Renault Koleos 4х4 против Peugeot 5008 4х2: полный привод или электроника?

В сегменте не самых дорогих кроссоверов покупатели все чаще отдают предпочтение более дешевым переднеприводным модификациям — для некоторых моделей трансмиссия 4×4 недоступна в принципе. Но это в Европе достаточно большого клиренса и электронных помощников, улучшающих проходимость. А как у нас?

Заявленный дорожный просвет Peugeot — 230 мм. Но французы измеряют его… под порогом! Наши замеры дают существенно меньший результат — 180 мм. И это с учетом пакета для российских дорог, который добавляет 20 мм. Koleos с 200‑миллиметровым клиренсом выглядит предпочтительнее.

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Мы взяли только прибывший в Россию переднеприводный Peugeot 5008 и Renault Koleos с приводом на все колеса. В арсенале «пять тыщ восьмого» — система Advanced Grip Control, которая уже известна по другим Peugeot. По сути, это продвинутая противобуксовочная система, влияющая на работу двигателя, автоматизированной коробки передач и тормозной системы. У нее пять режимов, которые разнятся степенью допустимой пробуксовки ведущих колес (вплоть до имитации блокировки дифференциала) и откликом на педаль акселератора.

Koleos — по умолчанию переднеприводный, а задние колеса подключаются посредством электромагнитной муфты с функцией принудительной блокировки.

Оба автомобиля обуты в нешипованные зимние шины. У каждого — двухлитровый дизель, оба близкой мощности. И цены почти одинаковые: за Peugeot просят 2 309 000 рублей, за Renault — 2 219 000 рублей.

В теории

Для начала загоняем машины на наши роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления с дорогой.

Peugeot 5008 заезжает на платформу передним колесом. Пробуем съехать — дохлый номер. Опирающееся на ролики колесо беспомощно вращается: ни в одном из режимов чудо-системы Advanced Grip Control передаваемого на второе колесо момента не хватило для съезда с платформы. Выходит, степень псевдоблокировки не так уж и высока: если одно колесо окажется на гладком льду, из ловушки не выбраться.

Диагонально установленные роликовые платформы Koleos не одолел.

Peugeot не смог съехать даже с одной роликовой платформы.

Renault Koleos загоняем сразу на две платформы — передними колесами. Он ­съехал с них без малейшей задержки. Ставим платформы по диагонали: под правое переднее и левое заднее колёса. Renault тужится, кряхтит трансмиссией, но стоит на месте. Заблокировали муфту привода задних колес. Не помогло! Koleos повторил результат, показанный в наших осенних испытаниях (ЗР, № 12, 2017), - и результат этот средненький, если говорить о полноприводных машинах.

Но пока очевидно, что в трудной ситу­ации Колеосу будет всяко проще, чем 5008‑му с его «недоприводом».

В сугроб

Парковка в придорожный сугроб — дело привычное, особенно когда снег плохо убирают. Выбираем бруствер «средней тяжести», высотой около 30 сантиметров, и пробуем в него припарковаться всеми четырьмя колесами.

Peugeot штурмует препятствие неуверенно. В стандартном режиме система Grip Control периодически отрубает тягу при пробуксовке.

Снежная обочина — разве это препятствие для Колеоса? Нам даже не пришлось блокировать муфту, чтобы вернуться на твердую поверхность.

Одно колесо — на укатанном снегу, другое — на нечищеной обочине. Это непростое задание для переднеприводного автомобиля. Но не для Peugeot 5008.



Попробовали другие варианты и остановились на режиме «грязь», в котором противобуксовочная система не так строга. Помогло! После «мясистого» буксования Peugeot припарковался.

Неплохо, но на фоне Колеоса — бледно. Тот взял препятствие с показной легкостью, словно перед ним расчищенная площадка.

