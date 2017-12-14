Мы продолжаем серию проверок на интеллект полного привода. Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga и Renault Koleos из наших тестов уже прошли испытания. Настала очередь последней пары: кроссовер Mini Cooper Countryman против настоящего внедорожника Jeep Wrangler Rubicon. Чья же полноприводная трансмиссия лучше?

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Подобные сравнительные тесты с применением роликовых платформ собственной разработки мы проводим регулярно. Ролики обеспечивают нулевой коэффициент сопротивления качению. Подставляя их под два или три колеса в разных комбинациях, мы определяем, насколько умело полноприводная трансмиссия распоряжается крутящим моментом. Ведь если не перераспределить тягу на колесо с хорошим «зацепом», машина с места не тронется. А уж если она съедет с роликов, то и на реальном бездорожье ей будет легко.

В прошлый раз мы выяснили, какой кроссовер из пары Ford Kuga и Mazda CX-5 лучше приспособлен к бездорожью. А до этого испытания прошли Hyundai Creta и Renault Koleos. Настала очередь следующей пары. Но вначале чуть подробнее о методике испытаний.

Регламент испытаний

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Испытания мы проводим в четыре этапа. Первым делом ставим две платформы под колеса основной ведущей оси (или под переднюю, если полный привод постоянный) и пробуем съехать вперед и назад. Затем — ролики по диагонали: под правое переднее и левое заднее колеса. Если автомобиль съезжает с заметной пробуксовкой, караем штрафным баллом. Если требуется активация каких-либо функций трансмиссии (в том числе подключение второй оси), это уже два балла штрафа.

Третье испытание — ролики под тремя колесами, на земле оставляем лишь одно заднее. Это упражнение «два — один». И вновь пробуем съехать вперед и назад. Штраф выписываем лишь за включение вспомогательной электроники.

Наконец, финальное испытание: свободным остается только одно переднее колесо (упражнение «один — два»). За всю историю наших испытаний из этой ловушки выбрался лишь Mercedes-Benz GLE. Тут никаких дополнительных условий, главное — съехать!

За каждое упражнение мы начисляем до десяти баллов (по пять за съезд вперед и назад), а за финальный трюк — пять.

Таким образом, можно получить максимум 35 баллов.

Городской деревенщина

Внешность Mini обманчива: его трансмиссия легко справилась с диагонально расставленными роликами. Но дальше дело не пошло, хотя Countryman честно пытался одолеть три платформы.

Mini Cooper Countryman Трансмиссия: аналогична системе xDrive на BMW X1 — по умолчанию весь момент отдается передним колесам, а задние подключаются через многодисковую муфту; дополнительных внедорожных возможностей нет. Двигатель: дизельный, Р4, 16 клапанов, 1995 см³; 110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 330 Н∙м при 1750–2500 об/мин Коробка передач: 8‑ступенчатый автомат Цена тестового автомобиля: 3 439 300 руб.



Countryman производит впечатление откровенно легкового автомобиля, но с роликов под передними колесами съехал без раздумий и пробуксовок. Аналогично — без каких-либо манипуляций и отключений электроники — Countryman справился и с «диагональю», допустив лишь легкую пробуксовку.

Самый маленький в нашем тесте угол въезда — у Купера. Силовой агрегат прикрыт мощной алюминиевой защитой, а днище абсолютно плоское. Задний свес невелик, но скромный клиренс обуславливает чрезмерно малый угол съезда.

Единственная вольность, которую допускает Countryman, — это отключение трекшн-контроля. Затяжной пробуксовки Mini не любит: через какое-то время наступает перегрев.

Готовим самое трудное испытание: оставляем свободным лишь одно заднее колесо. Mini долго пытался сообразить, в чем дело. При этом он слегка подкручивал нужное колесо, чем заслужил один поощрительный балл. Но передаваемый крутящий момент оказался слишком мал, чтобы сдвинуть машину с места. Через полминуты мытарств трансмиссия перегрелась. Дав автомобилю остыть, повторяем упражнение с отключенной ESP. Тщетно. Не помог и спорт­режим.

