются прогрессивные матричные фары. Цешка позаимствовала у Е-класса полуавтопилот Intelligent Drive.

В салоне в качестве альтернативы аналоговым шкалам можно установить виртуальную приборку. Еще одно новшество — более крупный экран информационно-развлекательной системы. Но главное изменение — шикарный руль с тачпадами от флагманского S-класса.

В продаже рестайлинговая машина появится в ближайшее время.

***

12:55 Ferrari 488 Pista: горячее не бывает

Юрий Тимкин

Итальянский производитель элитарных суперкаров регулярно привозит в Женеву обновки — поближе к целевой аудитории. И в этот раз в Скудерии не стали нарушать добрую традицию.

Ferrari 488 Pista

488 Pista — это экстремальная модификация суперкара 488 GTB. Стандартный 3,9-литровый V8 снабдили облегченными коленвалом, шатунами и маховиком, а также поменяли ему софт. Благодаря этим мерам мощность подскочила с 670 до 720 л.с. Прирост в крутящем моменте скромнее: 770 Нм вместо 760.

Среди прочих особенностей можно отметить облегченный кузов: часть кузовных элементов выполнены из углепластика. В итоге машина скинула 90 кг. Отсюда и буйная динамика. Старт с места до сотни занимает всего 2,85 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Итальянцы обещают и более точную по сравнению с базовым купе управляемость. Этому способствуют перенастроенные адаптивные амортизаторы, ассистент управления в скольжениях и электронно-управляемая блокировка дифференциала E-Diff третьего поколения. Местные толстосумы готовы взять 488 Pista прямо со стенда, однако в продажу серийная версия поступит не раньше чем через полгода.

***

12:05 Hyundai избавилась от двух Santa Fe

Артур Саруханов

О том, что теперь Santa Fe будет доступен в единственном исполнении (вместо прошлых обычного и длиннобазного с приставкой Grand), было известно еще загодя, поэтому первым делом устремляю взгляд в багажник. Автомобиль перерос предшественника почти по всем фронтам: длина увеличилась с 4700 до 4770 мм, колесная база — с 2700 до 2765 мм, ширина — с 1880 до 1890 мм. Лишь высота осталась неизменной — 1680 мм.

Hyundai Santa Fe

Материалы по теме Самые красивые девушки Женевского автосалона

Корейцы здраво рассудили, что в сегменте среднеразмерных кроссоверов третий ряд сидений скорее приятный бонус, нежели реальное подспорье. На галерке в любом случае вольготно рассядутся разве что дети, да и то с установкой их кресел еще придется повозиться. Что несколько удивило меня — небрежная реализация этого самого третьего ряда. Спинки двух сидений, как забытый кем-то багаж с торчащими лямками фиксаторов, выглядят несколько аляповато. Уверен, у будущих владельцев нечасто будет возникать желание активировать этот бонус: дотянуться до хлястиков и не испачкать о бампер брюки — то еще занятие.

Зато в топовой версии можно сдвинуть переднее пассажирское сиденье из второго ряда, чтобы по-царски расположиться. Для этого на торце спинки кресла предусмотрены специальные клавиши. Индивидуальные воздуховоды системы вентиляции и USB-выходы во втором ряду также в вашем распоряжении.

Передняя часть салона минималистична. Ставший для многих эталонным отдельно стоящий дисплей мультимедийки водружен на торпедо и здесь. Зато приборка обзавелась большим центральным TFT-монитром (опять же — в дорогих версиях), на который выведены в том числе показания спидометра. А ряд данных проецируется на ветровое стекло.

С силовой точки зрения откровений нет. Как и прежде, у нас автомобиль предложат с двумя бензиновыми агрегатами и одним дизелем на выбор.

Увидеть вживую новый Santa Fe россияне смогут на августовском мотор-шоу в Москве. Практически сразу после него стартуют и российские продажи кроссовера. Цены корейцы по традиции озвучат перед самым стартом продаж. О внешности новичка лучше всего расскажет наша галерея ниже.

***

11:48 Каким будет российский Kia Ceed

Артур Саруханов

Как это нередко бывает, работа журналиста продолжается в кулуарах мотор-шоу. Вот и вчера во время ужина с топ-менеджментом «Киа Мотор Рус» президент компании Чжон Вон Чжон сообщил некоторые детали о будущем российском Сиде. Его мы увидим на Московском автосалоне в августе, после чего сразу же стартуют продажи новичка.

Стали известны и технические детали. Новую подвеску несколько адаптируют под российский рынок — наш Сид будет примерно на 10 мм выше европейского, так что над настройками новых амортизаторов и пружин технарям еще предстоит поколдовать.

Моторов будет три. Базовый — 100-сильный 1.4 MPI. Его агрегатируют лишь с механикой. Далее следует уже знакомый нам по предыдущему поколению атмосферник 1,6 (123 л.с.), который выступит на выбор с 6-ступенчатыми автоматом или механикой. Наконец, возглавит линейку новый 1,4-литровы й турбированный агрегат мощностью 140 сил. К нему в компанию подобрали 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Что ж, ждем встречи с российским Сидом уже этой осенью!

***

11:20 Ssang Yong e-SIV: корейский электрик

Юрий Тимкин

Кроссовер Actyon подзадержался на рынке — мы его тестировали еще в 2010 году. На фоне одноклассников он выглядит настоящим динозавром. В общем, караул устал. На то, каким может быть сменщик Актиона, намекает концепт e-SIV.

Хорошенький! Это слово неоднократно слышал, когда эта машина обсуждалась с коллегами. Но дизайн здесь не главное. Самое интересное в этом «корейце» — конструкция. Производитель преподносит e-SIV как полуавтономный электромобиль. В его распоряжении 140-киловаттный электромотор и батарея емкостью 61,5 кВт•ч. Заявленная дальность хода — 450 км. Показатели неплохие, но корейцы сами говорят, что к 2020 году, когда машина доберется до конвейера, начинка может поменяться. Но главное, что помимо версии на электротяге будут и модификации с ДВС. Кто бы сомневался!

Вся информация о новинках Женевского автосалона-2018 — в нашем спецпроекте, где вы найдете полный список всех премьер Женевы.