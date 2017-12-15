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Супертест шести полноприводников — испытания на бездорожье
Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник уже прошли проверку на интеллект полного привода, которую мы проводим с помощью специальных роликовых платформ. Настало время испытать машины на реальном бездорожье.
Сравнительные тесты с применением роликовых платформ собственной разработки мы проводим регулярно. Ролики обеспечивают нулевой коэффициент сопротивления качению. Подставляя их под два или три колеса в разных комбинациях, мы определяем, насколько умело полноприводная трансмиссия распоряжается крутящим моментом. Ведь если не перераспределить тягу на колесо с хорошим «зацепом», машина с места не тронется. А уж если она съедет с роликов, то и на реальном бездорожье ей будет легко.
Поскольку «диагональ» стала первым упражнением, на котором часть машин засыпалась, с нее и начали.
Все испытуемые повторили свои результаты, за одним исключением. Так как электроника Креты вновь передала на вывешенные колёса небольшой момент, вращающиеся колёса понемногу раскачали легкую машину с кормы на нос, — в итоге она коснулась грунта висящим передним колесом и вырвалась на свободу. Кстати, Koleos подобного проделать не смог, хотя с отключенной системой стабилизации и заблокированной муфтой тоже подавал признаки передачи момента на контактирующие с землей колёса.
Раскисшей грунтовой дороги Creta не боится. Главное — быть осторожным, чтобы не приложиться передним бампером: угол въезда маловат.
Раскисшей грунтовой дороги Creta не боится. Главное — быть осторожным, чтобы не приложиться передним бампером: угол въезда маловат.
На роликах Creta не осилила «диагональ». А вот с реальным вывешиванием справилась — благодаря короткой колесной базе: машина слегка раскачалась и коснулась земли, после чего выбралась.
На роликах Creta не осилила «диагональ». А вот с реальным вывешиванием справилась — благодаря короткой колесной базе: машина слегка раскачалась и коснулась земли, после чего выбралась.
Стоит попасть на такой перегиб, как начинаются проблемы: задняя ось подключается не сразу, а момент на ней ограничен. Приходится брать препятствие ходом.
Стоит попасть на такой перегиб, как начинаются проблемы: задняя ось подключается не сразу, а момент на ней ограничен. Приходится брать препятствие ходом.
Только Koleos не одолел реального диагонального вывешивания. Даже когда колесо стало касаться грунта, автомобиль не тронулся с места.
Только Koleos не одолел реального диагонального вывешивания. Даже когда колесо стало касаться грунта, автомобиль не тронулся с места.
Затем мы окунули участников в грязевые «ванны» — подыскали подходящий участок грунтовки, который обильно увлажняется протекающим рядом ручейком. Этакая болотина с чавкающей субстанцией под ногами. Первым на погибель отправили Mini — обладателя самого скромного клиренса (150 мм в нижней точке, по нашим замерам). Каково же было наше удивление, когда он добрался своим ходом до самого гиблого места, преодолел его и вернулся на старт без посторонней помощи! Причем сделал это уверенно, хотя и постоянно чиркал плоским брюхом о грунт. Полноприводная трансмиссия All4 (как xDrive у BMW X1) доказала, что готова к работе не только на скользком асфальте.
Внешность Mini обманчива: он легко преодолел внедорожный участок и вернулся на старт без посторонней помощи.
Внешность Mini обманчива: он легко преодолел внедорожный участок и вернулся на старт без посторонней помощи.
Вряд ли владельцы Mini выберутся даже на такую дорогу. Хотя на раскисшем проселке Countryman неплох.
Вряд ли владельцы Mini выберутся даже на такую дорогу. Хотя на раскисшем проселке Countryman неплох.
Остальные участники теста тоже справились с испытанием, но есть нюансы. Мазде и Renault пришлось изрядно побуксовать по причине позднего срабатывания муфты. А вот Creta и Kuga преодолели этот участок даже с небольшим запасом.
На серьезном бездорожье Kuga едет более-менее уверенно, а коварный выезд с перегибом был взят с первой попытки.
На серьезном бездорожье Kuga едет более-менее уверенно, а коварный выезд с перегибом был взят с первой попытки.
Вывесить Кугу довольно легко, но «диагонали» она не боится. Ощутимая пробуксовка, и машина выбирается из ловушки.
Вывесить Кугу довольно легко, но «диагонали» она не боится. Ощутимая пробуксовка, и машина выбирается из ловушки.
Такая раскисшая дорога — разумный предел для Мазды и ей подобных.
Такая раскисшая дорога — разумный предел для Мазды и ей подобных.
Mazda вывешивается чуть позже других паркетников и легко освобождается из этого плена.
Mazda вывешивается чуть позже других паркетников и легко освобождается из этого плена.
Про Jeep Wrangler Rubicon и говорить нечего. Самый коварный отрезок с глубокими и раскисшими тракторными колеями он преодолел играючи.
Jeep Wrangler Rubicon оказался лучшим на роликах и сохранил лидерство на бездорожье. Отличный результат!
Jeep Wrangler Rubicon оказался лучшим на роликах и сохранил лидерство на бездорожье. Отличный результат!
Там, где остальным участникам теста приходилось ехать «на цыпочках», Rubicon шел с поразительной невозмутимостью.
Там, где остальным участникам теста приходилось ехать «на цыпочках», Rubicon шел с поразительной невозмутимостью.
Большой ход подвески, внушительная геометрическая проходимость и огромный запас прочности позволяют не сбавлять скорость в полях. Rubicon не боится даже отрыва колес от земли.
Большой ход подвески, внушительная геометрическая проходимость и огромный запас прочности позволяют не сбавлять скорость в полях. Rubicon не боится даже отрыва колес от земли.
Привод передних колес выполнен через шарниры неравных угловых скоростей.
Привод передних колес выполнен через шарниры неравных угловых скоростей.
Словом, на бездорожье расклад почти не изменился. Jeep — безусловный лидер. За ним уверенно ползет на брюхе Mini Cooper Countryman. Ну а на третье место вышел кроссовер Ford Kuga, поскольку Mazda CX-5 буксовала на том же внедорожном участке пути заметно больше.
С момента первого теста мы регулярно загоняли на ролики кроссоверы и внедорожники из сравнительных тестов и, таким образом, набрали солидную базу. Осталось выяснить, как впишется в наш рейтинг эта «великолепная пятерка» кроссоверов и один бескомпромиссный внедорожник Jeep. Но об этом в следующей публикации...
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