Подъем в гору

Круто поднимающийся переулок, заезд на пандус — зимой это беда. Тарированный 30‑процентный подъем мы штурмовали на Дмитровском автополигоне. На этом склоне Peugeot отчасти реабилитировался после провала на роликах, поскольку под колесами не голый лед, а плотно укатанный снег. Система Advanced Grip Control подтормаживает пробуксовывающее колесо, позволяя приложить больший крутящий момент к другому колесу, - и машина постепенно карабкается вперед. Это и есть имитация межколесной блокировки. На снегу ее вполне хватает. Но на льду — увы.

На уклоне преимущество полноприводной трансмиссии очевидно. Даже в автоматическом режиме Koleos забирается значительно выше соперника.

На 30‑процентном уклоне электроника 5008‑го имитирует работу самоблокирующегося дифференциала и позволяет обоим колесам активно ­«грести».



Koleos вновь продемонстрировал превосходство, забравшись намного выше соперника. Но победа не слишком уверенная: если пробуксуешь хотя бы 20–25 секунд, муфта перегреется, - у нас такое случалось не единожды. И это зимой.

Управляемость



За выбор режимов работы трансмиссии Колеоса отвечает клавиша слева от руля. Рядом — кнопка отключения системы стабилизации.

Renault Koleos: режимы работы трансмиссии 2WD — передний привод. 4WD Auto: задние колеса подключаются автоматически (с включенной системой стабилизации на них передается до 10% крутящего момента). 4WD Lock (активен до 40 км/ч): ­муфта блокируется, делая полный привод постоянным. Во всех режимах можно отключить противобуксовочную систему (на скорости до 50 км/ч).

Система Advanced Grip Control есть только в богатых версиях 5008‑го.

Peugeot 5008: режимы работы системы Advanced Grip Control «Стандартный»: для движения по твердым дорогам, допускает небольшую ­пробуксовку ведущих колес. «Снег» (активен до 50 км/ч): система управления двигателем старается не допустить проскальзывания колес, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой и имитируя движение внатяг. На особо скользких покрытиях автомобиль будет трогаться со второй передачи. «Грязь» (активен до 80 км/ч): лучше всего подходит для движения по мокрой траве и раскисшей грунтовке. При троганье с места допускается сильная пробуксовка одного из колес, имеющего худшее сцепление с дорогой, - для самоочистки протектора. При этом на второе колесо будет передаваться максимально возможный момент. Далее система будет самосто­ятельно отслеживать уровень сцепления каждого колесá с дорогой и подтормаживать буксующие колёса. Этот режим напоминает работу дифференциала ­повышенного трения. «Песок» (активен до 120 км/ч): допускается минимальная пробуксовка обоих ведущих колес — чтобы не увязнуть на рыхлых грунтах. Оff (активен до 50 км/ч): электронные помощники отключаются, позволяя водителю взять бразды правления в свои руки.

На панель приборов можно вывести «мультик» распределения крутящего момента по осям.

Круг за кругом мы раскатывали снег «горной» дороги полигона, но явного лидера так и не смогли выявить. У Renault есть небольшое преимущество: можно принудительно заблокировать муфту, - однако на скорости 40 км/ч она автоматически «распустится» и дальше момент между осями вновь будет перераспределять электроника.

Если верить графике на панели приборов, задним колесам на горной дороге достается 5–10% тяги, да и то лишь в особо крутых поворотах.

Поэтому обе машины демонстрируют чисто переднеприводный характер — и плывут «мордой» наружу поворота. Разница в поведении обусловлена лишь нюансами настройки подвесок и свойствами шин. В этих условиях 5008-й понравился даже больше — рулится азартнее.

По проселку

Выехав за пределы полигона, свернули на проселочную дорогу. Она расчищена, но узкая. Как разъехаться двум машинам? Водитель встречного Ларгуса решает уступить, принимает вправо… и тут же вязнет. Вытолкали его — и стали сами объезжать.

Peugeot, к нашему удивлению, справился с задачей без особых проблем. После разъезда мы еще добрых полчаса утюжили обочину в различных режимах работы системы Grip Control, и каждый раз 5008‑й самосто­ятельно выбирался на земную твердь. Имитация межосевой блокировки и здесь работает! А для Колеоса подобные препятствия и вовсе не проблема.

