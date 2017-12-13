В прошлый раз мы выяснили, какой кроссовер из пары Hyundai Creta и Renault Koleos лучше приспособлен к бездорожью. Настала очередь следующей пары паркетников. Но вначале чуть подробнее о методике испытаний.
Регламент испытаний
Третье испытание — ролики под тремя колесами, на земле оставляем лишь одно заднее. Это упражнение «два — один». И вновь пробуем съехать вперед и назад. Штраф выписываем лишь за включение вспомогательной электроники.
Наконец, финальное испытание: свободным остается только одно переднее колесо (упражнение «один — два»). За всю историю наших испытаний из этой ловушки выбрался лишь Mercedes-Benz GLE. Тут никаких дополнительных условий, главное — съехать!
За каждое упражнение мы начисляем до десяти баллов (по пять за съезд вперед и назад), а за финальный трюк — пять.
Таким образом, можно получить максимум 35 баллов.
Со второго раза
Mazda CX‑5
Трансмиссия: постоянный привод на передние колеса и подключаемые через многодисковую муфту задние; принудительной блокировки муфты и других ассистентов нет
Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 143 кВт/194 л.с. при 6000 об/мин; 257 Н∙м при 4000 об/мин
Коробка передач: 6‑ступенчатый автомат
Цена тестового автомобиля: 2 193 600 руб.
Mazda CX‑5 стала первой моделью, побывавшей на роликах уже в двух поколениях. Возможности трансмиссии новой машины такие же, как у предшественницы: нет ни блокировки муфты в приводе задних колес, ни каких-либо ассистентов — лишь отключаемый трекшн-контроль.
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Двигатель с коробкой прикрыты защитой из пластика, а угол въезда — всего 21°.
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Угол съезда небольшой, задний бампер любит зачерпывать грязь.
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Никаких дополнительных возможностей у трансмиссии нет, можно лишь отключить противобуксовочную систему.
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Спустя пятнадцать секунд активного буксования приборы озарила гирлянда пиктограмм и сообщений...
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...муфта перегрелась.
Ставим роликовые платформы под переднюю ось: заметная пробуксовка колес, подключение задней оси — и Mazda съезжает. Так же вел себя и прежний CX‑5.
Устанавливаем ролики по диагонали: 15 секунд пробуксовки — и приборы сообщили о перегреве трансмиссии. Даем автомобилю остыть и отключаем «трекшн». Активная пробуксовка, свободные колеса провернулись — и Mazda съехала!
Следующий этап, когда на асфальте осталось лишь одно заднее колесо, машина уже не преодолела.
Итог: 14 баллов. Новая Mazda CX‑5, сохранив достоинства предшественницы, стала увереннее чувствовать себя на «диагонали».
Я сама!
Ford Kuga
Трансмиссия: постоянный привод на передние колеса, подключением задней оси ведает электромагнитная муфта; принудительной блокировки и электронных помощников нет
Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н∙м при 1600–5000 об/мин
Коробка передач: 6‑ступенчатый автомат
Цена тестового автомобиля: 1 982 000 руб.
Kuga не имеет принудительной блокировки муфты в приводе задних колес и прочих дополнительных возможностей. Допустив небольшую пробуксовку, машина съехала с роликов под передними колесами.
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Штатная защита силового агрегата Форду не положена — лишь фетровый пыльник.
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Первым делом за грунт цепляет выпускная система. Но это случится не скоро — угол съезда у Форда приличный.
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Отдельной кнопки отключения страхующей электроники у Куги нет, нужно рыться в меню трипкомпьютера.
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Долгой пробуксовки Ford не любит — зажигает россыпь символов, сигнализируя о перегреве трансмиссии.
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Три роликовые платформы она не осилила.
Итог: 14 баллов. Kuga выступила уверенно: электромагнитная муфта быстро подключает заднюю ось. Да и диагонального вывешивания автомобиль не боится. Неплохо для массового кроссовера.
Кроссоверы Mazda CX-5 и Ford Kuga не уступили друг другу, но превзошли пару Hyundai Creta и Renault Koleos, о которых мы рассказывали вчера.
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