Итог: 19 баллов. Countryman выступил весьма достойно! К нашему удивлению он превзошел своих соперников: Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga и Renault Koleos. А ведь читатели зачислили его в стан аутсайдеров. Что на это ответит Jeep?

Я легенда

Рубикону покорились абсолютно все упражнения.

Jeep Wrangler Rubicon Трансмиссия: передний мост подключается жестко через двухступенчатую раздатку Rock-Trac; в дополнение — принудительная блокировка обоих межколесных дифференциалов, а также электронная имитация колесных блокировок; предусмотрено отключение переднего стабилизатора поперечной устойчивости для уменьшения риска вывешивания колес Двигатель: бензиновый, V6, 32 клапана, 3604 см³; 209 кВт/284 л.с. при 6350 об/мин; 347 Н∙м при 4300 об/мин Коробка передач: 5‑ступенчатый автомат Цена тестового автомобиля: 3 540 000 руб.



Настало время тяжелой артиллерии: на сцену выходит легендарный Jeep Wrangler Rubicon. Ставим две платформы под задние колеса — они основные ведущие. Wrangler съехал, но схлопотал штраф. Ведь у него нужно предварительно подключать передний мост.

Какая-либо защита моторного отсека Рубикону не требуется — ее роль прекрасно выполняет неразрезная балка переднего моста. Большой угол съезда подпорчен свисающим номерным знаком. Его можно и потерять на бездорожье, что нам почти удалось. За управление раздаточной коробкой отвечает отдельный селектор. Сегодня такие решения встречаются все реже. И без того серьезные внедорожные возможности расширяет ассистент спуска с горы. Клавиша блокировки отвечает как за передний межколесный дифференциал, так и за задний. Есть возможность отключить передний стабилизатор поперечной устойчивости для увеличения хода передней подвески.

А вот с диагональным вывешиванием Rubicon справился на ура.

Теперь оставляем на асфальте лишь одно заднее колесо — тут электроника уже бессильна. Заблокировали задний дифференциал, и Jeep, разумеется, съехал.

Напоследок — съезд с трех платформ при свободном переднем колесе. Прежде подобное удавалось лишь Мерседесу GLE. Но для Рубикона с блокировкой переднего межколесного дифференциала это семечки — съехал не поперхнувшись.

Итог: 29 баллов. Jeep Wrangler — бескомпромиссный вездеход. Его подвел лишь непостоянный полный привод, не дающий преимущества на скользких дорогах при высокой скорости. Тем не менее это второй полноприводник за время наших испытаний, которому покорились абсолютно все упражнения.

Мастер и подмастерья

В сегодняшнем состязании победил Wrangler Rubicon, что неудивительно при столь серьезном внедорожном арсенале. Mini великолепен на скользкой дороге, а его единственная слабость — скромная геометрическая проходимость, которая подведет на бездорожье.

Массовые Mazda CX‑5 и Ford Kuga тоже молодцы. Они выступили не столь чисто, как Mini, но за умение побороть «диагональ» — уже респект.

Creta и Koleos — в аутсайдерах. Но если от Креты, учитывая ее класс и цену, ничего особенного и не ждешь, то от Колеоса за два с лишним миллиона хотелось бы большего.

Александр Виноградов:

«Приятно, что массовые среднеразмерные кроссоверы постепенно учатся справляться с диагональным вывешиванием. Не исключено, что в ближайшем будущем этот трюк осилят и совсем бюджетные машины».

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Однако на этом мы не успокоились и дополнили роликовые испытания практикой «в полях». На реальном бездорожье расклад сил может запросто измениться. Ведь как бывает: отличник, закончивший учебное заведение с «красным дипломом», не всегда способен самореализоваться во взрослой жизни. И наоборот. Что если наши «роликовые двоешники и троешники превзойдут хорошиста Mini и отличника Jeep? Но об этом расскажем в следующий раз. Продолжение следует...