Защита мотора Renault выполнена из хлипкого фетра.

Моторный отсек Peugeot прикрыт прочным металлическим листом.



Почти по целине

Напоследок — самое сложное. Нужно добраться до садовых участков, которые зимой почти безлюдны. Кто-то на тракторе расчистил путь прямиком через поле. Причем дорога постоянно идет в подъем, а трактор здесь был пару снегопадов назад — под колесами 5–10 сантиметров слежавшегося и довольно плотного снега. На обычной моноприводной машине точно не проехать.

В режиме «снег» электроника Peugeot минимизирует пробуксовку, в «песке» — допускает незначительную. Для наших условий не подходит! «Стандартный» тоже не годится, так как предназначен для дорог с твердым покрытием.

В режиме Off выводится из игры вся электроника: обороты — под четыре тысячи, мотор ревет, снег летит во все стороны. Так и до грунта недолго докопаться — и сесть на брюхо.

Вновь выручает режим «грязь»: в нем тяга тоже полностью не обрубается, колесо с лучшим сцеплением может активнее буксовать. Продвигаемся вперед по принципу «три шага вперед, один назад». С каждым метром цель всё ближе, и вот мы уже на самой вершине — перед воротами СНТ.

На этом проблемы не заканчиваются: до разворотной площадки еще добрых 100 метров, а дорога резко уходит вправо. Поворот можно взять только ходом, но скорость попросту негде набрать. Вот он, предел. Самое обидное, что не хватает самой малости, лишь небольшого импульса от задних колес. Пришлось доставать лопаты.

А Koleos пусть и не без труда, но осилил всю дорогу без посторонней помощи.

По запорошенной дороге посреди поля Peugeot 5008 едет до тех пор, пока не появляются дополнительные препятствия — повороты, колеи или более глубокий снег. C заблокированной муфтой Koleos едет по такому покрытию, как по асфальту. Главное — не буксовать чрезмерно активно (блокировка работает до 40 км/ч) и отключить систему стабилизации.

Вывод

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Переднеприводный Peugeot 5008 справился не со всеми заданиями, но удивил своими возможностями. Электронная начинка действительно позволяет проехать там, куда на обычном переднем приводе не сунешься — будь то выезд из нечищеного двора или подъем в скользкую горку после снегопада. В снегу самый действенный режим системы Grip Control — «грязь».

Если вы не планируете ездить по глубоким колеям и штурмовать снежную целину, нет смысла переплачивать за полный привод. Но беда в том, что мало на каких машина­х ­есть подобные электронные системы. Более того, фирма Peugeot преду­преждает, что система Advanced Grip Control работает эффективно только при наличии довольно «зубастых» шин, как летних, так и зимних. На дорожных «сликах» помощи от нее не жди — и бери с собой цепи противо­скольжения.

Впрочем, правильный подбор шин важен и для полноприводных машин — особенно тех, что оснащены нежной электромагнитной муфтой. Но это тема отдельного разговора.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, стоимость полиса ОСАГО, затраты на топливо и плановое ТО, а также потери при продаже.

PEUGEOT 5008 RENAULT KOLEOS 22,33 18,00

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

PEUGEOT 5008 RENAULT KOLEOS Снаряженная / полная масса 1615 / 2240 кг 1742 / 2280 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с 9,5 с Максимальная скорость 200 км/ч 201 км/ч Радиус

разворота 5,6 м 5,7 м Топливо / запас топлива ДТ / 56 л ДТ / 60 л Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл 5,5 / 4,4 / 4,8 л / 100 км 6,1 / 5,7 / 5,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация/число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1997 см³ 1995 см³ Степень сжатия н.д. 15,6 Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 4000 об/мин 130 кВт / 177 л.с. при 3750 об/мин Крутящий момент 370 Н·м при 2000 об/мин 380 Н·м при 2000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний полный Коробка

передач A6 CVT Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / 3,39 2,41–0,38 / 2,47 Главная

передача 3,53 5,58 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электро­усилителем реечное, с электро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 225/55 R18 225/60 R18

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)